SEC : Vers une nouvelle régulation des ETF Crypto

Cette catégorie inclut explicitement les actifs cryptographiques, les produits de contrats d’événements et les stratégies complexes à effet de levier. Cette initiative, officialisée le 30 juin 2026 sous la publication n° 33-11426, signale que l’agence constitue un dossier réglementaire formel avant de réécrire les règles qui régissent l’accès de ces ETF non conventionnels aux investisseurs particuliers.

The SEC announced today they are requesting public comment on “novel” ETFs (sparked by the slew of prediction market ETFs) in effort to come up w framework for what should be ETF-able, making approvals standardized (so less backlog) and to limit issuer leapfrogging. scoop via… pic.twitter.com/DuEaH4hfLr — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 30, 2026

Le timing est crucial. Le marché américain des ETF est passé de 4 000 milliards de dollars en 2019 à environ 12 000 milliards en 2025.

Cette croissance a été partiellement alimentée par la règle 6c-11 de la SEC, adoptée en 2019, qui permet à la plupart des ETF d’être cotés en bourse sans avoir à solliciter des ordonnances d’exemption au cas par cas auprès de la commission.

Si ce processus simplifié a dopé le lancement de fonds classiques, la SEC s’interroge désormais sur l’adéquation de ce cadre pour des produits présentant des profils de risque bien plus complexes.

SEC Crypto News : Ce que le régulateur examine réellement

La demande de commentaires pose 27 questions articulées autour de trois axes principaux.

Premièrement, il s’agit de déterminer si les fonds détenant des actifs qui ne sont pas des titres financiers — comme le Bitcoin classé comme marchandise ou d’autres jetons crypto — sont toujours considérés comme des sociétés d’investissement au sens de l’Investment Company Act de 1940.

Le document de la SEC précise directement : « Les acteurs du marché ont soulevé des questions quant à savoir si les nouveaux ETF, dont la stratégie d’investissement principale consiste à investir dans des actifs qui ne sont pas des titres selon l’Investment Company Act, constituent des sociétés d’investissement. »

Deuxièmement, l’agence examine si la règle 6c-11 fonctionne toujours correctement pour ces nouveaux types d’actifs, notamment en ce qui concerne les mécanismes d’arbitrage et les exigences de divulgation qui permettent de maintenir le prix de marché de l’ETF proche de la valeur de l’actif sous-jacent.

Troisièmement, la SEC se demande si le délai actuel d’approbation automatique de 60 à 75 jours laisse suffisamment de temps à ses services pour examiner des produits inédits, ou si ces fonds novateurs nécessitent un parcours d’approbation dédié et plus lent.

Le président de la SEC, Paul Atkins, a présenté cet examen comme une démarche pro-innovation plutôt que restrictive. « L’innovation dans les fonds négociés en bourse dépend d’un cadre réglementaire cohérent, transparent et efficace », a déclaré Atkins.

« La demande de commentaires de la commission sollicite l’avis du public sur la manière dont le marché des ETF aux États-Unis peut continuer à croître et à innover tout en servant efficacement les investisseurs. »

Quel impact pour les produits ETF Crypto ?

Pour approfondir cette actualité SEC, il faut noter que les ETF Bitcoin et Ether au comptant existants, approuvés selon les normes de 2025, continuent de s’échanger normalement. Pour ces actifs numériques qualifiés, les délais d’approbation ont été réduits de 240 à environ 75 jours.

THE SEC IS RETHINKING HOW IT REGULATES THE ENTIRE $16 TRILLION ETF INDUSTRY, AND IT STARTED WITH AN ADMISSION MOST INVESTORS WOULD FIND STRANGE



The SEC does not actually approve or reject ETFs.



Under the current rules, once a fund is effective, the agency has essentially one… pic.twitter.com/uBJKUGQpSE — WOLF (@WOLF_Financial) June 30, 2026

Cependant, environ 24 demandes d’ETF basés sur des contrats d’événements ont été suspendues en mai 2026, le temps que la SEC évalue les implications de nouveaux produits non testés, tels que les fonds de rendement de staking ou les paniers d’altcoins.

Les demandes déposées par Morgan Stanley pour des ETF basés sur le staking d’Ethereum et de Solana illustrent parfaitement la surveillance accrue à laquelle ces produits novateurs sont confrontés.

Jaret Seiberg, de TD Cowen, a souligné que ce processus de révision est stratégique. Il vise à établir une base pour d’éventuels changements de politique futurs qui pourraient élargir l’offre d’ETF à une gamme d’actifs plus vaste.

La refonte des règles suivra un calendrier précis, comprenant la période de consultation de 60 jours suivie d’une proposition de règlement globale. Pour les investisseurs crypto, les perspectives immédiates n’indiquent aucune perturbation pour les positions actuelles sur le Bitcoin ou l’Ether.

En revanche, les nouveaux lancements pourraient subir des ralentissements et des exigences de transparence accrues.

À terme, un cadre clair pour les ETF altcoins pourrait lever l’ambiguïté réglementaire qui a longtemps freiné le développement de ces produits.