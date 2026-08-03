Bitcoin à 63 900 $ : Le cours du BTC face aux pertes de Strategy

Le cours du Bitcoin (BTC USD) s’échange actuellement autour de 63 900 $, affichant une progression modeste de +0,4 % sur 24 heures. Le marché digère un rapport de résultats du deuxième trimestre particulièrement sobre de la part de Strategy, l’entreprise qui a bâti son identité sur l’accumulation institutionnelle de BTC.

La firme est passée d’un bénéfice de 10 milliards de dollars au T2 2025 à une perte de 8,2 milliards de dollars ce trimestre, une chute quasi exclusivement portée par les pertes non réalisées sur ses avoirs en bitcoins. L’évolution prochaine du prix au comptant dépend désormais d’un cluster de supports plus fragile qu’il n’y paraît.

Dans sa publication de résultats pour le T2 2026, Strategy a révélé que le prix spot du bitcoin a clôturé le trimestre en baisse de plus de 40 % sur un an. Bien que la société ait augmenté son stock de BTC de 11 % durant le trimestre, atteignant un pic de 846 000 BTC, elle a ensuite entamé des ventes d’actifs sélectives.

Selon son dernier formulaire 8-K, Strategy détient 843 775 BTC. Le PDG Phong Le a souligné que l’entreprise a réduit sa dette convertible de 18 % pour la ramener à 6,7 milliards de dollars, tout en augmentant sa réserve en USD de 12 % (2,4 milliards de dollars). Ce pivot délibéré privilégie la solidité du bilan plutôt que l’accumulation effrénée. Strategy a désormais suspendu ses achats de BTC pendant cinq semaines consécutives, une série qui a visiblement retiré l’un des signaux de demande les plus suivis du marché.

Le cours du Bitcoin peut-il remonter à 70 000 $ avant la fin du trimestre ?

$BTC got rejected from the $65,000 level.



Sellers are still in control. pic.twitter.com/qqg0v8BW9o — Ted (@TedPillows) July 31, 2026

À 64 000 $, le Bitcoin évolue dans une zone contestée, avec un plus bas de session à 63 986 $ et un plus haut intraday à 65 372 $. Cette fourchette étroite témoigne d’une phase de consolidation plutôt que d’une réelle conviction des acheteurs.

Le premier support significatif se situe à 60 000 $, un niveau que l’analyste de Mudrex, Akshat Siddhant, identifie comme le plancher critique. Sous ce seuil, une zone de demande s’ouvre entre 57 500 $ et 55 000 $. Un précédent plus bas de session proche de 59 100 $ a déjà testé la résilience du marché ; se maintenir au-dessus de ce niveau est crucial.

Côté résistance, l’offre immédiate est regroupée entre 64 500 $ et 65 000 $, une zone que le Bitcoin tente actuellement de franchir sans succès net. Une clôture soutenue au-dessus de cette bande est le prérequis indispensable à tout scénario de reprise crédible. Plus haut, la zone des 71 000 $ – 72 000 $ représente le sommet de la large plage de consolidation actuelle.

Atteindre ce niveau signalerait une amélioration structurelle plutôt qu’un simple rebond technique passager. Le Bitcoin se négocie actuellement sous ses principales moyennes mobiles, et un rapport conjoint de Coinbase Institutional et Glassnode soutient que le désendettement post-T4 a fait basculer le Bitcoin dans une phase plus dépendante de la macroéconomie et moins sujette aux liquidations massives, ce qui peut s’avérer à double tranchant.

Trois scénarios sont à surveiller :

Scénario haussier : Le cours du Bitcoin maintient les 60 000 $, clôture au-dessus de 65 000 $ et reteste les 71 000 $ grâce à une amélioration des flux entrants dans les ETF (exchange-traded funds). Scénario de base : La consolidation entre 62 000 $ et 65 000 $ se poursuit pendant encore deux à trois semaines, en attendant que les données macroéconomiques et les commentaires de la Fed donnent une direction claire. Scénario baissier / invalidation : Une clôture sous 59 100 $ ouvre la voie vers la zone des 57 500 $ et annule totalement la thèse de récupération. Bien que le RSI, remontant d’une lecture de survente extrême proche de 15,5, précède historiquement des rebonds de 30 à 50 %, l’histoire rime souvent mais ne se répète pas toujours à date fixe.

Bitcoin Hyper vise le potentiel des premiers entrants alors que le Bitcoin teste ses résistances

Le Bitcoin à 64 000 $ n’est pas le niveau espéré par la plupart des acheteurs du sommet de cycle. Pour ceux qui détiennent du BTC au comptant et voient la position mNAV de Strategy se compresser sous le poids des pertes non réalisées, le potentiel de hausse à court terme est structurellement limité sans catalyseur macro. C’est précisément dans cette asymétrie que les projets d’infrastructure émergents attirent l’attention.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne comme le premier Layer 2 Bitcoin intégrant la SVM (Solana Virtual Machine). Cette combinaison vise à résoudre les trois limites majeures de la chaîne principale : la lenteur de finalité, les frais élevés et l’absence de programmabilité.

Le projet a déjà levé 32 989 191,79 $ avec un prix de prévente actuel de 0,0136839 $. Le staking est disponible pour les participants souhaitant obtenir des rendements pendant la levée de fonds. Le pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et l’exécution des transactions en moins d’une seconde constituent les principaux atouts techniques mis en avant.