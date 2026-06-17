Bitcoin résiste à la hausse des taux de la Banque du Japon

Le cours du Bitcoin a connu une volatilité marquée aujourd’hui, chutant vers 65 600 $ lors de la session asiatique du 16 juin, avant de rebondir aux alentours de 66 000 $. Ce mouvement fait suite à la décision de la Banque du Japon (BOJ) de relever son taux directeur de 25 points de base pour atteindre 1,0 %, son niveau le plus élevé depuis 1995. Il s’agit de la quatrième hausse dans le cadre d’un cycle de normalisation entamé en mars 2024, marquant la fin des taux négatifs.

Cette annonce n’a provoqué ni vente massive prolongée, ni rallye significatif. Si cette réaction semble ordonnée en surface, elle cache une ambiguïté structurelle. Parallèlement à la hausse des taux, la BOJ a annoncé qu’elle maintiendrait ses achats d’obligations d’État japonaises (JGB) à environ 2 000 milliards de yens par mois jusqu’en avril 2027. Ce contrepoids accommodant a freiné le plan de réduction des achats d’obligations et a probablement aidé à stabiliser les actifs à risque durant l’annonce.

Pour les analystes, la question n’est plus de savoir si la hausse de la BOJ constitue un choc immédiat, mais si l’ombre du « yen carry trade » — responsable de quatre corrections documentées du BTC depuis début 2024 — est dissipée ou simplement en sommeil. Les données sur les produits dérivés et le comportement du yen après la décision ne permettent pas encore de trancher clairement.

Pourquoi le Bitcoin n’a pas chuté : l’effet d’anticipation et le signal de la BOJ

Selon les données de Polymarket, le marché attribuait une probabilité de 98 à 99 % à cette hausse avant la réunion. En l’absence de surprise, la pression vendeuse a été absorbée bien avant la confirmation officielle. Lorsqu’un événement macroéconomique est anticipé avec une telle certitude, l’impulsion directionnelle au moment de l’annonce s’effondre.

#Bitcoin bounced after the #BOJ rate hike because markets looked beyond the headline. 🧐



A 31-year high rate sounds hawkish, but the bond taper pause gave risk assets room to breathe.



Higher rates were expected.



The bond taper pause was the real signal.



Smart traders don’t… — PropW (@PropWGlobal) June 16, 2026

La pause dans la réduction des achats d’obligations a accentué ce sentiment de prudence modérée. En s’engageant à maintenir son bilan plutôt qu’à le réduire agressivement, la BOJ signale que le resserrement des conditions financières sera graduel. C’est un point crucial pour les positions de carry trade financées en yens, qui dépendent davantage de la vitesse d’appréciation de la devise japonaise que du niveau absolu des taux.

Avec un yen se maintenant au-dessus de 156 pour un dollar après la décision, le différentiel de taux avec la Réserve fédérale reste suffisamment large pour maintenir ces transactions intactes. Le marché des dérivés crypto a enregistré 488 millions de dollars de liquidations totales le 16 juin, dont 365 millions de positions courtes (shorts), selon TradingPedia. Cela suggère que le mouvement post-annonce a surtout piégé les vendeurs à découvert plutôt que de déclencher une vente forcée des détenteurs de positions longues.

Quatre corrections du BTC liées à la BOJ depuis 2024 : ce que dit l’histoire

Le calme actuel contraste avec un schéma historique répétitif. Après la hausse de mars 2024 — la première en 17 ans —, le Bitcoin avait chuté d’environ 23 %. La hausse de juillet 2024 a été suivie d’un recul de 25 %, et celle de janvier 2025 a entraîné une baisse dépassant les 30 %.

Les recherches de Bitget évaluent l’ampleur de ces corrections entre 18 et 28 %. Comme le souligne SignalPlus, les cycles de resserrement de la BOJ précèdent historiquement des rallyes du yen, provoquant un débouclage brutal des carry trades financés dans cette devise, ce qui pèse lourdement sur le Bitcoin.

Le mécanisme est mécanique : les institutions empruntent des yens à bas taux pour investir dans des actifs à haut rendement (actions, obligations, crypto). Lorsque le yen s’apprécie rapidement, le coût de remboursement de ces prêts augmente, forçant les investisseurs à vendre leurs actifs pour rembourser leur dette. Le Bitcoin, étant l’un des marchés les plus liquides au monde, absorbe souvent une part disproportionnée de cette pression vendeuse.

Toutefois, la situation actuelle diffère car les hausses précédentes comportaient une part de surprise ou un discours plus agressif de la part de la BOJ. Si cette distinction est importante, elle n’élimine pas le risque de queue (tail risk). Comme le note Blockonomi, la résilience du Bitcoin dépend de la faiblesse continue du yen et de l’ajustement graduel de la politique japonaise. Lors des épisodes précédents, une brève période de stabilité avait également précédé l’accélération de la hausse du yen et le débouclage en cascade des positions.