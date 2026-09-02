Bitcoin sous les 78 000 $ : le yen japonais pèse sur le BTC

Le Bitcoin s’échange actuellement à 77 800 $, affichant une baisse de -1,1 % sur les dernières 24 heures. La cryptomonnaie se maintient juste en dessous du seuil psychologique des 78 000 $, alors que les traders analysent de près une dynamique monétaire inhabituelle pour le secteur crypto.

Le récent trébuchement du yen japonais commence à peser sur le sentiment global des actifs à risque, et le Bitcoin n’est pas épargné. La suite des événements dépendra d’un niveau de support crucial qui a déjà été testé à trois reprises ce mois-ci.

Le ministère des Finances du Japon aurait déployé environ 97 milliards de dollars pour défendre sa monnaie après que celle-ci a franchi la barre des 160 yens pour un dollar, touchant un plus bas de plusieurs décennies proche de 163,99 avant un rebond partiel. Cependant, cet effet de sauvetage s’estompe rapidement et la devise s’affaiblit de nouveau. Cette configuration rappelle aux salles de marché les précédentes interventions de change qui n’avaient offert que quelques semaines de répit.

Certains analystes estiment que le Bitcoin est en « retard » par rapport aux autres actifs tangibles dans ce contexte de turbulences sur le yen, notant que le BTC n’a progressé que de 0,7 % tandis que l’or et l’argent ont connu des hausses bien plus marquées.

Le prix du Bitcoin peut-il maintenir le support des 77k $ cette semaine ?

$BTC might be setting up for another cycle repeat.



The last two major downtrends lasted roughly a year before turning into massive expansions.



2018–19 led to +2000%

2022–23 led to +700%



Now we’re seeing a similar structure again. My base case is this correction cycle wraps up… pic.twitter.com/zc68ZHifFR — Wealthmanager (@Wealthmanager) August 31, 2026

Le cours actuel du Bitcoin à 77 800 $ s’inscrit dans une fourchette sur 24 heures allant de 77 193,40 $ à 78 790,10 $, selon les données de CoinGecko. Cette bande étroite reflète un trading haché et sans conviction, typique d’une phase de refroidissement après un rallye. Bien que le mois d’août se soit clôturé près de 78 986 $ avec un gain mensuel d’environ 25,7 %, l’élan semble s’être essoufflé.

La zone comprise entre 77 000 $ et 77 500 $ est décrite comme un support « testé trois fois » et s’aligne avec la moyenne mobile de 50 périodes sur les unités de temps courtes. À l’inverse, la résistance se cristallise autour de 80 500 $ – 81 300 $.

Scénario haussier : Une stabilisation du yen lève une incertitude macroéconomique, permettant au BTC de franchir les 81 000 $.

Scénario de base : Poursuite de la latéralisation dans la zone 77k $ – 80k $, identifiée par certaines analyses comme une zone de « non-trading » propice aux faux signaux.

Scénario baissier : Une cassure sous les 77 000 $ entraînée par une aversion au risque liée au yen, ouvrant la voie vers le bas des 70 000 $. Ce scénario avait été jugé plausible par un modèle d’apprentissage automatique avant même le dernier rallye. Les investisseurs souhaitant suivre les niveaux précis devraient consulter l’analyse complète des cassures avant de prendre position.

Maxi Doge cible les gains précoces alors que le BTC teste ses niveaux clés

Un Bitcoin bloqué entre un support à 77k $ et une résistance à 81k $ n’est pas forcément attractif pour ceux qui recherchent des rendements exceptionnels. Si conserver du BTC à ce niveau valide la thèse haussière d’août, le potentiel de hausse marginale entre 78k $ et un nouveau sommet semble limité.

C’est précisément cette réflexion qui pousse certains traders vers une rotation vers des jetons à un stade plus précoce, offrant théoriquement un potentiel plus important.

Dans cette optique apparaît Maxi Doge ($MAXI), un meme token basé sur Ethereum qui s’inspire de la culture du trading « gym-bro » et d’une mentalité de trading à effet de levier 1000x.

La prévente a déjà permis de récolter 4 852 917,79 $ au prix actuel de 0,0002836 $. Le projet propose déjà un staking avec un APY dynamique. Parmi les fonctionnalités notables, on retient des compétitions de trading réservées aux détenteurs avec des récompenses au classement, ainsi qu’une trésorerie « Maxi Fund » dédiée à la liquidité et aux partenariats.