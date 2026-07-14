Evernorth s’implante au Japon avant son entrée au Nasdaq

Evernorth, la société de gestion de trésorerie d’actifs numériques XRP basée à San Francisco, a franchi une étape symbolique le 12 juillet 2026 en lançant son compte X officiel en langue japonaise. Cette initiative intervient alors que l’entreprise prépare son introduction au Nasdaq sous le ticker XRPN, via une fusion SPAC avec Armada Acquisition Corp II.

Il s’agit de la première démarche opérationnelle concrète d’Evernorth au Japon. Toutefois, le projet de cotation reste suspendu à l’approbation de la SEC, dont la déclaration d’enregistrement n’est pas encore effective, ainsi qu’au vote des actionnaires d’Armada qui doit encore valider la transaction.

Loin d’être une simple manœuvre de communication, ce déploiement est un positionnement de marché stratégique. Evernorth s’appuie sur l’infrastructure institutionnelle de SBI Holdings, son investisseur de référence. SBI opère déjà dans les secteurs bancaires, boursiers et cryptos, faisant du Japon l’un des marchés les plus matures au monde pour l’écosystème XRP.

Lancement du canal japonais : portée et limites

Le compte a été inauguré avec ce message : « Le Japon a cru au XRP très tôt. Ensemble, nous allons construire à partir de là. » Evernorth présente ce canal comme une source d’analyses de marché simplifiées, tout en précisant qu’il « ne discutera pas des prix ». Cette limite volontaire permet d’éviter toute qualification de conseil en investissement auprès de l’Agence des services financiers (FSA) du Japon.

Pour l’heure, aucun nouveau bureau, licence locale ou lancement de produit spécifique au territoire japonais n’a été annoncé. Le siège social d’Evernorth demeure au 600 Battery St. à San Francisco. La société n’a pas encore communiqué sur ses effectifs locaux ou ses futurs partenariats de services au Japon, confirmant que ce lancement reste pour l’instant une initiative d’engagement et non une unité opérationnelle régulée.

SBI Holdings : le pilier de l’écosystème XRP au Japon

SBI Holdings a engagé 200 millions de dollars dans la levée de fonds prévue par Evernorth, constituant ainsi l’engagement pivot le plus important de l’opération. L’empreinte de SBI au Japon offre à Evernorth un réseau déjà structuré.

Dès 2016, SBI et Ripple ont cofondé SBI Ripple Asia. Aujourd’hui, SBI VC Trade permet aux particuliers et aux institutions d’accéder au XRP dans un cadre réglementé par la loi sur les services de paiement.

En juin 2026, Ripple et SBI ont lancé le RLUSD, le stablecoin libellé en dollars de Ripple, après avoir reçu le feu vert de la FSA. SBI VC Trade en assure la distribution locale. Parallèlement, SBI a consolidé sa position en acquérant Bitbank, ajoutant une plateforme d’échange supplémentaire à son offre numérique. Bien que l’alignement entre Evernorth et SBI soit clair, les modalités d’intégration technique entre Evernorth et les produits comme le RLUSD ou SBI VC Trade sur le XRP Ledger n’ont pas encore été détaillées.

Cotation au Nasdaq : les étapes restantes

La fusion SPAC entre Evernorth et Armada Acquisition Corp II a reçu l’aval unanime des conseils d’administration des deux entités. Une déclaration d’enregistrement amendée a été déposée auprès de la SEC en juin 2026, mais les documents précisent qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur. Le succès final dépendra du vote des actionnaires d’Armada et du respect des conditions de clôture habituelles.

Selon les documents déposés auprès de la SEC, Evernorth détient environ 473 millions de XRP. La levée de fonds globale, qui inclut des soutiens de poids comme Ripple, Pantera Capital, Kraken et Arrington Capital aux côtés de SBI, vise plus d’un milliard de dollars de capitaux engagés. Ces fonds sont principalement destinés à l’achat de XRP sur le marché libre. La taille finale de la trésorerie et la date exacte de début au Nasdaq restent toutefois soumises à la validation réglementaire.

La question centrale n’est plus de savoir si Evernorth dispose d’un appui institutionnel au Japon — le chèque de 200 millions de dollars de SBI a clos ce débat — mais de voir comment ce nouveau canal de communication évoluera. À terme, il pourrait se transformer en plateforme de services régulés, de prêt de XRP ou de produits de trésorerie pour institutions, une fois le chemin vers la bourse américaine définitivement dégagé.