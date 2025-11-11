Bitcoin vers un rallye en décembre, Bitcoin Hyper en profite : ICO à 27M

Pour Résumer

Bitcoin reste sous pression en novembre, prolongeant la tendance baissière d’octobre, tandis que certains investisseurs espèrent un rallye de fin d’année pour relancer la dynamique.

Bitcoin Hyper (HYPER) génère une demande utilitaire pour BTC.

Les whales renforcent leur position sur Bitcoin Hyper, avec des achats massifs en octobre et novembre.

Bitcoin sous pression, Bitcoin Hyper attire les investisseurs avant la fin d’année

Le marché prolonge une tendance baissière à court terme qui maintient la pression sur les prix. Cependant, certains bulls misent sur un potentiel rallye de fin d’année, souvent appelé “Santa Claus rally”, pour relancer la dynamique avant 2026.

Pendant que les investisseurs hésitent à accumuler davantage de BTC, beaucoup se tournent vers ce qu’ils considèrent comme la meilleure alternative : Bitcoin Hyper (HYPER).

En effet, la blockchain Layer-2 la plus rapide sur Bitcoin attire une forte participation. Sa prévente approche ainsi les 27 millions de dollars, portée par une série d’achats de whales enregistrés lundi.

Une fois le projet lancé, les analystes anticipent un rôle catalyseur pour Bitcoin. HYPER pourrait générer une demande utilitaire pour BTC, en le rendant exploitable dans des applications au lieu de servir uniquement de réserve de valeur.

La prévente actuelle permet aux investisseurs d’acheter des tokens HYPER à 0,013255 $ chacun, mais seulement pendant 30 heures. Ensuite, le prix augmentera dans la phase suivante.

Découvrir Bitcoin Hyper

La chute de Bitcoin ouvre la voie à Bitcoin Hyper

Depuis 109 000 $ début novembre, Bitcoin est passé sous les 100 000 $ vendredi dernier, avant de remonter à environ 105 247 $ au moment de la rédaction.

Sur deux semaines, BTC affiche une baisse de 7,8 %, ce qui place novembre sur une trajectoire similaire à celle d’octobre. Certains analystes prévoient encore une hausse vers 250 000 $ cette année, mais l’absence de catalyseur clair rend ce scénario plus hypothétique que probable.

De ce fait, de nombreux traders espèrent un rallye de décembre, soutenu par le dividende tarifaire de 2 000 $ proposé par le président Donald Trump.

Pendant la pandémie, des mesures similaires ont injecté de la liquidité, alimentant des hausses sur Bitcoin et les actifs à risque. Actuellement, le marché semble éliminer les mains faibles, préparant le terrain pour des acheteurs plus solides en décembre.

L’action récente des prix reflète aussi ce que certains analystes, comme Trader Koala sur X, identifient dans les graphiques : une structure en range qui rappelle la phase de consolidation de Bitcoin entre 2023 et 2024, juste avant son breakout.

$BTC If it isn't clear to you, let me clarify This monthly candle resolves as a wick. Same playbook as the 60k–70k range. Santa Rally next. Bears are filth. pic.twitter.com/eIPU48aj3q — Trader Koala (@trader_koala) November 4, 2025

Si ce schéma se confirme, le repli actuel représente un reset de mi-cycle plutôt que le début d’un déclin plus large. Les analystes identifient la prochaine résistance majeure entre 135 000.

Les catalyseurs commencent à peine à émerger, et les bulls cherchent le bon timing. Certains grands investisseurs diversifient déjà vers ce qu’ils considèrent comme le signal avant-coureur de la prochaine grande opportunité de l’ère Bitcoin : Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper redéfinit la demande autour de BTC

Pour les non-initiés, Bitcoin Hyper constitue la Layer-2 la plus rapide en cours de développement sur Bitcoin. Le projet fusionne un environnement de développement basé sur Solana avec la couche de règlement de Bitcoin.

Cette architecture crée un écosystème où les applications décentralisées fonctionnent avec la vitesse et l’efficacité de Solana, tout en conservant la sécurité inégalée de Bitcoin.

⚡️+🌕 Now THATS a match made in heaven. 🔥https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/pX2wvkfke5 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 9, 2025

Bitcoin Hyper connecte les deux réseaux via son pont canonique, qui permet à BTC de circuler sans friction entre les couches. En effet, quand BTC entre dans le pont, le protocole le verrouille sur la chaîne Bitcoin. Ensuite, Bitcoin Hyper crée une version “wrapped” qui sert de moyen d’échange dans les dApps basées sur SVM.

Les investisseurs considèrent cette innovation comme un tournant. Elle pourrait générer une nouvelle demande pour Bitcoin, fondée sur son utilité plutôt que sur sa valeur de stockage.

En parallèle, beaucoup accumulent des tokens HYPER, conscients de leur rôle central dans l’écosystème. HYPER alimente les frais de gas et évolue avec l’usage on-chain de BTC.

En plus de cela, HYPER agit comme token de gouvernance et de staking, avec un rendement dynamique de 43 % APY via son protocole natif.

Bitcoin Hyper attire toujours plus de whales en novembre

Le soutien des premiers investisseurs ne passe pas inaperçu. Il se transforme en tsunami d’activité whale. En octobre, la prévente de Bitcoin Hyper a bondi de 6 millions de dollars, portée par plusieurs achats massifs.

Un investisseur a acquis 62,2 millions de tokens HYPER, pour environ 833 000 $ à un prix plus bas. Une autre whale a ajouté 24,6 millions de tokens, évalués à 327 000 $, parmi les plus gros achats du mois.

En novembre, la tendance continue. Une whale a acheté 10 millions de HYPER pour 135 000 $. Lundi, un autre investisseur a acquis 16,8 millions de tokens pour environ 225 000 $.

Source: etherscan.io

Ces mouvements de whales envoient un signal clair au marché : pendant que l’accumulation de Bitcoin ralentit, l’argent intelligent se tourne vers Bitcoin Hyper.

Ce choix stratégique ne repose pas uniquement sur son potentiel à renforcer l’utilité de BTC. En outre, les investisseurs voient en HYPER un token avec l’énergie des débuts de Bitcoin, capable de reproduire une croissance explosive similaire à celle des premières années.

Comment accumuler des tokens HYPER

Le mouvement de la smart money est déjà en cours. Pour en faire partie, rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper et achetez des tokens HYPER avec SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, ou même par carte bancaire.

Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin. HYPER y figure dans la section Upcoming Tokens, ce qui facilite l’achat, le suivi et la réclamation une fois le projet lancé.

Restez connecté à la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X pour suivre les dernières actualités.

Tous les détails sont disponibles sur le site du projet :

Découvrir Bitcoin Hyper

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

À lire aussi :