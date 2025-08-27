Coinspeaker

BitGo + Hyperliquid : rupture sécurisée ou vraie révolution DeFi ?

Le partenariat BitGo-Hyperliquid attire l’attention des investisseurs institutionnels et des acteurs du marché DeFi.

La combinaison de garde sécurisée et d’accès multi-chaînes pourrait transformer la manière dont les institutions interagissent avec les cryptos.

Emmanuel Roux
Pour Résumer

  • Le partenariat BitGo-Hyperliquid combine garde sécurisée et accès multi-chaînes, attirant l’attention des investisseurs institutionnels sur la DeFi.
  • La demande croissante pour les ETF de staking BNB et SOL illustre l’intérêt des institutions pour les actifs blockchain et la génération de rendements passifs.
  • À long terme, cette intégration pourrait devenir un standard pour l’investissement institutionnel, sous réserve de la confirmation réglementaire et de la continuité des flux.

Expansion institutionnelle grâce à BitGo et Hyperliquid

BitGo étend son support à HyperEVM, offrant une garde sécurisée pour les tokens HYPE de Hyperliquid. Cette initiative permet aux institutions d’accéder à la DeFi tout en conservant des standards de sécurité conformes aux régulations.

Le volume de transactions sur Hyperliquid a augmenté de 12 % depuis l’annonce, soulignant l’intérêt croissant pour l’écosystème.

Avantages clés pour les investisseurs professionnels

Découvrez les avantages premium pour les traders professionnels dans les lignes suivantes :

  1. Garde sécurisée : hot et cold wallets avec politiques personnalisables pour institutions ;
  2. Accessibilité multi-chaînes : intégration d’Ethereum et HyperEVM pour élargir l’adoption ;
  3. Transparence réglementaire : conformité avec les cadres existants pour les actifs numériques ;
  4. Flux d’investissement : BitGo facilite l’entrée des capitaux institutionnels dans Hyperliquid.

Impact des ETF de staking sur le marché

La demande pour des ETF de staking BNB et SOL a stimulé le marché, propulsant BNB à 861 $, soit +2,5 %.

Les projets REX-Osprey et VanEck montrent que la clarté réglementaire attire de nouveaux flux institutionnels vers les actifs blockchain. Ces ETF permettent aux entreprises d’intégrer les cryptos dans leur gestion de trésorerie tout en générant des rendements passifs.

Opportunités et risques pour les investisseurs

L’utilisation de BitGo comme custodian offre un pont entre DeFi et institutions traditionnelles. Cependant, les régulations restent évolutives : certains ETF sont toujours en attente de décision par la SEC pour octobre 2025.

Une adoption croissante pourrait transformer le marché, mais la prudence reste de mise face aux incertitudes réglementaires.

Perspectives du marché et croissance attendue

Les analystes anticipent que les ETF de staking et l’intégration DeFi stimuleront l’intérêt pour Hyperliquid et BNB. Le succès des fonds Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (400 M$) et REX Solana Staking ETF (160 M$) illustre le potentiel.

À long terme, la combinaison garde sécurisée + DeFi pourrait devenir un standard pour l’investissement institutionnel en crypto.

XXRP

Source : Kraken

Une décision éclairée

Le partenariat BitGo-Hyperliquid représente une avancée majeure pour la sécurisation et l’accessibilité des actifs numériques. Si la SEC confirme les ETF et que le volume institutionnel continue de croître, cette initiative pourrait redéfinir l’adoption institutionnelle de la DeFi.

Le marché devra cependant rester attentif aux décisions réglementaires et à la capacité des protocoles à maintenir une intégration fluide et sécurisée.

