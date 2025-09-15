Pour Résumer

Bitcoin Hyper a levé 16 millions de dollars en prévente et se positionne comme la couche 2 la plus rapide de Bitcoin.

Le projet combine la sécurité du réseau Bitcoin et la performance de Solana pour ouvrir la voie à la DeFi, aux stablecoins et aux contrats intelligents.

Il apparaît ainsi comme une base solide pour le développement futur de l’écosystème BitcoinFi.

Un Layer-2 ultra-rapide pour libérer le potentiel de Bitcoin

Bien que Bitcoin (BTC) soit la cryptomonnaie la plus précieuse à l’échelle mondiale, son environnement financier demeure en arrière-plan.

Pour comparaison, Ethereum (ETH), qui est la deuxième plus importante blockchain, détient un total de 64,6 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL).

En ce qui concerne Bitcoin, il n’en a que 7,39 milliards. Ainsi, cet écart met en évidence un potentiel considérable encore largement non exploité pour BitcoinFi.

Pour combler ce retard, Bitcoin Hyper (HYPER) veut s’imposer comme la solution Layer-2 la plus rapide jamais développée pour Bitcoin.

En combinant l’efficacité de Solana (SOL) et la sécurité du réseau Bitcoin, le projet ouvre ainsi la voie à une nouvelle ère de programmabilité et d’évolutivité pour les applications construites sur Bitcoin.

En seulement trois mois de prévente, HYPER a déjà levé 16 millions de dollars. Ce résultat le classe parmi les lancements de jetons les plus prometteurs de 2025. Il illustre par ailleurs la confiance des investisseurs dans son potentiel de croissance.

Lors du tour de prévente en cours, les participants peuvent encore obtenir des tokens HYPER au prix de 0,012925 $ l’unité. Ce tarif reste valable pour les sept prochaines heures. Il augmentera ensuite progressivement au fil des étapes de la levée de fonds.

Le deuxième trimestre de BitcoinFi met en lumière la hausse du TVL et la programmabilité de Bitcoin

Maestro, la plateforme de données d’entreprise, a dévoilé son rapport « État de BitcoinFi » le mois dernier. Ce rapport souligne des chiffres essentiels sur l’essor de la finance décentralisée fondée sur Bitcoin.

Selon ce rapport, le staking dans l’écosystème BitcoinFi atteint désormais 7,39 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL). Ce résultat marque une avancée notable.

Toutefois, il reste bien en dessous des niveaux observés sur Ethereum. Il équivaut même à seulement la moitié des 14,37 milliards de dollars enregistrés sur Solana.

En outre, les stablecoins progressent dans l’univers Bitcoin. Ils totalisent déjà 860 millions de dollars verrouillés. Cette dynamique s’explique notamment par l’USDa d’Avalon, un stablecoin adossé à un mécanisme de CDP qui permet de bloquer des BTC comme garantie.

Le dollar synthétique d’Hermetica contribue aussi à cette croissance. Il repose sur les réserves de Bitcoin et sur des stratégies de couverture.

La programmabilité est également un autre indicateur révélateur. Actuellement, approximativement 5,52 milliards de dollars, équivalant à environ 52 000 BTC, sont en circulation dans des environnements aptes à les intégrer dans la DeFi, les prêts, l’émission de stablecoins, la création de jetons et d’autres applications basées sur des contrats intelligents.

Stacks illustre parfaitement cette tendance. Sa TVL a plus que doublé au deuxième trimestre 2025, avec un apport supplémentaire de 2 000 BTC.

Les chaînes latérales concentrent encore la majorité des fonds. Dans le même temps, les rollups et les nouvelles couches d’exécution, comme les zk-rollups ou les architectures basées sur SVM, gagnent en visibilité et diversifient le paysage.

Ces évolutions traduisent donc la volonté croissante des institutions et des développeurs. Leur objectif est clair : transformer Bitcoin en une plateforme dynamique qui dépasse son rôle d’actif de réserve statique.

Cependant, la demande ne se limite pas aux acteurs institutionnels. Sur le plan culturel, l’essor des jetons BRC-20 montre que les particuliers veulent, eux aussi, explorer la programmabilité de Bitcoin, même en recourant à des solutions moins efficaces.

Les limites du BRC-20 et la réponse apportée par Bitcoin Hyper

S’il existe une preuve claire que les utilisateurs attendent davantage de Bitcoin, c’est bien l’essor des jetons BRC-20.

À l’origine, cette norme n’était qu’un simple système d’inscription sur Ordinals. Elle n’avait pas vocation à bâtir une véritable couche financière. Pourtant, sa popularité a rapidement explosé. Selon le rapport Maestro, les volumes quotidiens ont atteint jusqu’à 128 millions de dollars.

En particulier, des jetons mèmes comme ORDI et SATS ont porté cette tendance et ouvert un tout nouveau segment de marché.

Le BRC-20 s’apparente cependant plutôt à une solution de contournement qu’à une innovation durable. En effet, les soldes reposent sur des indexeurs hors chaîne plutôt que sur une validation native. Cette approche entretient donc une ambiguïté persistante autour de la propriété.

Chaque transfert gonfle la blockchain de base de Bitcoin. Il entraîne une hausse des frais et nourrit la controverse. De plus, en l’absence de contrats intelligents, ces jetons se limitent surtout à la spéculation. Ils ne peuvent pas soutenir des prêts, l’émission de stablecoins ou des applications complexes.

Dans ce contexte, la prochaine vague de projets BitcoinFi dispose d’une véritable opportunité. Le BRC-20 prouve qu’il existe une demande indéniable pour les jetons et la programmabilité sur Bitcoin. Néanmoins, il révèle aussi les limites d’un modèle dépourvu de fondations évolutives.

Bitcoin Hyper entend combler ce vide. En tant que couche 2 la plus rapide jamais développée pour Bitcoin, il associe la performance de Solana à la sécurité du réseau Bitcoin.

Ainsi, cette combinaison ouvre la voie aux contrats intelligents, à la DeFi et à des écosystèmes de jetons capables de fonctionner à grande échelle.

Pourquoi Bitcoin Hyper constitue une base plus solide

Bitcoin Hyper s’appuie sur un pont canonique. Cela autorise le transfert direct de BTC au sein de son environnement de niveau 2. Une fois transférés, les Bitcoins acquièrent donc une programmabilité totale.

Le mécanisme rappelle celui d’Avalon. Sur cette plateforme, les utilisateurs créent des USDa en bloquant des BTC comme garantie. Cependant, l’actif enveloppé sur Bitcoin Hyper se révèle bien plus polyvalent.

Cette architecture établit par ailleurs des bases solides que les projets antérieurs n’avaient pas réussi à poser. Le pont canonique s’appuie sur des preuves à connaissance nulle.

Ces preuves ancrent les transactions dans la couche de base de Bitcoin, ce qui garantit la sécurité. L’évolutivité, quant à elle, repose sur la machine virtuelle Solana (SVM).

Les développeurs disposent en outre d’un environnement Rust. Ils bénéficient aussi d’outils comme Anchor, qui simplifient la création d’applications performantes et sécurisées. De leur côté, les utilisateurs profitent d’une exécution parallélisée et de frais réduits.

Les confirmations restent inférieures à la seconde. Leurs actifs demeurent néanmoins protégés par les garanties de règlement offertes par le réseau Bitcoin.

La transparence constitue également un pilier important du projet. L’équipe publie régulièrement ses avancées sur X. Elle met notamment en avant ses recherches sur la couche d’exécution.

Plutôt que d’adopter la machine virtuelle Ethereum et ses contraintes sérielles, Bitcoin Hyper démontre qu’un traitement parallèle des transactions peut s’intégrer au règlement Bitcoin sans compromettre la confiance.

Cette approche contraste fortement avec certaines initiatives comme Fractal Bitcoin et SatoshiVM. Ces dernières ont multiplié les promesses d’innovation, mais n’ont jamais livré une infrastructure réellement sécurisée et durable.

$HYPER Update Hyper runs on Solana VM, mapping its parallel model to Bitcoin settlement—delivering faster dApps, validated flows, and stronger performance than EVM, with Solana’s runtime + Bitcoin’s security. Read the full update 👇https://t.co/A5aTv7XfX3 pic.twitter.com/gqs2dnaCWz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 12, 2025

Le résultat se traduit donc par un environnement d’exécution moderne. Les applications parallélisées peuvent s’y développer, avec Bitcoin comme couche de règlement ultime.

En combinant rapidité, sécurité et soutien aux développeurs, Bitcoin Hyper devient une base fiable pour la prochaine phase de croissance de BitcoinFi.

À quoi sert HYPER et comment l’acquérir

Le jeton natif HYPER est le moteur de l’écosystème Bitcoin Hyper. Il sert de jeton de gaz pour les transactions sur le réseau, d’actif de jalonnement qui sécurise la chaîne et de jeton de gouvernance permettant à ses détenteurs de piloter son évolution.

De nombreux observateurs du marché, dont le site d’éducation cryptographique de premier plan 99Bitcoins, le considèrent comme un jeton 100x, car toutes les applications basées sur Bitcoin Hyper Layer-2 fonctionnent sur HYPER.

Pour l’acquérir, visitez le site de Bitcoin Hyper afin de garantir des tokens durant la période de prévente. Il est possible d’effectuer des achats en utilisant SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même par le biais d’une carte de crédit.

Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, l’un des meilleurs portefeuilles cryptographiques du marché, où HYPER est déjà répertorié dans son outil de sélection de projets très précis, « Jetons à venir ». Cela simplifie l’achat, le suivi et la réclamation une fois le projet lancé.

