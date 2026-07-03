Bitcoin : Citigroup abaisse ses prévisions de prix à 82 000 $

Citigroup a abaissé son objectif de prix à 12 mois pour le Bitcoin, le faisant passer de 112 000 $ à 82 000 $, tandis que sa cible pour Ethereum tombe de 3 175 $ à 2 240 $, selon une note de recherche publiée le 1er juillet 2026.

Parallèlement, la banque réduit ses prévisions d’entrées nettes dans les ETF crypto au comptant pour les 12 prochains mois à zéro, contre une estimation précédente de 10 milliards de dollars. Ce changement reflète une réévaluation structurelle de la demande plutôt qu’un simple ajustement macroéconomique.

Citi Slashes Bitcoin and Ether Targets as ETF Flows Turn Negative



According to Reuters, Citi cut its 12-month forecasts for bitcoin and ether, lowering its bitcoin target from $112,000 to $82,000 and its ether target from $3,175 to $2,240. Citi also reduced its expected ETF net… pic.twitter.com/W4nZo90zl5 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 1, 2026

Il ne s’agit pas d’un simple ajustement technique. C’est le deuxième cycle de dégradation consécutif de Citigroup en 2026. En ramenant à zéro l’hypothèse d’entrées dans les ETF, la banque signale qu’elle ne considère plus la demande institutionnelle comme un moteur fiable pour ces actifs dans son scénario de base.

Cette révision intervient alors que le Bitcoin s’échange autour de 58 650 $, en baisse de 1,2 % sur les dernières 24 heures, avec un volume de transactions quotidien dépassant les 34,6 milliards de dollars.

$BTC has failed to reclaim the Feb lows.



Sellers are still dominating, while Coinbase Bitcoin Premium is at its lowest level this cycle.



If Bitcoin loses the $57,000-$58,000 zone, there's nothing stopping it from going into the low 50s. https://t.co/oryVX0JsAb pic.twitter.com/1TPPXGul14 — Ted (@TedPillows) July 1, 2026

Révision de Citi : les trois facteurs clés

La banque attribue ces coupes à trois facteurs cumulatifs : un affaiblissement général de l’appétit des investisseurs pour les crypto-actifs, des flux sortants des ETF Bitcoin qui transforment le moteur de la demande en frein structurel, et l’absence persistante de progrès législatifs sur les actifs numériques aux États-Unis.

La note de Citi précise que les flux des ETF, considérés comme un moteur de prix majeur, sont récemment devenus négatifs. Ce constat est cohérent avec les flux annuels nets des ETF Bitcoin au comptant, qui s’élevaient à environ 3,3 milliards de dollars au moment de la publication.

La remise à zéro de l’hypothèse sur les flux ETF constitue le changement le plus lourd de conséquences. Le modèle précédent, ancré sur 10 milliards de dollars d’entrées nettes, offrait des mécaniques de soutien des prix radicalement différentes d’un scénario à flux nuls ; ce retrait comprime mécaniquement les données de demande dans le cadre d’évaluation de Citi.

Des analyses portant sur la pression exercée par les sorties d’ETF Bitcoin avaient déjà souligné que les sorties cumulées, atteignant la barre des 6 milliards de dollars, fragilisaient la thèse d’une demande institutionnelle forte qui soutenait les objectifs ambitieux de Wall Street.

Sur le plan législatif, Citi fait écho à ses commentaires de mars 2026. Alex Saunders, responsable de la recherche macro globale quantitative et DeFi de la banque, avait alors qualifié les baisses de cibles comme étant dictées par les retards politiques à Washington concernant le Digital Asset Market Clarity Act, plutôt que par des problèmes intrinsèques au Bitcoin.

Ce projet de loi, dont le texte final et le statut procédural au Sénat sont surveillés de près par les salles de marché, n’a toujours pas franchi l’étape du vote de clôture. L’évolution — ou la stagnation — de la trajectoire du Clarity Act au Sénat reste un levier déterminant pour les prévisions de Citi.

📉 Citi slashes 12-month BTC forecast to $82K (from $112K) and ETH to $2,240 (from $3,175).



Reason: ETF net inflow assumption cut to ZERO from $10B. BTC ETFs down $3.3B YTD.



Bear case: $53K BTC / $1,094 ETH.



Citi's 2nd downgrade this year.#Bitcoin #Ethereum #Citi pic.twitter.com/9ijlD3C2Bv — Bitcoin World News (@BitcoinWorldN) July 1, 2026

Progression des prévisions et scénario baissier

Cette révision prolonge une tendance baissière marquée. L’objectif Bitcoin de Citi est passé de 143 000 $ à 112 000 $ plus tôt en 2026, pour atteindre aujourd’hui 82 000 $. De son côté, l’Ethereum a suivi une courbe descendante de 4 304 $ à 3 175 $, puis 2 240 $.

Le scénario catastrophe en cas de récession a également été revu à la baisse : le plancher du Bitcoin passe de 58 000 $ à 53 000 $, et celui de l’Ethereum de 1 198 $ à 1 094 $. Cette dégradation est justifiée par la combinaison de conditions macroéconomiques récessionnistes et de sorties persistantes des ETF.

La question n’est plus de savoir si la vision de Citi est devenue baissière, mais si cette prévision de flux ETF nuls est durable ou s’il s’agit d’un point bas. Un catalyseur législatif pourrait en effet provoquer un retournement rapide de la situation.

La prochaine révision significative, dans un sens ou dans l’autre, sera probablement déclenchée soit par une action concrète du Sénat sur les projets de loi relatifs à la structure du marché, soit par une inflexion durable des flux des ETF au comptant sur plusieurs semaines.