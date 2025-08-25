Solana écrase la concurrence sur les transactions hebdomadaires

Pour Résumer

Solana explose à 1,3M d’adresses actives.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Transactions hebdomadaires dopent l’Altseason.

Solana : le roi des transactions

Solana fait des vagues. En effet, en août 2025, Solana traite 1,3 milliard de transactions hebdomadaires, surpassant Ethereum (800 millions) et Bitcoin (450 millions), selon les données on-chain.

Par ailleurs, à 184 € ($200), SOL gagne 14 %, porté par 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025. Effectivement, sa scalabilité, avec 65 000 transactions par seconde, attire institutions et développeurs.

D’ailleurs, la mise à jour Firedancer, déployée en juin, réduit la latence de 20 %, renforçant la DeFi. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les failles.

Par ailleurs, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), soutient ce momentum. Effectivement, Solana, avec 40 % des volumes memecoins sur Raydium, s’impose comme le moteur de l’Altseason.

Ethereum et Bitcoin dans l’ombre ?

Ce raz-de-marée secoue l’écosystème. Ethereum, à 4 214 € ($4 586,46), gagne 2,1 %, dopé par Pectra, qui réduit les frais de gaz de 20 %.

Par ailleurs, Bitcoin stagne à 113 000 € (+0,8 %), avec une domination à 52,8 %, tandis que l’Altcoin Season Index atteint 79. Effectivement, Ethereum, avec 12 milliards d’euros en smart contracts, reste un pilier, mais peine à rivaliser avec la vitesse de Solana.

D’ailleurs, Chainlink, à 18 € (+12 %), et Aave, à 220 € (+10 %), surfent sur la DeFi, avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Cependant, un vol de 783 BTC en août via un faux support alerte sur la sécurité. Par ailleurs, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, boostant la confiance.

Effectivement, Solana vole la vedette, mais Ethereum et Bitcoin résistent grâce à leur adoption institutionnelle.

Perspectives : Solana leader ou bulle ?

Ce boom intrigue. En effet, Solana pourrait atteindre 258 € ($280) d’ici 2026, si la domination Bitcoin tombe sous 50 %, libérant 300 milliards d’euros vers les altcoins.

Par ailleurs, des ETF memecoins, attendus pour Q3 2025, pourraient injecter 2 milliards d’euros, dopant Pepe à 0,00001332 €. Effectivement, l’essor de Solana, avec 4,5 millions d’adresses actives, alimente l’optimisme.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %). Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et MiCA freinent l’élan.

Ce leadership de Solana est brûlant, mais la prudence reste de mise face aux incertitudes macroéconomiques et aux corrections potentielles.

