XRP : Révélations sur l’escrow et analyse du prix à 1,40 $

Ce mouvement s’inscrit dans un bras de fer acharné entre les acheteurs et un graphique qui reste lourd. Cependant, une ligne glissée dans un prospectus d’ETF routinier suscite l’étonnement des juristes crypto : ce que Ripple a pu dire, ou non, aux régulateurs concernant ses réserves sous séquestre (escrow) pourrait s’avérer bien plus crucial que la clôture quotidienne.

L’avocat australien Bill Morgan a attiré l’attention sur ce détail en examinant la déclaration d’enregistrement de l’ETF Cryptex Digital Market Cap, déposée auprès de la SEC américaine le 25 août, qui attribue à l’XRP un poids de portefeuille proche de 4,88 %.

Le document indique que Ripple « a indiqué » qu’elle pourrait libérer des XRP supplémentaires de son compte séquestre pour soutenir la liquidité on-ledger des paires de stablecoins et de devises étrangères, mais uniquement si le CLARITY Act est adopté. Morgan

A registration statement filed with the SEC yesterday for Cryptex Digital Market Cap ETF provides a fund weight of 4.88% for $XRP



I found this statement in the document interesting👇and had Grok reformat it to attach it.



It cites that Ripple has indicated that if regulatory… pic.twitter.com/wU6Q39tldz — bill morgan (@Belisarius2020) August 26, 2026

a souligné qu’il ne se souvenait pas que Ripple ait jamais fait une telle déclaration publiquement, se demandant légitimement où les rédacteurs du dossier avaient obtenu cette information.

Bien que l’XRP soit en baisse aujourd’hui, l’actif progresse toujours de plus de +27 % sur les sept derniers jours. Tant que le support à 1,36 $ tient, ce mouvement devrait être interprété comme une consolidation avant la prochaine étape haussière.

Le prix de l’XRP peut-il atteindre 1,45 $ cette semaine ?

$XRP IS APPROACHING THE BUY WALL‼️



XRP is moving toward a major liquidity zone around $1.37–$1.39, where significant buy orders are sitting.



WATCH THIS ZONE CLOSELY. 🔥📈 pic.twitter.com/Z9sEan84gI — XRP Update (@XrpUdate) August 26, 2026

Le maintien de l’XRP à 1,40 $ s’accompagne d’un volume de 3,75 milliards de dollars sur les dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko. Des clusters de résistance se situent entre 1,41 $ et 1,45 $, une zone qui plafonne les rallyes depuis la fin juin.

À la baisse, le support intraday se trouve vers 1,28 $–1,36 $, avec un plancher plus large à 1,00 $, que l’analyse technique de Coinspeaker décrit comme la « dernière zone de demande majeure » défendue par les haussiers tout au long de l’année.

Les moyennes mobiles racontent une histoire moins flatteuse. L’XRP se négocie en dessous de ses moyennes mobiles simples à 50 jours (~1,21 $) et 200 jours (~1,37 $), une configuration de « death cross » qui signale généralement une pression baissière persistante en l’absence de nouveau catalyseur.

Scénario haussier : une clôture quotidienne au-dessus de 1,45 $ rouvrirait la voie vers les 2,00 $.

Scénario de base : une consolidation entre 1,28 $ et 1,41 $ pendant que le marché digère le calendrier du CLARITY Act.

Scénario baissier : une rupture sous les 1,00 $ invaliderait toute la structure de support de l’année. Une situation à surveiller de près dans tous les cas.

Bitcoin Hyper vise les opportunités précoces alors que Ripple teste des niveaux clés

Une baisse quotidienne de -2,5 % couplée à un death cross sur le graphique constitue au mieux un signal mitigé. Les détenteurs d’XRP, qui défendent le seuil de 1 $ depuis près d’un an, savent qu’une stagnation latérale ne rapporte pas autant qu’une nouvelle cotation prometteuse.

Compte tenu de la capitalisation boursière actuelle de l’XRP, même le vent favorable du CLARITY Act ne produirait que des mouvements incrémentaux plutôt que des multiples. Cette asymétrie pousse certains traders vers des projets d’infrastructure à un stade plus précoce.

L’un d’eux attire l’attention : Bitcoin Hyper ($HYPER), une couche 2 (Layer 2) Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM) à la sécurité de la couche de base de Bitcoin. La promesse réside dans les contrats intelligents et une exécution à faible latence, sans renoncer aux garanties de règlement de Bitcoin.

La prévente HYPER a levé 33 083 950,35 $ à ce jour, avec des jetons au prix de 0,0136853 $ et un staking offrant un rendement annuel (APY) élevé non spécifié. Un pont canonique décentralisé assure les transferts de BTC entre les couches.