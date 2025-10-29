Pour Résumer

Bitcoin Hyper dépasse 25,15 M $ en prévente, attirant des flux massifs alors que le marché anticipe une reprise haussière post-baisse des taux de la Fed.

La Fed pourrait annoncer une réduction de 25 points de base, ce qui renforcerait la liquidité et l’appétit pour le risque.

Bitcoin Hyper construit un écosystème basé sur la SVM apportant de l'utilité au BTC.

Bitcoin Hyper accélère en pleine prévente, alors que la Fed prépare sa baisse des taux

Le projet Bitcoin Hyper a dépassé les 25 millions de dollars en financement de prévente mardi. Il a ajouté 150 000 dollars supplémentaires dans la nuit. Les investisseurs continuent d’affluer avant une semaine potentiellement décisive pour le marché crypto.

La décision de la Réserve fédérale sur la baisse des taux tombe aujourd’hui. Les marchés misent fortement sur une réduction de 25 points de base. Cette mesure pourrait libérer de la liquidité et raviver l’appétit pour le risque après plusieurs semaines de stagnation.

Le timing s’aligne parfaitement pour Bitcoin. Historiquement, BTC performe le plus fortement en novembre, avec des gains moyens de 46 %. Les rallyes prolongent souvent jusqu’en décembre. Octobre a déçu, mais les traders savent que l’action commence juste après.

Bitcoin Hyper s’inscrit déjà dans ce scénario haussier. Il ne se contente pas de suivre Bitcoin : il élargit activement son récit. La prévente actuelle reste ouverte. Le prix du token HYPER s’élève à 0,013185 $ pendant encore cinq heures. Ensuite, le prix augmentera. Les entrées précoces pourraient s’avérer cruciales à mesure que le momentum s’installe et que l’attente grandit autour du lancement.

Les marchés se préparent à la baisse des taux de la Fed, tandis que Bitcoin vise un retour à la hausse

La baisse attendue intervient six semaines après le dernier ajustement de la Fed, en septembre. Les décideurs avaient alors réduit les taux à une fourchette de 4,00 % à 4,25 % pour contrer les premiers signes de ralentissement.

Aujourd’hui, la croissance de l’emploi ralentit, l’inflation diminue et le moral des entreprises fléchit. Une nouvelle baisse de 25 points de base semble presque certaine. Si elle se confirme, elle marquera un virage clair vers une politique monétaire plus souple. Ce changement pourrait offrir à Bitcoin et aux actifs risqués le carburant nécessaire pour relancer leur dynamique en novembre.

Depuis le 10 octobre, Bitcoin reste sous le seuil des 120 000 $. Il déroge ainsi à son schéma habituel d’octobre, qui affiche généralement des gains de 20 %

Source: TradingView

Bitcoin reste haussier : TitanOfCrypto vise 130 000 $, Hyper renforce le momentum

Pourtant, les analystes techniques affirment que le contexte macro reste fortement haussier. D’après un graphique récent publié par TitanOfCrypto, la cassure de Bitcoin au-dessus de sa ligne de résistance à long terme plus tôt cette année indique que le cycle est loin d’être terminé.

La structure actuelle suggère que BTC se trouve au cœur de sa prochaine jambe haussière majeure. Le mouvement mesuré projette un objectif potentiel autour de 130 000 $, soit environ 12 % au-dessus des niveaux actuels.

Titan souligne également qu’un repli à court terme pour combler un gap sur les contrats à terme CME ne changerait pas grand-chose. La tendance reste clairement orientée à la hausse sur les unités de temps supérieures, ce qui signifie que tout recul serait probablement perçu comme une opportunité d’achat plutôt qu’un signal de retournement.

#Bitcoin $130,000 looks inevitable. 🔥 A short-term dip to fill the CME futures gap wouldn’t change much, the higher-timeframe direction remains up. pic.twitter.com/tVF0O0jPnQ — Titan of Crypto (@Washigorira) October 28, 2025

Tant que Bitcoin reste au-dessus de cette ligne de tendance rouge, désormais convertie en support à long terme, la structure globale du marché reste intacte et indique une poursuite probable de la tendance haussière.

Son réseau Layer-2, Bitcoin Hyper, cherche maintenant à propulser Bitcoin encore plus haut. Le projet attire des flux de capitaux solides, alors que le sentiment du marché devient de plus en plus optimiste.

Bitcoin Hyper pourrait bien être le catalyseur qui pousse BTC vers les 250 000 $

De plus en plus d’analystes considèrent Bitcoin Hyper comme le projet capable d’offrir à Bitcoin l’élan nécessaire pour dépasser son sommet historique. Il pourrait même atteindre les objectifs ambitieux fixés par certaines figures majeures du secteur crypto, comme Tom Lee de Fundstrat et Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX.

Tous deux estiment que BTC peut encore viser les 250 000 $ d’ici la fin de l’année, soit plus du double de l’objectif affiché sur le graphique de TitanOfCrypto.

$200–$250k BTC and $10–$12k ETH by year-end? Tom Lee ( @fundstrat ) and Arthur Hayes ( @CryptoHayes ) share their price predictions, and why they think ETH could do a 2.5x in just 2 months. 2 Legends. Same ballpark. Are we ready for these levels by Dec 31? 👀 pic.twitter.com/DaMuzO2LdE — Bankless (@Bankless) October 14, 2025

Hayes et Lee misent peut-être sur le « Moonvember », le mois historiquement le plus haussier pour Bitcoin. Ce mois propulse souvent BTC vers de nouveaux sommets, surtout maintenant que le virage de la Fed (de faucon à colombe) annonce un contexte macro plus favorable.

Mais un autre catalyseur se dessine déjà à vue d’œil : Bitcoin Hyper. De nombreux investisseurs précoces estiment que ce projet pourrait déclencher une nouvelle vague de demande utilitaire pour BTC.

Au cœur du projet, Bitcoin Hyper construit un écosystème basé sur la Solana Virtual Machine (SVM). Bien sûr, ce choix permet aux développeurs de créer des applications rapides et peu coûteuses, tout en conservant l’ancrage sur la sécurité de Bitcoin.

C’est une stratégie audacieuse qui permet une nouvelle génération d’applications hybrides qui combinent la vitesse de Solana avec la confiance et la décentralisation de Bitcoin. BTC peut enfin circuler librement dans la DeFi, le gaming, les actifs réels (RWA) et d’autres cas d’usage à haute performance.

En élargissant le rôle de Bitcoin d’une réserve de valeur à une monnaie fonctionnelle au sein de ce nouveau réseau Bitcoin Hyper introduit une source puissante de demande utilitaire. Ce levier pourrait propulser BTC vers les 250 000 $ et au-delà.

Bitcoin Hyper pose les bases d’un écosystème prêt pour les développeurs

Le développement de cet écosystème prend déjà forme, comme le montre la dernière mise à jour technique du projet. L’équipe a lancé une suite d’outils légers et modulaires, endpoints RPC, logiciels de nœud, systèmes de monitoring, qui constituent l’ossature permettant aux apps, wallets et services de communiquer avec le réseau.

Cette mise à jour facilite la transition des développeurs familiers avec l’environnement Solana vers celui de Bitcoin Hyper, sans devoir apprendre de nouveaux langages ou frameworks. Et voilà ! Des déploiements plus rapides et une validation accélérée de l’impact potentiel du projet, surtout s’il parvient à capter une part significative de la valeur de Bitcoin au fil du temps.

$HYPER Update 🚨 Infrastructure Services: Bitcoin Hyper is building lightweight, modular RPCs, node software, and monitoring tools—mirroring Solana infra but anchored to Bitcoin. Reliable, decentralized services form the backbone that turns theory into a usable, scalable… pic.twitter.com/AI7vLD0s7N — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 24, 2025

Participez au cap des 26 millions de dollars de prévente Bitcoin Hyper

Alors que le projet avance vers son lancement, la prévente offre aux investisseurs précoces l’opportunité de sécuriser leur part dans un mouvement qui pourrait renforcer la demande à long terme pour Bitcoin.

Avec 25 millions déjà levés, le prochain cap (26 millions) pourrait être atteint rapidement, peut-être en quelques jours ou même en quelques heures. Plus tôt ce mois-ci, Bitcoin Hyper a récolté près de 4 millions en une seule semaine, illustrant la vitesse à laquelle les capitaux affluent vers le projet.

Les achats se font directement sur le site officiel de Bitcoin Hyper, avec SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même par carte bancaire.

Bien sûr, au-delà de son rôle dans l’écosystème, HYPER agit aussi comme jeton de staking. Qui plus est, il permet aux détenteurs de générer des revenus passifs via le protocole natif, qui offre actuellement un rendement dynamique de 47 % APY.

Pour une expérience optimale, Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin du marché. HYPER y figure déjà dans la section « Upcoming Tokens », facilitant l’achat, le suivi et la réclamation une fois le token actif.

Rejoignez la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X pour suivre les dernières actualités.

Visitez le site officiel de Bitcoin Hyper :

Découvrir Bitcoin Hyper

