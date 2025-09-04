Pour Résumer

Le Bitcoin reste bloqué autour de 111 940 $, mais les analystes tablent sur une hausse jusqu’à 190 000 $–200 000 $.

Bitcoin Hyper permet d’utiliser les BTC sur des applications décentralisées, augmentant leur utilité et favorisant l’adoption.

Avec près de 14 millions de dollars levés en prévente, le projet dispose des fonds nécessaires pour lancer son réseau de couche 2 et soutenir la demande pour le jeton HYPER.

BTC à l’arrêt, mais l’objectif à 190 000 $ reste d’actualité

La semaine dernière, le Bitcoin (BTC) a eu du mal à franchir la barre des 111 940 $, progressant seulement de 0,6 % au moment où cet article est rédigé. Cependant, un analyste réputé sur X prévoit que le prochain objectif pourrait atteindre 190 000 $.

Plusieurs facteurs pourraient soutenir cette progression, allant des ETF Bitcoin qui rivalisent presque avec l’or à l’émergence d’une nouvelle source de demande via Bitcoin Hyper (HYPER).

Découvrir Bitcoin Hyper

Bitcoin pourrait atteindre 200 000 $ d’ici 6 à 12 mois selon les analystes

Selon CryptoELITES sur X, le prix de 190 000 $ pour le BTC repose sur l’idée que la barre des 111 000 $ constitue une zone de support solide, susceptible de favoriser une prochaine hausse significative du Bitcoin.

Même si CryptoELITES n’a pas indiqué de calendrier précis, le graphique hebdomadaire suggère une direction potentielle claire.

Le Bitcoin a mis près de cinq mois pour passer de 75 000 $ à la hausse suivante. Si cette tendance se poursuit, les prévisions indiquent que son cours pourrait atteindre 190 000 $ d’ici la fin de l’année.

Les projections de plusieurs instituts de recherche de Wall Street vont dans le même sens. Les analystes de Bernstein estiment que l’objectif de 200 000 $ pourrait être atteint dans un délai de six à douze mois, tout en anticipant que la tendance haussière actuelle se maintiendra jusqu’en 2027.

Au final, c’est la demande qui alimente l’augmentation des prix. Au-delà de l’approche d’investissement traditionnelle, cette demande pourrait s’intensifier grâce à une nouvelle source entièrement inédite : Bitcoin Hyper.

Chaque jour, les premiers investisseurs injectent encore des centaines de milliers de dollars dans le projet, convaincus de l’impact potentiel de son écosystème sur l’utilisation du Bitcoin.

Si Bitcoin Hyper parvient à développer un écosystème solide basé sur l’utilité réelle plutôt que sur la simple conservation passive, cette demande additionnelle pourrait renforcer le rôle de valeur refuge du Bitcoin et accélérer sa progression.

Parallèlement, alors que le Bitcoin reste engagé dans les applications et le pont de Bitcoin Hyper, l’offre disponible sur le marché libre diminue, ce qui tend à augmenter la valeur de chaque cryptomonnaie en circulation.

Comment Bitcoin devient utile à grande échelle

L’essor de Bitcoin Hyper commence avec son pont canonique. Les utilisateurs peuvent geler leurs BTC sur ce pont et générer des versions enveloppées au sein de l’univers Hyper.

Cette opération réduit l’offre en circulation sur la chaîne principale tout en donnant une seconde vie au Bitcoin sous forme d’actif utilitaire sur la couche 2.

Une fois enveloppé (Wrapped), le Bitcoin circule rapidement dans la Solana Virtual Machine (SVM), libérant des applications que la blockchain principale ne pourrait jamais gérer.

Cela accélère non seulement les paiements, mais permet aussi l’émergence de nouvelles plateformes DeFi, de marchés NFT, de jeux décentralisés, et même d’actifs réels tokenisés (RWA).

Avec l’intégration de la compatibilité SPL, les développeurs peuvent transférer facilement des applications décentralisées Solana, contribuant ainsi à l’expansion immédiate de l’écosystème Bitcoin.

Contrairement à Ethereum, où plusieurs L2 se concurrencent déjà, Bitcoin Hyper établit le premier environnement L2 performant pour Bitcoin, offrant à la blockchain la plus fiable au monde un espace de développement dédié.

Pour les utilisateurs, le processus reste simple : déposer des bitcoins, exploiter les BTC enveloppés sur diverses applications, puis les brûler pour récupérer des BTC natifs sur la première couche à tout moment. La sécurité reste une priorité, car le système repose directement sur la preuve de travail de Bitcoin.

Ainsi, Bitcoin Hyper crée une blockchain qui combine la sécurité de Bitcoin avec la vitesse et l’évolutivité de Solana, élargissant le rôle de Bitcoin bien au-delà de sa fonction traditionnelle d’or numérique.

Dernières avancées dans l’écosystème Bitcoin Hyper

Le 26 août, le projet a annoncé que le développement progressait régulièrement, le premier déploiement complet pour Bitcoin étant désormais en cours sur le Solana Virtual Machine (SVM).

Actuellement, les fonds de la prévente se concentrent exclusivement sur l’essentiel : construire l’infrastructure centrale.

Cela comprend la recherche sur le traitement des déploiements de la couche 1 de Bitcoin, la création de prototypes attestant l’exécution du SVM, ainsi que la conception initiale des outils d’exploration et de développement.

L’équipe collabore également avec des partenaires de l’écosystème, qui se préparent à lancer Bitcoin Hyper dès que le réseau sera opérationnel.

Les jalons futurs incluent l’optimisation du séquencement basé sur Bitcoin, l’amélioration des processus de développement pour les contrats SVM, et l’implémentation des RPC, indexeurs et explorateurs afin de renforcer l’infrastructure.

Ces avancées permettront aux premiers développeurs de commencer le déploiement avant la mise en service du réseau principal.

Pour les investisseurs, cela signifie que chaque contribution à la prévente se traduit par des progrès tangibles.

Bitcoin Hyper démontre concrètement que l’association de la sécurité de Bitcoin et de l’expertise des développeurs de Solana jette les bases d’applications concrètes et d’une expansion durable, tout en préservant l’intégrité de Bitcoin.

Bitcoin Hyper Ecosystem Update 🚀 The first full-scale rollup for Bitcoin, powered by SVM, is taking shape.

So far: Research into rollup settlement on BTC L1 Prototypes validating SVM execution Designs for explorer + dev tooling Alignment with early ecosystem teams pic.twitter.com/Rm5tep4YXv — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 26, 2025

Profitez de la dernière chance pour investir dans HYPER avant la hausse

Avec une prévente atteignant presque 14 millions de dollars, Bitcoin Hyper dispose déjà d’un capital suffisant pour garantir un démarrage sans encombre de son réseau de deuxième couche.

Ce niveau de financement assure non seulement l’évolution, mais témoigne aussi d’une véritable demande pour le jeton natif du projet, HYPER.

HYPER gérera les frais de gaz, les récompenses de jalonnement, la participation à la gouvernance et l’accès aux lancements

au sein de l’écosystème. La forte participation à la prévente est un signe avant-coureur de la demande potentielle une fois le jeton arrivé sur les plateformes d’échange.

Ne tardez pas ! Rendez-vous sur le site web de Bitcoin Hyper pour sécuriser vos jetons pendant que la phase de prévente est encore ouverte. Vous pouvez acheter en SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou par carte de crédit.

Découvrir Bitcoin Hyper

Pour une expérience optimale, Bitcoin Hyper recommande d’utiliser une solution certifiée WalletConnect. Best Wallet figure parmi les meilleurs portefeuilles de cryptomonnaies du marché.

Il vous offre un accès direct et vous permet de consulter HYPER dans la section « Jetons à venir ». Cela simplifie l’achat, le suivi et la réclamation une fois le projet lancé.

Ne manquez rien sur Bitcoin Hyper et ses dernières actualités

À lire aussi

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation présents sur cette page génèrent des revenus.