BTC, XRP, PEPE : l’influence crypto s’invite dans l’Assemblée sud-coréenne

Plusieurs élus sud-coréens détiennent BTC, XRP et PEPE, soulevant des questions sur l’influence politique dans la crypto.

Le marché de XRP se consolide autour de 2,97 $, avec une résistance à 3,3 $ et un support à 2,8 $, signalant un possible mouvement haussier.

Parallèlement, Google lance sa blockchain GCUL, illustrant l’intérêt croissant des grandes entreprises pour les solutions décentralisées et institutionnelles.

Des élus sud-coréens investissent dans plusieurs cryptos

Selon des enquêtes récentes, plusieurs membres de l’Assemblée nationale détiennent BTC, XRP et PEPE. Ces positions soulèvent des questions sur l’influence politique dans l’écosystème des actifs numériques.

Aucune quantité exacte ou intention claire n’a encore été révélée par les autorités compétentes. Cependant, la simple présence de ces tokens dans leurs portefeuilles montre un lien croissant avec la finance numérique. Ce phénomène pourrait modifier l’approche réglementaire et influencer les décisions macroéconomiques du pays.

Analyse technique de XRP révèle une consolidation

Le marché de XRP affiche toujours une forte volatilité et évolue actuellement autour de 2,97 $. Une figure en triangle symétrique se dessine, avec une résistance à 3,3 $ et un support à 2,8 $. Un franchissement de 3,3 $ pourrait propulser le prix vers 3,7 $, selon les analystes techniques.

À l’inverse, une rupture sous 2,8 $ pourrait provoquer une correction plus marquée jusqu’à 2 $. Les indicateurs RSI et SOPR suggèrent un ralentissement imminent de la pression vendeuse. Les données on-chain confirment également une baisse de la prise de profits à court terme, stabilisant le marché.

Les perspectives d’analystes pour XRP et BTC

Certains traders voient un potentiel haussier important pour XRP dans les semaines à venir. La structure en W identifiée par Davinci Jeremie signale un possible mouvement durable. CasiTrades évoque un objectif théorique de 5 $, grâce à une configuration d’Elliott Wave classique.

Bitcoin, lui, montre des signes de faiblesse malgré la dynamique positive des altcoins majeurs. XRP pourrait ainsi acquérir une indépendance relative face à la volatilité de BTC.

This Meme Coin Won’t Rug Pull! 🐾💥 I told you to buy Bitcoin at $1. Now, meet Waffles a project with real utility. It already has functional tools that work in today’s market, and there are new updates on the way. pic.twitter.com/87veln6Lm4 — Davinci Jeremie (@Davincij15) August 27, 2025

Innovations blockchain : Google entre dans le jeu

Google a lancé sa plateforme blockchain GCUL, inspirée du XRP Ledger, en phase de test bêta. Cette infrastructure privée pourrait concurrencer XRP dans le secteur institutionnel et bancaire.

GCUL ne possède pas de token natif, mais bénéficie du poids financier et technologique d’Alphabet. Cette initiative souligne l’intérêt croissant des grandes entreprises pour les solutions décentralisées et sécurisées.

Google Cloud has announced the launch of its L1 blockchain, GCUL, which simplifies cross-border payments and asset settlements through a distributed ledger. GCUL is currently in a private testnet phase and announced a partnership with CME earlier this year to pilot tokenized… pic.twitter.com/QbH9A2Q33m — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 27, 2025

Crypto et politique : une intersection croissante

L’implication des législateurs sud-coréens illustre l’ascension des cryptomonnaies dans la sphère publique.

Ces investissements pourraient être stratégiques ou purement spéculatifs, leur nature exacte restant incertaine. Ils contribuent néanmoins à l’évolution globale du rôle des actifs numériques dans la gouvernance mondiale.

La liste synthétique des points clés

BTC, XRP et PEPE détenus par plusieurs élus sud-coréens XRP en triangle symétrique avec résistance à 3,3 $ et support à 2,8 $ Indicateurs RSI et SOPR montrent ralentissement du trend baissier Google lance GCUL, concurrent potentiel de XRP pour les institutions Volatilité de BTC ne freine pas la consolidation de XRP

