Jeudi 21 mai 2026 – De nouvelles avancées diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran ont contribué à alléger une partie des pressions externes qui ont influencé les prix des cryptomonnaies ces dernières semaines.

Le Bitcoin s’est installé dans une fourchette stable proche de 78 000 $, tandis que la capitalisation globale du marché évolue près de 2,59 billions de dollars avec de modestes gains quotidiens. Le sentiment de risque a retrouvé un peu d’air à mesure que les discussions progressent sur des sujets clés, notamment les flux maritimes via le détroit d’Ormuz.

Même dans ce contexte macroéconomique plus calme, les capitaux continuent d’affluer vers certains projets liés au Bitcoin – et la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) se distingue ici par ses flux réguliers et une orientation technique claire.

Conçu pour offrir des transactions rapides et à faible coût sur une base Bitcoin sécurisée, le projet a déjà levé plus de 32,7 millions de dollars, et sa progression montre que la demande pour de véritables outils de passage à l’échelle sur Bitcoin reste solide, indépendamment du bruit médiatique à court terme.

Les États-Unis et l’Iran tentent de nouvelles négociations, soutenant la stabilité sur les marchés crypto

Les discussions de haut niveau entre responsables américains et iraniens ont repris cette semaine, avec pour objectif final de réduire les tensions et de clarifier l’accès au trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Les précédentes fluctuations des prix du pétrole et de l’appétit pour le risque s’étaient répercutées sur les actifs numériques, et ce nouveau cycle de mouvements diplomatiques a coïncidé avec une évolution des prix plus contenue sur le marché crypto.

Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 78 000 $, et l’ensemble du marché crypto enregistre de légères avancées quotidiennes tout en conservant une tonalité globalement neutre.

Les acteurs du marché continuent de surveiller la consolidation du Bitcoin, l’analyste Daan Crypto soulignant que des poches de liquidité se sont formées près du niveau des 78 000 $ et dans la zone 76 500–77 000 $.

Après plusieurs séances de trading resserré, Daan anticipe désormais un mouvement plus marqué de 5 % ou davantage une fois que la fourchette sera rompue – un schéma qui se produit souvent lorsque l’incertitude extérieure s’estompe et que les intervenants se repositionnent pour la prochaine jambe de hausse ou de baisse.

$BTC Some big clusters right around price. Most notably: the ~$78K area and the $76.5K-$77K area in the short term. Price has been in a pretty tight price range the past few days so expecting some larger 5%+ move to occur here soon again. pic.twitter.com/Lg7c7OMLtw — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) May 21, 2026

Avec l’apaisement des tensions géopolitiques immédiates, l’attention s’est déplacée vers les projets qui renforcent les capacités de long terme de Bitcoin plutôt que de compter uniquement sur des vents favorables macroéconomiques.

Bitcoin Hyper maintient une dynamique solide avec son positionnement sur la layer 2 de Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) continue d’attirer des acheteurs pendant sa prévente en cours, alors même que les conditions plus larges se stabilisent.

Le projet s’articule autour d’une nouvelle layer 2 de Bitcoin qui utilise la Solana Virtual Machine pour un débit élevé tout en préservant une sécurité de niveau Bitcoin grâce à des preuves à divulgation nulle de connaissance et à des engagements d’état réguliers vers la chaîne de base.

Les utilisateurs déposeront du BTC via un bridge canonique, effectueront des transactions sur la L2 avec une finalité quasi instantanée pour les paiements ou les applications décentralisées, puis retireront ensuite leurs fonds avec une vérification cryptographique.

La prévente a levé près de 33 millions de dollars à un prix actuel de 0,0136804 $ par jeton HYPER, et les participants peuvent choisir d’acheter et de staker en une seule étape pour accéder à un APY de 36 %. Les allocations de jetons couvrent le développement, les réserves de trésorerie, le marketing, les récompenses de staking et les futures cotations en bourse, ce qui indique une structure pensée pour un développement continu plutôt que pour des sorties rapides.

Les avancées sur le front géopolitique au Moyen-Orient n’ont pas freiné l’intérêt pour une infrastructure Bitcoin concrète, et la traction continue de la prévente HYPER reflète une demande pour des solutions qui élargissent concrètement ce que la cryptomonnaie d’origine peut prendre en charge – des transferts plus rapides à l’ouverture vers de nouvelles applications.

Participer à la prévente HYPER via le site officiel et Best Wallet

Toute personne souhaitant acheter des jetons HYPER peut se rendre directement sur le site officiel de la prévente Bitcoin Hyper. La plateforme accepte les achats en SOL, ETH, BNB, USDC et USDT, ainsi que les paiements par carte bancaire pour plus de flexibilité. Les réclamations de jetons seront traitées sur le réseau correspondant après l’événement de génération du jeton.

Best Wallet propose une autre voie pratique, puisque son application mobile prend en charge l’ensemble du processus de prévente de HYPER et peut être téléchargée depuis l’Apple App Store ou Google Play. Les acheteurs qui choisissent l’option combinée achat + staking peuvent verrouiller l’APY de 36 % dès le départ.

Les mises à jour du projet paraissent régulièrement via la page X de Bitcoin Hyper et le canal Telegram officiel pour ceux qui souhaitent suivre les avancées et l’activité de la communauté.

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