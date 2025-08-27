LIVE – Solana, Ethereum, XRP, Bitcoin… – Toute l’actualité du 27 août 2025

Pour Résumer

Solana grimpe de 9 % autour des 205 $, porté par un engouement massif et des volumes record.

Ethereum attire 4,9 % de son offre dans les mains des trésoreries et ETFs, confirmant son rôle institutionnel.

XRP franchit 3 milliards $ d’open interest, renforçant la spéculation malgré un support technique fragile.

Solana attire les foules avec une reprise éclatante

Solana a surpris le marché avec un bond de +9 % en 24 heures, portant son prix autour des 202 à 205 $ selon les plateformes. Cette remontée illustre bien vigueur du projet américain, capable de rebondir rapidement malgré la volatilité ambiante.

Dans le même temps, la plateforme MEXC a clôturé son « Solana Eco Month » sur des chiffres impressionnants : 400 milliards $ de volume de trading et 128 000 participants, preuve que l’écosystème Solana continue de galvaniser les investisseurs.

Les analystes suivent désormais de près la zone technique des 215$ à 230 $, avec des projections haussières pouvant viser les 300 $ si l’élan actuel se prolonge.

Ethereum consolide son rôle de moteur institutionnel

Ethereum consolide sa position en tête du marché des altcoins, porté par une hausse de 5,3 % à près de 4 587 $, flirtant ainsi avec un retour près de son plus haut historique.

Mais le plus marquant reste l’appétit institutionnel : 4,9 % de l’offre totale d’ETH est désormais captée par des trésoreries et des ETFs, un chiffre qui confirme le basculement du token vers une finance plus structurée.

À noter que Gemini lance actuellement des solutions de staking au Royaume-Uni, renforçant ainsi l’ancrage d’ETH auprès des investisseurs sérieux.

Selon plusieurs prévisions, 5 000 $ semblent à portée de main, avec même des visions audacieuses allant jusqu’à 7 000 $ d’ici 2026.

XRP s’emballe quand Bitcoin joue la carte de la prudence

De son côté, XRP surprend avec un open interest dépassant 1 milliard $ à la CME et un total de 3 milliards $ sur les marchés dérivés.

Cette frénésie alimente la spéculation, certains voyant un potentiel jusqu’à 4 $, une projection qui relève presque du défi lancé au marché. Cependant, d’autres préfèrent rester prudents, rappelant que le support clé se situe à 2,89$.

