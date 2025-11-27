BTC franchit à nouveau les 90 000 $ : début d’un rebond ?

Pour Résumer

Bitcoin à 90 006 $, hausse de 6 % en 24 h.

Indicateurs techniques convergent pour un rebond.

Marché crypto à 3 200 milliards de dollars.

Le franchis sement des 90 000 $ : un niveau clé

Le 28 novembre 2025, Bitcoin casse les 90 000 $, clôturant à 90 006,06 $. Effectivement, ce niveau, support hebdomadaire depuis octobre, marque un retournement potentiel.

Le RSI 14 jours passe de 32 à 48, sortant de la survente. De plus, le MACD montre une divergence haussière depuis le creux du 15 novembre. En outre, le volume spot bondit de 45 % à 65 milliards de dollars.

D’ailleurs, les ETF Bitcoin enregistrent 800 millions d’entrées nettes. Effectivement, BlackRock IBIT dépasse les 40 milliards d’AUM.

En effet, la dominance BTC tombe à 53 %, libérant les flux. De plus, le Fear & Greed Index remonte à 42. En outre, 70 % des analystes voient un test des 100 000 $ d’ici fin 2025.

Les signaux techniques qui confirment

Le Golden Cross 50/200 jours se confirme sur le graphique hebdo. Effectivement, Bitcoin forme un double bottom à 85 000 $, classique avant +40 %.

La MVRV Z-Score à 1,8 indique un prix sous-évalué. De plus, le Pi Cycle Top prédit le pic au-dessus de 250 000 $ en 2026. En outre, le hashrate atteint 720 EH/s, signe de santé.

D’ailleurs, les mineurs vendent moins de 20 % de leur production. Effectivement, le coût marginal tombe à 58 000 $.

En effet, Solana à 136,31 $ teste les 140 $, Ethereum à 3 002,84 $ forme un cup & handle. De plus, XRP à 2,13 $ casse les 2,20 $. En outre, la rotation commence.

Les moteurs fondamentaux du rebond

L’adoption institutionnelle accélère. Effectivement, MicroStrategy lève 1 milliard pour acheter 11 000 BTC.

Les réserves stratégiques nationales (Texas, Taïwan) retirent 50 000 BTC du marché. De plus, la Fed pourrait couper les taux en décembre. En outre, la Chine contrôle 35 % du hashrate, stabilisant le réseau.

D’ailleurs, les stablecoins entrent à 1,8 milliard par jour. Effectivement, USDT à 0,9988 $ sert de rampe.

En effet, ChatGPT-5 donne 75 % de probabilité de rebond à 120 000 $. De plus, 60 % des baleines accumulent. En outre, le cycle post-halving reste intact.

Perspectives : un bull run imminent ?

Ce franchissement peut-il lancer le bull ? ChatGPT-5 prévoit Bitcoin à 150 000 $ fin 2025. Effectivement, les signaux convergent pour une hausse de 30 % en Q1 2026.

De plus, les ETF altcoins (Solana, XRP) arrivent en décembre. En outre, 10 milliards de dollars institutionnels attendent. D’ailleurs, la dominance BTC sous 50 % libèrerait les altcoins.

Cependant, un faux breakout reste possible. En effet, un test des 85 000 $ pourrait piéger les bulls. De plus, un shutdown US prolongé freinerait.

Novembre 2025 offre le dernier dip majeur. Effectivement, sous 90 000 $, c’est encore cadeau. Le rebond est à portée, les smart money le savent.

À lire aussi :