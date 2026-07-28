Mardi 28 juillet 2026 — Les derniers mouvements de la Fed et du marché crypto poussent les traders à surveiller chaque signal macroéconomique avec une intensité rare. Un dollar fort a entraîné l’or à la baisse, et la décision imminente de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt américains (attendue demain) force les analystes à réévaluer le risque sur toutes les grandes classes d’actifs alors que le FOMC entame aujourd’hui sa réunion de deux jours. L’or au comptant a reculé de 0,7 % pour s’établir à environ 4 045 $ l’once après la poussée du billet vert vers un sommet mensuel, tandis que l’argent et les autres métaux précieux ont suivi la même tendance.

Les commentaires du président Trump en début de semaine, qualifiant le président de la Fed Kevin Warsh de « fantastique » et accusant d’autres membres du conseil d’avoir de « mauvaises intentions », n’ont fait qu’accentuer les enjeux. Les marchés attribuent actuellement une probabilité de 62 % à un maintien des taux dans la fourchette de 3,5 % à 3,75 % mercredi, bien qu’une minorité non négligeable anticipe encore une hausse potentielle. Le Bitcoin a ressenti la pression, s’échangeant près de 63 400 $ après une baisse quotidienne de 2,6 % et testant brièvement des niveaux juste au-dessus de 63 000 $.

Cela dit, les détenteurs de BTC à long terme ne se contentent pas d’attendre des éclaircissements – et beaucoup continuent d’allouer des capitaux vers Bitcoin Hyper (HYPER), le projet de Layer 2 Bitcoin qui a déjà levé près de 33 millions de dollars lors de sa prévente en cours. La progression constante de cette levée de fonds, même en période de repli des prix spot, témoigne d’une réelle conviction : une infrastructure Bitcoin scalable apportera une valeur bien plus durable que le bruit à court terme autour des taux d’intérêt.

L’or recule et la spéculation sur les taux s’intensifie avant le FOMC

Avec un dollar proche de son plus haut d’un mois et un or au comptant en baisse de 0,7 %, les métaux sont devenus plus onéreux pour les acheteurs hors zone dollar, l’argent, le platine et le palladium ayant tous suivi la tendance baissière. Ce mouvement intervient alors que la Réserve fédérale entame sa réunion de politique monétaire de deux jours, les traders évaluant à 62 % la probabilité d’un statu quo sur les taux et à 81 % celle d’une hausse en septembre. Le président Trump, s’exprimant à bord d’Air Force One lundi, a qualifié le président Kevin Warsh de « fantastique » (tout en accusant d’autres membres du FOMC de motivations politiques) et a insisté sur le fait que les États-Unis devraient déjà bénéficier des taux d’intérêt les plus bas du monde.

Plusieurs présidents régionaux de la Fed, dont Lorie Logan de la Fed de Dallas, ont récemment manifesté leur ouverture à un resserrement monétaire si l’inflation reste persistante. Les signaux contradictoires qui en découlent ont laissé le Bitcoin proche des 63 400 $ après un recul quotidien de 2,6 %, son plus bas sur 24 heures ayant touché 63 059 $.

Certains observateurs du marché soulignent que la récente baisse du BTC a attiré d’importantes positions vendeuses (short interest), créant des conditions propices à un rebond rapide pouvant aller jusqu’à 65 000 $ si les acheteurs reprennent la main.

Short Squeeze Loading on bitcoin:native Many shorts have entered on this recent move. This is bullish short-term. I’m expecting a short squeeze to $65K first, before any major downside move. pic.twitter.com/QkPQ1KtgGL — DYNAMO (@DynamoXDD) July 28, 2026

Les périodes de ce type poussent souvent les capitaux vers des projets qui apportent une réelle utilité au Bitcoin, plutôt que de laisser les investisseurs focalisés sur la simple exposition au cours. Ce transfert de liquidités continue de profiter à la prévente en cours de Bitcoin Hyper, alors que le projet progresse vers le lancement de son réseau principal (mainnet) Layer 2.

La prévente de Bitcoin Hyper approche les 33 millions de dollars alors que la dynamique du Layer 2 s’accélère

Bitcoin Hyper (HYPER) développe un réseau Layer 2 dédié qui hérite de la sécurité de Bitcoin tout en offrant la vitesse et les frais réduits indispensables aux transactions quotidiennes. Propulsée par la Solana Virtual Machine (SVM), cette blockchain prend en charge une finalité quasi instantanée, des opérations DeFi complexes, des paiements et des applications on-chain. Les utilisateurs déposent du BTC via un pont canonique, après quoi un programme relais vérifie les preuves et émet un montant équivalent sur le Layer 2.

Les transactions sur Bitcoin Hyper sont regroupées (batched), compressées et périodiquement enregistrées sur la couche de base de Bitcoin grâce à des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).

When Bitcoin needs a little more juice… ⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/EGapRknVbl — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 27, 2026

Le jeton HYPER sera l’unique moyen de s’acquitter des frais de réseau sur ce L2 et de participer à la gouvernance via la DAO, avec la possibilité de staker ses jetons pour un rendement attractif allant jusqu’à 36 % d’APY. Côté tokenomics, la répartition est claire : 30 % pour le développement, 25 % pour la trésorerie, 20 % pour le marketing, 15 % pour les récompenses de staking et 10 % pour les futurs listings.

À l’étape actuelle, le jeton HYPER peut être acheté au prix de 0,0136838 $ via le site officiel de la prévente, la campagne ayant déjà récolté 32,98 millions de dollars.

Alors que les décisions sur les taux et la force du dollar dictent la tendance à court terme, le positionnement de Bitcoin Hyper sur l’utilité réelle du BTC soutient une demande constante. Ce bruit de marché qui pèse sur le cours spot du BTC valide d’autant plus la thèse d’investissement dans des infrastructures permettant de générer du rendement sur ses actifs, bien qu’il convienne de rester conscient des risques inhérents à la volatilité du secteur.

Rejoignez la prévente de Bitcoin Hyper et sécurisez vos jetons HYPER dès maintenant

Les nouveaux investisseurs peuvent se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, y connecter un portefeuille compatible et finaliser l’achat de HYPER en quelques étapes simples. Les jetons HYPER sont également disponibles via l’application crypto Best Wallet, qui simplifie le processus pour les utilisateurs mobiles et peut être téléchargée gratuitement sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Les méthodes de paiement acceptées incluent l’ETH, le BNB, le SOL et les stablecoins, avec la possibilité supplémentaire d’acheter par carte bancaire. Les participants actuels paieront 0,0136838 $ par HYPER et pourront activer immédiatement le staking à 36 % d’APY.

Pour suivre l’évolution des étapes de la prévente et ne manquer aucune annonce de la communauté, suivez Bitcoin Hyper sur X et rejoignez le canal Telegram officiel.

Visiter le site de Bitcoin Hyper