Le marché crypto entre dans une phase de rotation stratégique. Alors qu’Ethereum s’extirpe de sa consolidation pour franchir les 1 960 $, les investisseurs avisés cherchent déjà à maximiser leurs rendements sur des infrastructures de nouvelle génération. C’est dans ce contexte de reprise que la prévente de LiquidChain (LIQUID) accélère, frôlant désormais la barre symbolique des 920 000 $ récoltés. Ce Layer 3 innovant propose de résoudre l’un des plus grands défis de la DeFi : l’unification de la liquidité entre Ethereum, Solana et Bitcoin, sans passer par des ponts (bridges) vulnérables.

L’impulsion d’Ethereum à 1 960 $ : Le catalyseur d’une rotation vers les infrastructures L3

Avec une hausse de 4,5 % sur les dernières 24 heures, Ethereum surperforme enfin le Bitcoin (+1,3 %) et s’échange autour de 1 960 $, touchant un sommet local à 1 981 $. Porté par une baisse des tensions géopolitiques et un repli des cours de l’énergie, l’ETH affiche une capitalisation de 237 milliards de dollars soutenue par des volumes en nette progression.

Pour les analystes de marché, ce mouvement est loin d’être anodin. L’expert Michaël van de Poppe souligne ainsi une phase d’accumulation de plusieurs semaines prête à exploser à la hausse. Son objectif à moyen terme ? Un retour vers les 2 465 $, à condition de transformer le seuil psychologique des 2 000 $ en support solide.

This build-up of $ETH is about to break towards $2,000+ for the first time in more than two months. pic.twitter.com/Qx0DxT0QZK — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 26, 2026

Cette dynamique haussière libère traditionnellement d’importants capitaux qui se dirigent vers des projets à plus forte bêta. Et cette fois, c’est l’infrastructure cross-chain qui capte l’attention des initiés, fatigués de la fragmentation des liquidités entre les différents réseaux.

Décryptage de LiquidChain (LIQUID) : Une tokenomics solide pour un marché unifié

Contrairement aux solutions classiques de bridging souvent exposées aux failles de sécurité, LiquidChain (LIQUID) déploie un Layer 3 capable de fusionner la liquidité d’Ethereum, la rapidité de Solana et la sécurité de Bitcoin. Grâce à des preuves à confiance minimisée et une machine virtuelle ultra-performante, les dApps peuvent interagir nativement avec ces trois géants sans wrapping d’actifs.

Pour l’investisseur, la viabilité à long terme d’un projet repose en grande partie sur sa structure d’émission. LiquidChain présente une tokenomics équilibrée, basée sur une offre totale de 11,8 milliards de jetons LIQUID répartie comme suit :

35 % alloués au développement continu de la technologie ;

alloués au développement continu de la technologie ; 32,5 % dédiés au marketing et à l’acquisition d’utilisateurs ;

dédiés au marketing et à l’acquisition d’utilisateurs ; 15 % pour le développement commercial et les initiatives de la communauté ;

pour le développement commercial et les initiatives de la communauté ; 10 % réservés aux récompenses de l’écosystème ;

réservés aux récompenses de l’écosystème ; 7,5 % pour assurer la liquidité lors des futurs listings sur les exchanges (CEX/DEX).

Cette répartition limite la pression vendeuse initiale tout en garantissant les ressources nécessaires pour s’imposer sur le marché de l’interopérabilité.

Comment participer à la prévente de LIQUID et optimiser son rendement

Actuellement proposé au tarif préférentiel de 0,01484 $, le jeton LIQUID entrera dans sa prochaine phase de prix dans deux jours seulement. La prévente a déjà attiré plus de 919 500 $ de capitaux. Pour encourager l’engagement précoce, le protocole propose un programme de staking immédiat offrant un APY dynamique de 1 221 % au moment de la rédaction.

Pour vous positionner, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de LiquidChain, d’y connecter votre portefeuille crypto et de finaliser la transaction. L’achat est également simplifié via l’application Best Wallet, disponible en téléchargement sur l’App Store d’Apple et Google Play. Les devises acceptées sont multiples : ETH, USDT, BNB, SOL, BTC, USDC, ainsi que la carte bancaire.

Note sur les risques : Bien que l’opportunité d’un APY supérieur à 1 200 % soit particulièrement séduisante pour maximiser son allocation de départ, les investissements en prévente comportent des risques inhérents liés à la jeunesse du projet et à la volatilité globale du marché crypto. Une gestion prudente du capital reste de mise.

Pour ne rien manquer des futures étapes de développement et des annonces de listing, vous pouvez suivre LiquidChain sur X et rejoindre leur canal Telegram officiel.

Visiter LiquidChain