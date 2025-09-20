Pour Résumer

Bitcoin Hyper a levé plus de 17 millions de dollars en prévente et s’impose comme la couche 2 la plus rapide du réseau Bitcoin.

En combinant sécurité de Bitcoin et performances de Solana, le projet ouvre la voie à un écosystème programmable et innovant.

Son jeton HYPER, déjà listé sur Best Wallet, attire un intérêt croissant des investisseurs.

Une prévente fulgurante qui propulse Bitcoin Hyper au-delà des 17 millions $

Bitcoin Hyper (HYPER) a réussi à récolter plus d’un million de dollars en prévente en uniquement cinq jours. Grâce à cette réalisation, le montant total des fonds rassemblés dépasse désormais les 17 millions de dollars.

Le projet affiche un rendement moyen d’environ 158 000 dollars par jour. La cadence s’est récemment accélérée, atteignant près de 200 000 dollars quotidiens.

Cette progression démontre la confiance croissante des investisseurs envers ce qui s’impose comme la chaîne de niveau 2 la plus rapide de l’écosystème Bitcoin.

Cette dynamique survient au moment idéal. La saison des altcoins bat son plein et Bitcoin Hyper s’affirme comme un projet novateur. Il combine la montée des altcoins avec les atouts fondamentaux du Bitcoin, tandis que le BTC s’apprête à entrer dans ses mois les plus solides.

Si ce rythme se poursuit, la prévente franchira la barre des 18 millions de dollars dès la semaine prochaine. Le prix d’entrée, lui, progresse à chaque étape.

Actuellement, le tour de table fixe le prix d’HYPER à 0,012945 $. Cette offre reste disponible pendant seulement 18 heures avant le passage au palier supérieur.

Vous avez raté le boom des L2 ? Bitcoin Hyper pourrait être la vraie révolution du Bitcoin

Le projet Bitcoin Hyper attire les investisseurs en raison de son potentiel à ouvrir le réseau Bitcoin à une toute nouvelle demande.

Les solutions de seconde couche antérieures sur Bitcoin avaient principalement pour but d’optimiser les paiements, en se concentrant sur l’accélération et la diminution des frais de transaction.

Le Lightning Network a réalisé une avancée significative en accélérant les paiements. Présentement, son réseau a la capacité de gérer 3 982 BTC, ce qui équivaut à approximativement 465 millions de dollars.

Elle a connu une augmentation de 6 % durant les 30 derniers jours, témoignant d’une demande perceptible pour les transactions en Bitcoin.

Malgré cette avancée, Lightning reste centré sur les paiements. Ce positionnement limite son rôle dans l’adoption plus large de BitcoinFi. D’autres initiatives cherchent aussi à élargir l’utilité de Bitcoin, comme Rootstock ou Liquid de Blockstream.

Cependant, ces projets n’ont jamais réellement atteint leur rythme soutenu. Ils rencontrent divers obstacles : des hypothèses de confiance accrues, des modèles fédérés qui diminuent la décentralisation et une complexité technique qui dissuade les développeurs.

En outre, ils ne bénéficient pas de la même adoption ou liquidité que les solutions de couche 2 d’Ethereum ont réussi à obtenir.

Bitcoin Hyper opte pour une stratégie complètement différente. Son architecture favorise la simplicité, l’évolutivité et une programmable authentique plutôt que d’accumuler les compromis.

Elle offre aussi un cadre propice à l’intégration des développeurs, ce qui est tout aussi essentiel. Ce facteur a la capacité de privilégier l’innovation et de créer un nouvel écosystème basé sur le Bitcoin.

Une programmabilité Bitcoin enfin pensée pour les développeurs

Bitcoin Hyper met en œuvre ces principes en s’appuyant sur une structure technique bien définie. En incorporant la SVM (Machine Virtuelle Solana), il offre aux développeurs l’opportunité d’utiliser des outils basés sur Rust et de bénéficier d’une exécution parallèle.

Ce modèle éprouvé allie efficacité et familiarité. Cette approche simplifie fortement l’intégration. Contrairement aux anciennes solutions de couche 2 sur Bitcoin, qui obligeaient souvent à adopter des systèmes inconnus ou à recourir à des contournements complexes, Hyper offre un environnement direct et accessible.

Les développeurs peuvent y déployer des dApps, des stablecoins et d’autres applications. Ils bénéficient à la fois des performances de Solana et de la sécurité de règlement du réseau Bitcoin.

Un pont canonique est au centre du système. Les BTC sont bloqués sur la chaîne principale, après quoi une version encapsulée est diffusée dans l’univers Bitcoin Hyper pour être exploitée dans différentes applications. Ce BTC enveloppé transcende les contraintes de la couche primaire de Bitcoin.

Cela permet donc des transactions rapides et à faible coût, comparables à celles de Solana. Quand un utilisateur désire récupérer ses fonds, l’élimination de la version encapsulée libère immédiatement les BTC d’origine via le pont.

L’enjeu majeur se trouve dans la perspective à long terme. En offrant aux développeurs un cadre familier et performant, Bitcoin Hyper crée les conditions d’une innovation rapide. Ce potentiel pourrait reproduire l’effet de réseau qui a favorisé l’essor de la DeFi sur Ethereum.

Avec une telle base, l’écosystème ne se limite plus aux paiements et ouvre la voie à l’entrée de Bitcoin dans l’ère de la programmabilité.

Pourquoi les investisseurs considèrent HYPER comme le BTC 2.0

Ce qui suscite l’enthousiasme des investisseurs et a propulsé la prévente à plus de 17 millions de dollars, c’est le potentiel à long terme du jeton natif de Bitcoin Hyper.

HYPER, en tant que couche 2 la plus rapide du réseau, commence progressivement à se positionner comme une rare opportunité pour le BTC 2.0, offrant une seconde chance pour bénéficier de la tendance ascendante du Bitcoin.

Récemment, le Bitcoin a atteint 117 000 dollars, avec un sommet à 124 000 dollars durant ce cycle, principalement en raison de sa fonction de réserve de valeur.

Si Bitcoin Hyper réussit à rendre le BTC programmable et à dynamiser l’engagement des développeurs, cela pourrait créer une nouvelle source de demande. Cette fois, l’accent sera mis non seulement sur la possession passive, mais aussi sur une utilité tangible.

L’écart de valorisation est manifestement évident. Même si uniquement 1 % de l’ensemble des Bitcoin, approximativement 195 000 BTC, équivalent à plus de 22 milliards de dollars au taux actuel, étaient bloqués dans le pont canonique d’Hyper, l’écosystème dépasserait déjà la valorisation présente du projet.

Cependant, cette dernière ne s’élève qu’à 272 millions de dollars entièrement dilués, déterminée à partir du prix de prévente de 0,012945 $.

HYPER deviendra le jeton central de cette activité. Il alimentera les frais de gaz, le jalonnement et la gouvernance du réseau. Cette utilité explique pourquoi 99Bitcoins, site d’éducation crypto reconnu, anticipe un potentiel de croissance multiplié par 100 à mesure que l’écosystème se développe.

Avec les fonds déjà réunis, il est probable que la prévente de Bitcoin Hyper a assez de ressources pour accélérer son développement.

Les dernières mises à jour de l’équipe, notamment sur la progression de la couche d’exécution, montrent que le travail avance activement en coulisses. Aucun plafond strict n’a été communiqué, mais tout indique que la prévente pourrait se clôturer prochainement.

Pour l’instant, HYPER reste disponible à un prix initial sur le site officiel de Bitcoin Hyper. Les investisseurs peuvent l’acquérir en utilisant SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même une carte bancaire.

Le projet recommande Best Wallet, l’un des portefeuilles crypto les plus réputés. HYPER y figure déjà dans la section « Jetons à venir », ce qui simplifie l’achat, le suivi et la réclamation lors du lancement.

La communauté peut également suivre l’actualité du projet sur les canaux officiels Telegram et X de Bitcoin Hyper. Toutes les informations détaillées sont accessibles sur le site web.

