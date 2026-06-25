Bitcoin sous pression : le BTC va-t-il tester les 60 000 $ ?

Bien qu’il affiche une hausse modeste de +0,2 % sur 24 heures, il recule d’environ -4,5 % sur la semaine, les vendeurs ne montrant pour l’instant aucun signe de fatigue. Le niveau psychologique des 60 000 $ est désormais clairement en ligne de mire. Sa capacité à tenir ou sa rupture définira probablement la trajectoire du prix pour le mois à venir.

Le déclencheur immédiat de cette baisse est la déroute du secteur des semi-conducteurs. L’indice Philadelphia Semiconductor a chuté de -7,9 % mardi, entraînant le Nasdaq 100 dans une baisse de -3,3 % et emportant dans son sillage tous les actifs à risque.

📉 Nasdaq 100 Pulls Back as AI Spending Concerns Trigger Tech Sell-Off



The Nasdaq 100 came under pressure after a sharp correction across semiconductor and AI-related stocks, reflecting growing investor concerns about the sustainability of debt-funded AI infrastructure spending… pic.twitter.com/lJcnXMcNm7 — Kapitales Research (@KapitalesPage) June 24, 2026

Mercredi, le rebond technique des actions de puces asiatiques, mené par Taiwan Semiconductor, n’a pas tenu. Le contexte macroéconomique s’est encore durci alors que le dollar a grimpé à son plus haut niveau en sept mois et que le baril de Brent a glissé vers les 76 $.

La douleur est généralisée et la pression vient de plusieurs directions à la fois, ce qui rend la question d’un plancher plus complexe qu’un simple niveau technique.

$BTC is preparing the next directional move.



Yesterday was dead due to a volatile Asia session, and todays Asia barely moved. So hopefully we'll get the move in London/NY today.



Bitcoin started a little bounce, but I'm not convinced and not buying in yet.



For longs I want to… pic.twitter.com/ApfKQb8gRr — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) June 24, 2026

Le prix du Bitcoin peut-il tenir les 60 000 $ face aux sorties record des ETF ?

Le BTC USD se négocie actuellement près du bas de sa fourchette mensuelle, et la structure technique se détériore. La configuration actuelle montre une transition d’une phase de consolidation vers une tendance baissière, les 60 000 – 61 000 $ marquant une zone de support critique.

Ce corridor correspond à une zone de demande antérieure qui a absorbé les ventes par deux fois durant ce cycle. En dessous, la structure est limitée jusqu’au milieu des 50 000 $.

Les données sur les flux de fonds rendent ce scénario baissier difficile à écarter. Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis (exchange-traded funds, qui permettent aux investisseurs traditionnels de s’exposer au BTC sans détenir l’actif directement) ont enregistré une sortie nette dépassant les 6 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, un rythme record.

La résistance immédiate se situe entre 66 000 $ et 68 000 $, avec une offre plus importante attendue près des 70 000 $, où les récentes tentatives de cassure ont échoué. À la baisse, une rupture nette des 60 000 $ ouvrirait la voie, selon plusieurs modèles d’analyse suivant ce mouvement de vente, à un test de la zone 55 000 – 57 000 $.

Trois scénarios sont envisageables :

Scénario haussier : les 60 000 $ tiennent, les sorties des ETF ralentissent et le BTC rebondit vers les 68 000 – 70 000 $ d’ici quelques semaines.

les 60 000 $ tiennent, les sorties des ETF ralentissent et le BTC rebondit vers les 68 000 – 70 000 $ d’ici quelques semaines. Scénario de base : le prix oscille dans la bande des 60 000 – 65 000 $ pendant encore deux à trois semaines, tant que l’incertitude macroéconomique persiste.

le prix oscille dans la bande des 60 000 – 65 000 $ pendant encore deux à trois semaines, tant que l’incertitude macroéconomique persiste. Scénario baissier : une clôture quotidienne décisive sous les 60 000 $ accélère les liquidations vers le milieu des 50 000 $.

Bitcoin Hyper mise sur une croissance précoce alors que le BTC USD teste des niveaux clés

Lorsque le BTC au comptant sous-performe et que les flux des ETF se vident, une partie du marché se tourne naturellement vers des projets d’infrastructure à un stade précoce qui ne sont pas encore valorisés en prévision d’un cycle haussier. C’est là que le calcul risque/rendement semble structurellement différent.

Bitcoin Hyper se positionne à l’intersection de deux tendances majeures de l’infrastructure crypto : le modèle de sécurité de Bitcoin et la vitesse d’exécution de Solana.

Le projet se présente comme le premier Layer 2 Bitcoin (un réseau secondaire qui s’appuie sur la chaîne de base de Bitcoin) à intégrer la Solana Virtual Machine (SVM), l’environnement d’exécution de contrats intelligents qui permet les performances de haut débit de Solana.

L’objectif affiché est d’atteindre une finalité de transaction en moins d’une seconde et une exécution de contrats intelligents à bas coût, tandis que le collatéral BTC sous-jacent reste ancré à la sécurité Proof-of-Work de Bitcoin via un pont canonique décentralisé (Decentralized Canonical Bridge).

La prévente HYPER a déjà levé 32 877 175,53 $ avec un prix actuel du jeton à 0,0136821 $, le staking étant disponible avec un APY élevé durant cette période. Pour obtenir plus de contexte sur les niveaux de support du BTC face aux sorties d’ETF et aux risques de liquidation, des analyses complémentaires sont disponibles.