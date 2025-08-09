Pour Résumer

La Bolivie lève son interdiction des cryptomonnaies.

L’économie locale explose avec 430 millions d’euros de transactions.

Les banques de l’UE adoptent Bitcoin et Ethereum.

Bolivie : un virage crypto qui change tout

La Bolivie vient de frapper un grand coup. En effet, avec la Résolution No. 082/2024, le Banco Central de Bolivia lève l’interdiction des cryptomonnaies en vigueur depuis 2014.

Par ailleurs, les institutions financières peuvent désormais effectuer des transactions en Bitcoin et autres actifs numériques, modernisant le système de paiement du pays. Cette décision s’aligne sur les tendances régionales en Amérique latine.

D’ailleurs, ce virage répond à une crise économique brutale : une inflation à 15 % et une dévaluation de 50 % du boliviano.

Effectivement, les cryptos, avec 430 millions d’euros de transactions en 2025, en hausse de 630 %, offrent une bouée de sauvetage.

Les stablecoins, comme l’USDT, permettent à l’entreprise pétrolière YPFB de payer ses importations, contournant la pénurie de dollars.

L’UE suit le mouvement

Les banques européennes emboîtent le pas. En effet, l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) autorise la détention de Bitcoin et Ethereum, avec des réserves de capital à 125 %.

Par ailleurs, des géants comme Deutsche Bank envisagent des services de custody. Ce cadre, aligné sur le règlement MiCA, pourrait injecter 32 milliards d’euros dans les cryptos d’ici 2026.

D’ailleurs, l’annonce bolivienne a inspiré l’UE, où la capitalisation crypto atteint 4 100 milliards d’euros. Le Bitcoin bondit de 3,1 % à 119 500 €, et l’ETH grimpe de 2,8 % à 3 980 €.

Effectivement, la Bolivie, avec 252 000 détenteurs de cryptos, montre la voie à une adoption institutionnelle qui pourrait transformer la finance européenne.

Un boom économique aux retombées globales

La Bolivie devient un modèle. Avec 8 % de sa population, soit 1,6 million de personnes, détenant des cryptos, et 60 % équipée de smartphones, les portefeuilles comme Ecocash explosent.

Par ailleurs, les volumes de transactions crypto ont bondi de 530 % en 2025. Effectivement, ce boom attire des investissements étrangers, dopés par un cadre plus souple que dans l’UE.

Cependant, des risques persistent. La volatilité du Bitcoin, avec une correction de 16,41 % face au boliviano, et un piratage de 30 millions d’euros en 2024 rappellent la prudence nécessaire.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP. Ce virage, inspiré par la Bolivie, pourrait vraiment faire de l’UE un hub crypto, mais la stabilité reste un défi.

