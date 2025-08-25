Brésil : une taxe crypto qui bouleverse le marché

Pour Résumer

Brésil taxe les cryptos à 17,5 %.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Marché crypto sous pression fiscale.

Une taxe de 17,5 % qui change la donne

Le Brésil fait des vagues. En effet, depuis juin 2025, une taxe uniforme de 17,5 % sur les plus-values crypto, instaurée par la MP 1.303/2025, supprime le seuil d’exonération de 35 000 BRL (6 573 $).

Par ailleurs, tous les gains, même ceux issus d’échanges crypto-crypto, sont désormais imposables, selon le Bureau fédéral des impôts (RFB).

Effectivement, cette mesure, visant à renflouer les caisses, cible un marché où 76 milliards de dollars ont été échangés en 2024.

D’ailleurs, le député Kim Kataguiri dénonce une réforme « illégale », arguant qu’elle outrepasse le code fiscal.

Cependant, la Banco Central do Brasil soutient cette taxe pour réguler un secteur en plein boom, avec le Brésil 10ᵉ mondial en adoption crypto.

Par ailleurs, des villes comme Rio acceptent le BTC pour l’IPTU depuis 2023. Effectivement, ce paradoxe entre adoption et taxation crée une tension palpable.

Impacts sur Ethereum, Solana et le marché

Ce bouleversement secoue l’écosystème. Ethereum, à 4 214 € ($4 586,46), gagne 2,1 %, porté par Pectra, qui réduit les frais de gaz de 20 %.

Par ailleurs, Solana, à 184 € ($200), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025.

Effectivement, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), reste robuste, malgré un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet.

D’ailleurs, la taxe freine les petits investisseurs, qui représentaient 60 % des volumes locaux en 2024. Cependant, les ETF memecoins, attendus pour Q3 2025, pourraient injecter 2 milliards d’euros, dopant Pepe à 0,00001332 €.

Par ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), profite du RLUSD, mais craint un repli à 2,5 € si la résistance à 3,6 € persiste. Effectivement, cette pression fiscale pourrait détourner les flux vers des hubs comme Singapour, où la fiscalité crypto reste nulle.

Perspectives : frein ou catalyseur ?

Ce virage fiscal intrigue. En effet, la taxe pourrait générer 4 milliards de dollars pour le Brésil, mais risque de pousser les investisseurs vers des exchanges offshore.

Par ailleurs, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins, avec Solana à 258 € ($280) et Ethereum à 6 050 € ($6 580) d’ici 2026.

Effectivement, le projet RESBit, examiné le 20 août 2025, propose d’allouer 19 milliards de dollars en BTC aux réserves nationales, contredisant la rigueur fiscale.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP et Chainlink, à 18 € (+12 %). Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et MiCA freinent l’élan.

Ce bouleversement fiscal pourrait ralentir l’adoption locale, mais la prudence reste de mise face aux incertitudes macroéconomiques.

