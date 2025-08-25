Ethereum trace la voie : le signal d’Altseason est-il lancé ?

Pour Résumer

Ethereum grimpe à 4 214 €.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Altseason dope les altcoins.

Ethereum : le moteur de l’Altseason



Ethereum fait des vagues. En effet, en août 2025, ETH gagne 2,1 % à 4 214 € ($4 586,46), dopé par la mise à jour Pectra, réduisant les frais de gaz de 20 %, selon les données on-chain.

Par ailleurs, la domination Bitcoin chute à 52,8 %, avec l’Altcoin Season Index à 79, dépassant le seuil de 75.

Effectivement, Ethereum, avec 12 milliards d’euros en smart contracts, attire les institutionnels via des ETF spot lancés en juillet.

D’ailleurs, Bitcoin Hyper ($HYPER), à 0,0012 €, lève 10,74 millions de dollars en prévente sur Solana, avec un APY de 205 %. Sa promesse de transactions rapides séduit, mais sa volatilité inquiète.

Cependant, les volumes d’échange, à 80 milliards d’euros quotidiens sur Binance, signalent une accumulation massive.

Par ailleurs, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), soutient ce momentum. Effectivement, Ethereum pourrait déclencher une Altseason explosive.

Les altcoins prêts à décoller

Ce signal secoue l’écosystème. Solana, à 184 € ($200), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025.

Par ailleurs, Chainlink, à 18 € (+12 %), et Aave, à 220 € (+10 %), surfent sur la DeFi, avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Effectivement, les memecoins, comme Pepe à 0,00001332 €, visent un x90 à 0,001 €.

D’ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), profite du RLUSD et d’une adoption bancaire croissante, visant 7 € d’ici fin 2025. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Par ailleurs, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, renforçant la confiance. Effectivement, cette dynamique, avec 4,5 millions d’adresses Solana actives, pourrait propulser les altcoins vers des sommets.

Perspectives : Altseason ou faux départ ?

Ce bull run pourrait tout changer. En effet, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins, avec Solana à 258 € ($280) et Ethereum à 6 050 € ($6 580) d’ici 2026.

Par ailleurs, des ETF memecoins, attendus pour Q3 2025, pourraient injecter 2 milliards d’euros, dopant $HYPER et Pepe. Effectivement, l’optimisme, porté par des hubs comme Singapour avec 15 licences blockchain, alimente les attentes.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP et Chainlink. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des régulations comme MiCA freinent l’élan.

Ce signal d’Altseason, mené par Ethereum, est brûlant, mais la prudence reste de mise face aux incertitudes macroéconomiques et aux corrections potentielles.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.