Pump.fun dément avoir cash-out 436M$

Pour Résumer

Les 436 M$ repérés vers Kraken proviennent des USDC de l’ICO de PUMP et non d’un cash-out selon le cofondateur, qui parle de « désinformation complète ».

Malgré la chute des revenus, Pump.fun conserve plus d’1 Md$ en stablecoins et SOL, mais la communauté s’inquiète d’une pression vendeuse potentielle.

Le token PUMP reste sous son prix d’ICO et la confiance continue de s’effriter.

436 M$ vers Kraken, « désinformation complète » selon le cofondateur

Tout est parti d’un rapport de Lookonchain. L’outil d’analyse onchain a repéré, depuis la mi-octobre, une série de transferts de wallets associés à Pump.fun vers l’exchange Kraken, pour un total de 436 millions de dollars en USDC.

Vu le contexte de crash des memecoins et de revenus en chute, beaucoup ont immédiatement interprété ces flux comme un gigantesque cash-out aux dépens du marché.

Face à la montée de la polémique, le cofondateur Sapijiju a pris la parole. Selon lui, la lecture de Lookonchain relève de la « désinformation complète ».

complete misinformation from @lookonchain again. $0 have been cashed out – we're not involved in the transactions between Kraken and Circle that you're alleging us to be a part of. What's happening is a part of pump's treasury management, where USDC from the $PUMP ICO has been… https://t.co/qd6GUnIxKH — Sapijiju (@sapijiju) November 24, 2025

Il affirme qu’aucun des USDC concernés n’a été vendu et qu’il s’agit uniquement de fonds issus de l’ICO du token PUMP, déplacés entre wallets internes dans le cadre d’une gestion de trésorerie classique.

« Ce qui se passe fait partie de la gestion de trésorerie de Pump, où les USDC de l’ICO de PUMP sont transférés dans différents wallets », explique-t-il, tout en précisant que Pump.fun « n’a jamais travaillé directement avec Circle ».

Revenus en baisse et trésor toujours bien rempli

Si les transferts vers Kraken choquent, c’est aussi parce qu’ils interviennent à un moment où le modèle Pump.fun semble souffrir de la fin de l’euphorie memecoins.

D’après DefiLlama, les revenus mensuels de la plateforme sont tombés à 27,3 millions de dollars en novembre, contre près de 59 millions en septembre. C’est la première fois depuis juillet que le chiffre passe sous les 40 millions.

Malgré cette contraction, les données onchain brossent l’image d’un projet loin d’être à sec. Les plateformes Arkham, DefiLlama et Lookonchain convergent sur un constat : les wallets étiquetés Pump.fun détiennent encore plus de 855 millions de dollars en stablecoins et environ 211 millions de dollars en SOL.

Vu sous cet angle, les 436 millions déplacés représentent un gros morceau, mais pas la totalité de la trésorerie. Pour certains, cela renforce la thèse de Sapijiju : une équipe qui veut organiser, segmenter et potentiellement placer ses réserves plutôt que vider la caisse.

Pour d’autres, c’est au contraire la preuve qu’il reste largement de quoi continuer à vendre si l’équipe le souhaite, ce qui laisse planer une menace de pression vendeuse continue.

Entre soupçons de dump et défense du droit à gérer sa trésorerie

Sans surprise, la réaction de la communauté est restée très partagée. Une partie des utilisateurs a jugé l’explication du cofondateur maladroite, voire contradictoire.

Certains ont pointé le fait qu’il affirme ne pas être impliqué dans les transferts tout en expliquant qu’il s’agit d’une gestion de trésorerie pilotée par le projet. D’autres y voient surtout une tentative de calmer les esprits alors que le narratif autour de PUMP se dégrade.

Parallèlement, plusieurs voix rappellent qu’un projet a le droit de déplacer et d’utiliser ses revenus et le produit de son ICO comme il l’entend. Pour eux, déplacer des USDC après une levée de fonds est exactement ce que font la plupart des équipes sérieuses.

PUMP sous son prix d’ICO, confiance fragilisée

Pendant que le débat fait rage sur X, le cours du token PUMP raconte autre chose : la confiance vacille. Par rapport à son sommet de septembre, proche de 0,0085 dollar, la chute approche les 70 %.

Certains membres de la communauté accusent ouvertement le projet de mauvaise exécution et de « manipulation de prix via les airdrops », estimant que le discours sur la trésorerie n’efface pas la réalité de la performance du token.

D’autres adoptent une lecture plus technique : ce genre de trajectoire est typique d’un actif très spéculatif qui sort d’une phase de mania, et les mouvements de trésorerie de l’équipe ne font qu’ajouter une couche de nervosité à une structure déjà fragile.

Tant que Pump.fun ne publiera pas de données plus détaillées sur ses réserves et sur la manière dont l’USDC de l’ICO garantit l’écosystème, le doute continuera de flotter, quelle que soit la version officielle avancée par ses fondateurs.

À lire aussi :