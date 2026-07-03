BlackRock et Bitcoin : l’intégration d’Aladdin change la donne

Bien que ce soit son niveau le plus bas depuis un certain temps, le catalyseur qui sous-tend ce mouvement est bien plus important que ce que les graphiques destinés aux particuliers laissent paraître.

BlackRock vient d’intégrer des dollars synthétiques directement dans sa plateforme Aladdin, le système de gestion des risques et de portefeuilles qui supervise plus de 20 000 milliards de dollars d’actifs institutionnels.

Les implications pour la liquidité crypto n’ont pas encore été pleinement intégrées par le marché.

Excited to announce our collaboration with @Blackrock.



→Integration of USDe into BlackRock's Aladdin platform

→BUIDL as the primary asset for our whitelabel product

→Liquidity facility on BlackRock tokenized products



The integration of USDe on Aladdin provides unique… pic.twitter.com/onP6o8hIpp — Ethena (@ethena) June 29, 2026

Ce dollar synthétique, adossé à des positions crypto delta-neutres, rejoint ainsi Aladdin, l’outil utilisé par les fonds de pension, les gestionnaires de fonds souverains et les allocateurs institutionnels du monde entier.

Parallèlement, Ethena utilisera BUIDL, le fonds de trésorerie américaine tokenisé de BlackRock, comme principal actif de réserve pour de nouveaux stablecoins en marque blanche, soutenus par une facilité de liquidité de 100 millions de dollars.

Cette structure connecte directement l’infrastructure du dollar on-chain aux flux de revenus fixes traditionnels.

Le prix du Bitcoin peut-il repasser les 60 000 $ avec l’accélération des flux BlackRock ?

Le Bitcoin consolide actuellement dans une zone de forte volatilité. Après un rebond depuis la zone des 80 000 $ pour remonter au-dessus de 93 000 $, sa capitalisation boursière totale frôle les 2 000 milliards de dollars. Si la reprise est nette, la structure reste fragile, pour être tout à fait honnête.

$BTC has failed to reclaim the Feb lows.



Sellers are still dominating, while Coinbase Bitcoin Premium is at its lowest level this cycle.



If Bitcoin loses the $57,000-$58,000 zone, there's nothing stopping it from going into the low 50s. https://t.co/oryVX0JsAb pic.twitter.com/1TPPXGul14 — Ted (@TedPillows) July 1, 2026

Le support se situe désormais à 58 000 $, niveau qui a servi de précédent point bas local. La résistance se concentre près du sommet récent juste au-dessus de 59 400 $, tandis que la zone psychologique des 60 000 $ constitue le prochain plafond majeur.

Les entrées nettes continues dans l’ETF BlackRock Bitcoin IBIT restent le principal moteur structurel cité par les stratèges, et ce narratif de flux demeure intact pour le moment.

Trois scénarios sont à surveiller :

Cas haussier : Les flux entrants des ETF se maintiennent, l’intégration d’Aladdin stimule une demande institutionnelle supplémentaire pour l’exposition au BTC, et le prix franchit les 60 000 $ avec conviction, ouvrant la voie vers les 65 000 $, voire au-delà. Cas de base : Une consolidation entre 68 500 $ et 70 000 $ persiste pendant plusieurs semaines, le temps que le marché digère le bruit macroéconomique ; le BTC se maintient au-dessus de ses supports clés en attendant des catalyseurs réglementaires sur les stablecoins et les actifs tokenisés. Cas baissier / invalidation : Une clôture sous les 68 000 $ avec un volume significatif ramènerait le prix vers la zone de support des 80 000 $.

Bitcoin Hyper vise le potentiel des projets d’infrastructure

La capitalisation du Bitcoin approche les 1 200 milliards de dollars. Pour obtenir un rendement de 10x à partir d’ici, l’actif devrait peser 20 000 milliards de dollars. Ce n’est pas impossible, mais c’est le pari requis.

En revanche, les projets d’infrastructure à un stade précoce opérant au sein de l’écosystème Bitcoin affichent un profil de rendement totalement différent à ce stade du cycle.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne précisément dans ce créneau. Le projet affirme être le premier Layer 2 Bitcoin à intégrer la Solana Virtual Machine (SVM), le moteur d’exécution de contrats intelligents derrière la rapidité de Solana, offrant ainsi des performances qu’il décrit comme supérieures à celles de Solana elle-même.

Il s’agit d’une promesse technique de taille : la couche de base de Bitcoin est délibérément lente et coûteuse par conception, et la programmabilité nécessitait jusqu’ici de s’éloigner de la sécurité native de Bitcoin.

Le « Decentralized Canonical Bridge » du projet vise à permettre au BTC de migrer vers le Layer 2 sans sacrifier le modèle de confiance sous-jacent.

La prévente a déjà permis de récolter 32 903 445,14 $ au prix actuel de 0,0136824 $ par jeton, avec des options de staking disponibles pour les premiers participants. L’architecture et les mécanismes de la prévente sont détaillés dans leur documentation officielle.