Ripple : Brad Garlinghouse en tête d’affiche à Jackson Hole

SALT a annoncé le 29 juillet que Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, sera la tête d’affiche de la troisième édition annuelle du Wyoming Blockchain Symposium. Ce rassemblement exclusif, sur invitation uniquement, réunira environ 500 investisseurs, développeurs et décideurs politiques, co-organisé par SALT et Kraken au Four Seasons Resort de Jackson Hole, du 17 au 20 août.

Ripple figure également parmi les sponsors officiels de l’événement, classé dans la catégorie « Grand Teton » aux côtés de Galaxy, Clear Street et Multicoin Capital, selon le site web de SALT. Cette participation dépasse le cadre d’une simple intervention orale.

📢 Speaker Announcement for the 2026 Wyoming Blockchain Symposium, August 17-20: @bgarlinghouse, CEO of @Ripple



Full agenda now available for Year 3 of the Jackson Hole event: https://t.co/Zx8CAZUtyd pic.twitter.com/6xcHKqWUI1 — SALT (@SALTConference) July 29, 2026

Elle place Garlinghouse et Ripple au centre du rassemblement crypto le plus dense en enjeux réglementaires du troisième trimestre 2026. Ce sommet intervient alors que le litige juridique de quatre ans opposant la société à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a pris fin, tandis que la législation fédérale sur la structure du marché reste en suspens au Sénat.

Cette nouvelle tombe alors que le XRP s’échange à 1,06 $, en baisse de près de 2 % sur les dernières 24 heures, après un recul de 1,5 % sur la semaine écoulée. Le volume quotidien de transactions pour le XRP s’établit à 1,14 milliard de dollars, contre 1,22 milliard de dollars la veille.

Wyoming Blockchain Symposium 2026 : Un programme axé sur la politique

$XRP continues to near a key breaking point of a bullish falling wedge and sights remain on this breakout sparking a MASSIVE continuation towards a much larger measured move target at $15 and above!



Structure wise, XRP can still have a more than 1,200% upside in the tank… pic.twitter.com/4cfT8IC5sj — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 31, 2026

La liste confirmée des intervenants, issue de la publication de SALT du 29 juillet sur X et corroborée par les informations de Coinpedia, inclut le président de la SEC Paul Atkins, la sénatrice Cynthia Lummis (R-WY), le Whip de la majorité à la Chambre Tom Emmer, le sénateur Tim Scott (président de la commission bancaire du Sénat) et le contrôleur de la monnaie Jonathan Gould.

Le secteur industriel sera représenté par Michael Novogratz (Galaxy), Charles Hoskinson (fondateur de Cardano), Denelle Dixon (PDG de la Stellar Development Foundation), Caitlin Long (fondatrice de Custodia Bank), David Ripley (PDG de Kraken) et John Hoffman d’Ondo Finance, entre autres.

L’ordre du jour officiel du symposium couvre la réglementation crypto américaine et mondiale, le rôle du Bitcoin en tant qu’actif de trésorerie pour les entreprises, la tokenisation des marchés financiers traditionnels et l’infrastructure décentralisée de l’intelligence artificielle.

Si les panels de discussion sont publics, les sessions du soir et les excursions prévues pour le 20 août se dérouleront à huis clos (« off the record »), confirmant la fonction de l’événement comme un lieu de coordination privée plutôt qu’une conférence grand public.

Le contexte politique de Ripple : Accord, loi CLARITY et liens avec le Wyoming

Ripple a réglé son action contentieuse avec la SEC en mars 2026 pour un montant de 150 millions de dollars, mettant fin aux allégations concernant une offre non enregistrée de XRP de 1,3 milliard de dollars datant de décembre 2020.

Le fait que Garlinghouse partage une tribune avec le président de la SEC, Paul Atkins, après cet accord, souligne l’importance de leur collaboration alors que la SEC et le Congrès tentent de définir les compétences juridictionnelles sur les actifs numériques.

Le 22 juillet, Garlinghouse a appelé le Congrès à faire progresser la loi Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), la présentant comme essentielle pour la protection des consommateurs, un sentiment partagé par Brian Armstrong, PDG de Coinbase.

Bien que le projet de loi bénéficie d’un soutien bipartisan, il nécessite encore 60 voix pour être adopté et fait face à l’opposition de sept sénateurs démocrates pour des questions d’éthique et de protection des consommateurs.

L’engagement de Ripple dans le Wyoming renforce la position de Garlinghouse, l’État étant très impliqué dans les initiatives blockchain, notamment avec le lancement récent de son stablecoin FRNT.

Le rassemblement de Jackson Hole pourrait servir de baromètre pour évaluer la rapidité de la réglementation de la SEC concernant les actifs numériques, particulièrement si la loi CLARITY n’est pas adoptée avant les congés du Sénat.

Bien qu’aucune annonce formelle ne soit attendue, les discussions pourraient influencer les politiques de l’automne, y compris l’événement Swell 2026 de Ripple, prévu du 27 au 29 octobre à New York.