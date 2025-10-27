Pour Résumer

Bitcoin Hyper franchit une nouvelle étape avec plus de 25 millions de dollars levés lors de sa prévente.

Le projet poursuit le développement de son réseau de couche 2, conçu pour rendre le Bitcoin plus rapide et plus utile.

Cette avancée vise à combiner la sécurité du Bitcoin avec la performance de Solana pour bâtir un écosystème évolutif.

Nouvelle étape pour Bitcoin Hyper et son réseau de couche 2

Après deux semaines à évoluer sous la barre des 116 000 dollars, Bitcoin (BTC) a finalement récupéré ce seuil. Simultanément, Bitcoin Hyper (HYPER), en train de développer son réseau de couche 2 le plus rapide, a atteint un nouveau jalon, portant son financement total de prévente à 25 millions de dollars.

Cette réussite s’accompagne de nouvelles mises à jour destinées aux développeurs. Elles sont axées sur la construction de l’infrastructure principale qui alimentera le réseau de couche 2 de Bitcoin Hyper.

L’objectif est clair : rendre l’écosystème plus convivial, plus fiable et hautement évolutif. Ces éléments constituent les bases nécessaires à une croissance durable.

Une telle infrastructure est essentielle pour assurer la prospérité du réseau grâce à un développement actif. Elle pourrait profiter aux premiers détenteurs d’HYPER, tout en influençant la dynamique globale de la demande de Bitcoin. Le marché semble désormais s’orienter vers une croissance centrée sur l’utilité.

Il ne reste actuellement que quatre heures pour participer au tour de prévente en cours avant que le prix du jeton HYPER n’atteigne 0,013175 $ lors de la prochaine étape.

Le Bitcoin rebondit, porté par l’optimisme du marché et les attentes autour de la Fed

Le Bitcoin a observé une baisse considérable par rapport à son niveau maximum (ATH) de 126 000 dollars, atteint au début du mois.

Le cours a touché un point bas à 104 000 dollars, pour remonter lundi, où la cryptomonnaie a de nouveau atteint le seuil de 116 000 dollars, un niveau non atteint depuis vendredi 13 octobre.

L’augmentation de 3,6 % réalisée durant ce jour a coïncidé avec un net redressement des marchés actions. En effet, l’esprit de l’investisseur s’est sensiblement rehaussé après un accord commercial préliminaire annoncé entre les décideurs américains et chinois.

Cette proposition, que Donald Trump et Xi Jinping doivent examiner cette semaine en Corée du Sud, a contribué à mettre un terme aux tensions qui ont eu des effets sur les actifs risqués et à constituer un frein à la reprise du Bitcoin, interrompue plus tôt.

A meeting between Presidents Donald Trump and Xi Jinping is set to be one of the key diplomatic events of the year, with the US-China economic relationship at stake https://t.co/RQOqkRiAOQ — Bloomberg (@business) October 27, 2025

Par ailleurs, les marchés anticipent aussi une baisse des taux directeurs de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale prévue le 29 octobre. Ce mouvement ramènerait la fourchette cible des taux entre 3,75 % et 4,00 %.

Selon Polymarket, les investisseurs évaluent à 98 % la probabilité d’une telle décision. Autrement dit, un pari de 100 $ sur l’hypothèse « aucun changement » rapporterait environ 7 692 $ si elle se révélait juste.

Dans ce contexte, ces développements alimentent une dynamique positive pour le Bitcoin à l’approche de sa période la plus favorable. Si « Uptober » n’a enregistré qu’une hausse limitée de 1,29 %, novembre demeure historiquement le mois le plus performant, avec un gain moyen de 46 %.

Ce contexte ravive donc l’optimisme des investisseurs pour les semaines à venir.

Cependant, au-delà de la volatilité à court terme, un autre facteur pourrait inciter plus durablement à la demande. En effet, le projet Bitcoin Hyper prépare un écosystème de niveau 2 visant à améliorer l’utilité et l’évolutivité du réseau.

Une telle initiative pourrait constituer à terme un réel progrès pour l’avenir de la première cryptomonnaie.

Une mise à jour majeure renforce le réseau de couche 2 de Bitcoin Hyper

Il y a une semaine, Bitcoin Hyper a dévoilé une importante mise à jour destinée aux développeurs. Cette avancée ouvre la voie à un réseau de couche 2 plus rapide, plus stable et plus efficace.

La mise à jour apporte une gamme d’outils légers et modulaires, y compris des points de terminaison RPC, des logiciels pour nœuds et des systèmes de surveillance réseau. La finalité est évidente : rendre le développement plus aisé et maximiser l’efficacité du déploiement des applications.

$HYPER Update 🚨 Infrastructure Services: Bitcoin Hyper is building lightweight, modular RPCs, node software, and monitoring tools—mirroring Solana infra but anchored to Bitcoin. Reliable, decentralized services form the backbone that turns theory into a usable, scalable… pic.twitter.com/AI7vLD0s7N — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 24, 2025

Ces nouveaux outils s’inspirent de ceux utilisés sur Solana, tout en restant adaptés à l’architecture propre de Bitcoin Hyper. Grâce à cette compatibilité, les projets peuvent se connecter ou migrer vers le réseau avec très peu d’ajustements techniques.

Bitcoin Hyper conserve également une compatibilité complète avec les SDK, API et CLI basés sur Rust. Les développeurs n’ont donc pas besoin d’adopter de nouveaux frameworks de codage.

Ils peuvent concevoir et déployer leurs applications plus vite, tout en bénéficiant de la solidité et de la sécurité offertes par le protocole Bitcoin.

Chaque élément du réseau est basé sur des principes de décentralisation, de transparence et de fiabilité. Les divers services opèrent de façon autonome tout en restant coordonnés, assurant ainsi la stabilité du système.

Entre-temps, Bitcoin Hyper maintient une connexion directe avec la couche fondamentale du Bitcoin, ce qui renforce la sécurité générale du réseau.

Cette mise à jour illustre les progrès constants du projet vers sa mission : bâtir un réseau ouvert et performant. Bitcoin Hyper entend offrir aux développeurs la possibilité de créer à la vitesse de Solana, tout en s’appuyant sur la sécurité éprouvée de Bitcoin.

Bitcoin comme monnaie solide, HYPER comme moteur de l’écosystème

En établissant progressivement son infrastructure centrale, Bitcoin Hyper jette les fondations pour la circulation du Bitcoin au sein de son propre environnement.

Le pont canonique se situe au centre de cette structure architecturale. Ce processus fige le BTC sur la blockchain principale tout en générant une version encapsulée dans l’univers Hyper.

Ce BTC encapsulé maintient la même valeur que le Bitcoin original. Cependant, il se déplace beaucoup plus vite et peut être exploité par des applications qui opèrent à la vitesse de Solana.

Grâce à cette approche, Bitcoin ne se limite plus à une simple réserve de valeur. Il devient aussi un moyen d’échange pour une nouvelle génération d’applications construites sur le réseau Hyper.

Ces projets incluent des plateformes DeFi, des jeux blockchain et des systèmes d’actifs réels. Tous sont optimisés par la sécurité de Bitcoin et les performances de Solana.

Dans cet environnement, le jeton HYPER joue un rôle central. Il est utilisé pour régler les frais de gaz, assurer la gouvernance et activer le staking. Ces systèmes donnent aux participants l’opportunité de s’engager activement dans le réseau tout en profitant de récompenses.

Le BTC et l’HYPER constituent conjointement une structure à la fois simple et performante. Le premier joue le rôle d’une monnaie digitale stable, tandis que le second agit comme le moteur opérationnel.

Chaque transaction réalisée sur le réseau est liée à la couche fondamentale du Bitcoin, assurant ainsi transparence et sécurité. Ce modèle étend largement l’application du Bitcoin et pave la route vers une économie plus dynamique et interconnectée, appuyée par l’infrastructure de Bitcoin Hyper.

Pour participer à l’avenir créé par Bitcoin Hyper, soyez l’un des premiers à adopter le projet et participez à la prévente en sécurisant votre allocation de jetons HYPER directement sur le site web du projet. Les achats peuvent être effectués en SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même par carte de crédit.

En plus de servir de carburant à ce nouvel écosystème, HYPER permet également aux utilisateurs de générer des revenus passifs grâce au protocole de staking natif de Bitcoin Hyper, qui offre actuellement un taux de rendement annuel (APY) dynamique de 47 %.

Pour une expérience optimale, pensez à utiliser Best Wallet, le meilleur portefeuille crypto et Bitcoin du marché. HYPER est déjà répertorié dans la section « Jetons à venir » de Best Wallet, ce qui simplifie l’achat, le suivi et la récupération une fois en ligne.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation présents sur cette page génèrent des revenus.