Bitcoin : le marché des options ignore-t-il la chute du prix ?

Le prix du Bitcoin est actuellement sous pression, s’échangeant à 77 450 $, soit une hausse modeste de 0,9 % sur les dernières 24 heures. Cette pause fragile intervient après une glissade qui a effacé les gains enregistrés bien au-dessus des 80 000 $. Ce qui rend ce moment inhabituel n’est pas tant la baisse des cours, mais ce que le marché des options suggère discrètement pour la suite.

La paire BTC/USD a perdu environ 6 % depuis le 15 mai, chutant d’environ 82 400 $ vers la zone des 77 000 $. Ce mouvement a coïncidé avec une hausse brutale des rendements du Trésor américain et des sorties de capitaux importantes des ETF Bitcoin au comptant.

(SOURCE : MOVE Index)

L’indice MOVE, qui mesure la volatilité implicite des bons du Trésor, est passé de 69 % à 85 %, signe d’un stress réel sur le marché obligataire que les analystes désignent comme un risque majeur pour les crypto-actifs. Pourtant, l’indice de volatilité implicite annualisé à 30 jours du Bitcoin, le BVIV, a peine bougé, se maintenant autour de 42 %, soit juste au-dessus de son plus bas niveau de l’année 2026 (40 %), selon TradingView.

Cette divergence est frappante. Les marchés d’options semblent anticiper le calme alors que les conditions macroéconomiques se détériorent, une configuration que Jean-David Péquignot, Chief Commercial Officer chez Deribit, a décrite à CoinDesk comme une « volatilité bon marché en termes absolus ».

Le prix du Bitcoin peut-il reconquérir les 80 000 $ face à la pression des rendements ?

$BTC



This rally won’t last long.



Although chart wise it looks like a bottom has formed and price is starting to recover again, this still looks very bearish if you look deeper into it.



Funding is extremely positive and rising while open interest is declining. This likely means… pic.twitter.com/mH0bdIknJo — CGT Trader (@CGT_Trader) May 20, 2026

Le support à court terme pour le prix du Bitcoin semble tenir autour de la zone des 76 000 $. La résistance immédiate se concentre entre 77 300 $ et 77 350 $, correspondant au sommet de la récente phase de consolidation. Une cassure décisive au-dessus de ce niveau serait le premier signal technique d’un épuisement de la pression vendeuse.

Trois scénarios se dessinent désormais. Dans une perspective haussière, une stabilisation des rendements du Trésor et une reprise des flux entrants vers les ETF pourraient propulser le BTC vers les 80 000 $, un seuil devenu une résistance psychologique depuis le début du repli. Le scénario de base prévoit un maintien du prix entre 76 000 $ et 78 000 $ tant que l’incertitude macroéconomique persiste.

Le scénario baissier, marqué par une hausse continue des rendements et de nouvelles sorties des ETF, pourrait tester le support sous les 76 000 $ et potentiellement rouvrir la voie à une faiblesse structurelle plus profonde du marché du Bitcoin. Parallèlement, la compression de la volatilité implicite sur le marché des options suggère qu’un mouvement significatif, dans un sens ou dans l’autre, est actuellement sous-évalué.

Les traders du marché spot devraient surveiller de près l’indice MOVE et les déclarations de la Réserve fédérale. Les signaux du FOMC restent un catalyseur clé pour la direction des actifs à risque à court terme.

Bitcoin Hyper suscite l’intérêt alors que le BTC teste ses supports clés

Pour les investisseurs jugeant le profil risque-récompense actuel du Bitcoin moins attractif — entre incertitude macro, potentiel de hausse limité par les résistances et vents contraires liés aux rendements — une partie des capitaux se tourne vers des projets d’infrastructure émergents de l’écosystème Bitcoin.

Bitcoin Hyper ($HYPER) figure parmi les projets captant l’attention dans ce contexte.

Sa prévente le présente comme le premier réseau Layer 2 pour Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM). Cette combinaison vise à offrir une finalité de transaction en moins d’une seconde et l’exécution de contrats intelligents à bas coût, tout en s’appuyant sur le modèle de sécurité de Bitcoin.

Le projet a déjà levé 32 712 535,75 $ à un prix de prévente actuel de 0,0136803 $ par jeton, avec des options de staking pour les premiers participants.

Deux caractéristiques techniques se distinguent : un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et une exécution propulsée par la SVM, dont l’équipe affirme qu’elle dépasse le débit de Solana elle-même.

Découvrez le projet HYPER ici