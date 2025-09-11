Pour Résumer

Bitcoin Hyper (HYPER) a levé plus de 200 000 $ en 24 heures et dépasse 15 millions $ en prévente.

Il combine la rapidité de Solana avec la sécurité de Bitcoin pour créer un écosystème de seconde couche performant.

Les investisseurs y voient un altcoin capable de reproduire les rendements historiques exceptionnels du Bitcoin.

Une prévente fulgurante qui séduit les investisseurs

Bitcoin Hyper (HYPER) a levé plus de 200 000 $ en seulement 24 heures lors de sa prévente. Ce succès porte désormais son financement total au-delà de 15 millions de dollars.

Présenté comme la couche 2 la plus rapide en développement sur Bitcoin, Hyper connaît un engouement notable. De nombreux investisseurs y voient une forme de renaissance pour la cryptomonnaie reine.

Certains estiment même que HYPER pourrait devenir l’un des moteurs de la prochaine hausse majeure du prix du Bitcoin.

Ce qui attire l’attention, c’est l’alliance entre la rapidité d’exécution inspirée de Solana et la robustesse de la couche de règlement de Bitcoin. Grâce à cette approche, plusieurs observateurs n’hésitent pas à établir un parallèle direct entre HYPER et BTC.

Des investisseurs précoces qualifient déjà HYPER de « Bitcoin 2.0 ». Pour eux, il représente la seconde chance qu’ils avaient manquée lors de l’ascension historique de 227 000 000 % du Bitcoin.

Les nouveaux acheteurs peuvent encore participer à la prévente en cours, avec un prix fixé à 0,012895 $ par jeton. Toutefois, ce tarif augmentera dans moins de 35 heures.

Découvrir Bitcoin Hyper

Les gains monumentaux du Bitcoin appartiennent au passé, mais HYPER ouvre une nouvelle ère

Depuis juillet 2010, lorsque le BTC valait environ 5 cents, son envolée jusqu’à 114 000 $ aujourd’hui représente un rendement spectaculaire de 227 000 000 %.

De nombreux acteurs du secteur en témoignent : cette progression a fait émerger plusieurs millionnaires et milliardaires parmi les premiers détenteurs. Pour illustrer, 10 BTC coûtaient 50 $ à l’époque. En les conservant jusqu’à aujourd’hui, leur valeur atteint désormais 1,14 million de dollars.

Malgré une valorisation qui peut sembler démesurée, beaucoup estiment que l’histoire du Bitcoin est loin d’être terminée. Des figures influentes du marché, comme Tom Lee de Fundstrat et Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, prévoient même un prix de 200 000 $ d’ici à la fin de l’année.

À l’heure actuelle, une telle hausse reste pourtant modeste. Elle représenterait moins d’un doublement de la valeur actuelle, même si de plus en plus d’institutions continuent d’entrer sur le marché.

Même dans un scénario optimiste où le Bitcoin grimperait à 1 million de dollars, le gain atteindrait environ dix fois la mise. Ce résultat impressionne, mais reste très loin des 2 280 000 x dont ont bénéficié les premiers utilisateurs.

En d’autres termes, le train des rendements astronomiques du Bitcoin a déjà quitté la gare. C’est pour cette raison que les altcoins attirent l’attention, surtout lorsque le Bitcoin stagne comme en septembre.

Ils offrent encore la possibilité de réaliser des performances que la cryptomonnaie dominante ne promet plus.

Bitcoin Hyper s’inscrit dans cette logique. Il conserve les caractéristiques qui font la valeur du Bitcoin, tout en rendant le réseau plus efficace et programmable.

Bitcoin Hyper, l’évolution la plus proche du Bitcoin originel

Bitcoin Hyper pourrait bien être aujourd’hui l’altcoin le plus fidèle à l’esprit du Bitcoin. De plus, il contribue à stimuler une nouvelle demande pour la cryptomonnaie d’origine.

Jusqu’à présent, l’attrait du Bitcoin reposait essentiellement sur son rôle de réserve de valeur. En effet, son offre limitée et sa résistance à l’inflation le distinguaient des monnaies fiat, produites sans contrainte.

Cependant, Bitcoin Hyper va plus loin. Cet écosystème de seconde couche a été conçu pour être le plus rapide jamais développé sur Bitcoin, grâce à la machine virtuelle Solana (SVM).

Ainsi, avec la compatibilité SPL, les développeurs peuvent créer directement sur Hyper ou transférer leurs dApps Solana avec très peu de modifications.

En pratique, une application conçue pour Solana peut être adaptée à Hyper et accéder immédiatement à la liquidité du Bitcoin.

Les dApps qui tournent sur Hyper couvrent des domaines variés : protocoles DeFi concurrents d’Ethereum, actifs physiques tokenisés (RWA), NFT, gaming et bien plus encore.

Ce qui est particulièrement notable, c’est que ces applications évitent à la fois la lenteur et les coûts élevés d’Ethereum. Elles fonctionnent à la vitesse de Solana, tout en reposant sur la sécurité et la structure de règlement de Bitcoin.

De plus, la dernière mise à jour de l’équipe insiste sur cet aspect. Bitcoin ne propose pas de contrats intelligents universels, ce qui rend nécessaire l’usage de solutions innovantes. Ainsi, les développeurs conçoivent des méthodes basées sur les engagements, les racines d’état et les systèmes de preuve.

Ces techniques permettent de verrouiller régulièrement l’état d’Hyper sur la couche principale de Bitcoin. L’objectif est clair : conserver la rapidité de Solana tout en maintenant Bitcoin comme arbitre ultime de la confiance et de la neutralité.

$HYPER UPDATE. Designing settlement for a Bitcoin rollup differs from Ethereum because Bitcoin lacks generalized smart contracts. Rollups must anchor their state using methods like commitments, state roots, and proof systems. https://t.co/Ci9PEy6JCb 1/2 pic.twitter.com/SKJ6OqPPJw — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 8, 2025

Par ailleurs, l’ancrage garantit la vérification de l’état global d’Hyper sur Bitcoin, tandis que le pont standardisé rend l’écosystème accessible aux utilisateurs.

Concrètement, ces derniers déposent leurs BTC dans le pont, qui les verrouille sur la couche 1 de Bitcoin avant de créer une version encapsulée utilisable sur Hyper.

Ces BTC encapsulés circulent librement à travers les dApps et protocoles. Ensuite, lorsqu’un utilisateur souhaite récupérer ses BTC originaux, il détruit la version encapsulée sur Hyper et libère ses fonds sur la chaîne principale.

En résumé, grâce à ce mécanisme, Bitcoin conserve sa sécurité fondamentale, tout en ouvrant la voie à de nouveaux usages.

Bitcoin Hyper peut-il devenir le nouveau BTC ?

Bitcoin Hyper apparaît aujourd’hui comme étroitement lié au Bitcoin. Cet ancrage explique pourquoi les premiers investisseurs, qui ont injecté 15 millions de dollars lors de la prévente, sont persuadés d’avoir identifié l’actif capable de reproduire les fluctuations historiques du Bitcoin.

Cette conviction gagne même des sources réputées. Avec plus de 720 000 abonnés sur YouTube, 99Bitcoins, l’une des plateformes d’éducation crypto les plus respectées, a présenté HYPER comme un jeton au fort potentiel de croissance.

Le Bitcoin pourrait encore grimper vers les 200 000 $ cette année. Pour un investisseur traditionnel, ce scénario reste impressionnant.

Mais au-delà de ce plafond, le véritable catalyseur pourrait être Bitcoin Hyper. Son évolution laisse entrevoir des perspectives que les investisseurs ont désormais du mal à ignorer.

La prévente de HYPER approche de sa fin

Le jeton HYPER sert à financer les frais de gaz, la gouvernance et le staking, tandis que le BTC demeure le moyen d’échange au sein de l’écosystème Bitcoin Hyper.

Pour certains observateurs, la prévente actuelle rappelle les débuts du Bitcoin. Les jetons sont accessibles à l’achat en SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même par carte bancaire.

L’équipe a également annoncé une intégration avec Best Wallet, l’un des portefeuilles cryptographiques les plus reconnus. HYPER y figure déjà dans la section Upcoming Tokens, ce qui facilite l’acquisition, le suivi et la réclamation des jetons après le lancement du projet.

Par ailleurs, la communauté suit de près les développements via Telegram et X, où sont partagées les mises à jour les plus récentes.

Le site officiel fournit aussi des informations complémentaires sur l’avancée du projet.

Découvrir Bitcoin Hyper

À lire aussi

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation présents sur cette page génèrent des revenus.