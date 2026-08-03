Ripple et Aviva lancent un fonds tokenisé sur le XRPL

Ripple et Aviva Investors ont franchi une étape historique le 29 juillet 2026 avec le lancement d’une classe d’actions tokenisées du fonds Aviva Investors USD Liquidity Fund sur le XRP Ledger (XRPL). Il s’agit de la première structure de fonds tokenisés approuvée par la Banque Centrale d’Irlande (CBI) sur une blockchain publique.

Pour cette opération, BNY Mellon est chargé de la conservation des actifs sous-jacents, tandis que Komainu assure la garde réglementée des actifs numériques et Licuido fournit l’infrastructure de tokenisation.

Ripple powers the new tokenised share class for @AvivaInvestors' USD Liquidity Fund:



🔹 Issued on the #XRP Ledger 📒

🔹 Custody by @KomainuAUM & tech by Licuido

🔹 Approved by the Central Bank of Ireland

🔹 Assets held by BNY (@BNYMellon)https://t.co/AQACarG2aQ pic.twitter.com/VOqW79fidJ — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) July 29, 2026

Ce lancement dépasse le simple cadre d’un projet pilote institutionnel. C’est la première fois qu’un régulateur financier majeur de l’Union Européenne valide une structure de fonds tokenisés sur une chaîne publique, offrant ainsi aux gestionnaires d’actifs domiciliés en Irlande et dans l’UE un modèle de conformité concret plutôt qu’un cadre théorique.

Cette annonce intervient alors que le cours du XRP a reculé de -0,7 % en 24 heures, l’actif s’échangeant autour de 1,08 $ après avoir perdu son support à 1,10 $. Le volume quotidien des transactions pour Ripple s’établit à 1,14 milliard de dollars, contre 1,05 milliard la veille.

(SOURCE: TradingView)

Partenariat Ripple : Du projet à la mise en service réelle

Les deux entreprises avaient annoncé leur intention de partenariat le 11 février 2026, s’engageant à tokeniser des produits financiers sur le XRPL dans le cadre d’une collaboration pluriannuelle ciblant plusieurs classes d’actifs. La classe d’actions du fonds USD Liquidity constitue le premier résultat concret de cette feuille de route : un déploiement en production, et non une simple expérimentation en bac à sable (sandbox).

Le fonds vise une liquidité quotidienne via une exposition à des instruments de dette à court terme de haute qualité libellés en USD. Il conserve le même objectif d’investissement, le même profil de risque et les mêmes protections réglementaires que sa classe d’actions conventionnelle. Les investisseurs éligibles munis de portefeuilles numériques accèdent au produit selon des conditions identiques aux parts de fonds traditionnels, le XRP Ledger faisant office de couche d’enregistrement et de transfert.

Infrastructure XRPL et pile institutionnelle : Le fonctionnement technique

Le mécanisme opérationnel est structuré ainsi : la plateforme de tokenisation de Licuido émet la classe d’actions numériques sur le XRPL ; Komainu gère la couche de conservation des actifs numériques sous son cadre institutionnel réglementé ; et BNY Mellon maintient la garde des actifs du fonds traditionnel. Cette combinaison intègre l’infrastructure de conservation héritée (legacy) avec un règlement natif crypto dans un produit réglementé unique.

Depuis son lancement en 2012, le XRPL a traité plus de 4 milliards de transactions, supporte environ 8 millions de portefeuilles actifs et s’appuie sur plus de 130 validateurs indépendants.

Sa rapidité quasi instantanée, ses faibles coûts de transaction et ses fonctionnalités de tokenisation natives ont été des facteurs déterminants dans le choix du réseau, particulièrement pour un client institutionnel exigeant une finalité de transaction prévisible et des outils de conformité intégrés.

Nigel Khakoo, Senior Vice President Trading et Marchés chez Ripple, a souligné que ce lancement démontre qu’un produit tokenisé de qualité institutionnelle et réglementé peut être mis sur le marché sur une infrastructure réelle avec de véritables protections pour les investisseurs.

Mark Versey, PDG d’Aviva Investors, a qualifié la tokenisation d’évolution majeure pour l’industrie de l’investissement, précisant que le partenariat avec Ripple a été crucial pour l’exécution du lancement de ce produit.

(SOURCE: DefiLlama)

Tokenisation des RWA : Le signal envoyé par l’approbation de la CBI

La question n’est plus de savoir si les actifs du monde réel (RWA) peuvent être tokenisés sur un registre public, mais si les régulateurs fourniront la clarté juridictionnelle nécessaire pour permettre aux produits institutionnels de passer à l’échelle.

L’approbation de la Banque Centrale d’Irlande tranche cette question, du moins dans le périmètre réglementaire irlandais, et positionne ce fonds comme un modèle reproductible pour d’autres initiatives de tokenisation au sein de l’UE.

L’effet à court terme le plus significatif concernera probablement les gestionnaires d’actifs concurrents qui hésitent entre réseaux DLT publics et privés. L’existence d’un précédent approuvé par la CBI sur une chaîne publique réduit matériellement le risque réglementaire perçu de ce choix d’architecture.

Aviva Investors gérait environ 310 milliards de dollars d’actifs en 2025. Les deux partenaires présentent ce lancement comme la première étape d’un pipeline plus large de produits de fonds tokenisés sur le XRPL. L’ampleur de ce pipeline et la rapidité avec laquelle d’autres fonds d’Aviva obtiendront l’aval de la CBI détermineront si cet événement reste un jalon isolé ou s’il marque le début d’un programme soutenu de tokenisation de fonds sur le XRP Ledger.