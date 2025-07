Cathie Wood investit 182 M$ dans BitMine, un pari stratégique majeur sur l’ETH

Pour Résumer

ARK Invest acquiert 4,77 M d’actions BitMine pour 182 M$.

BitMine utilisera 177 M$ pour acheter des ETH, visant 5 % de l’offre.

L’ETH grimpe de 4,9 % en 24 heures, porté par cet engouement institutionnel.

Un investissement stratégique dans BitMine

Cathie Wood, pionnière des investissements disruptifs, mise gros sur Ethereum via BitMine Immersion Technologies (NYSE : BMNR). ARK Invest a acquis 4 773 444 actions, soit 182 M$, réparties entre trois ETF : 2,9 M via ARK Innovation (ARKK), 927 800 via ARKW et 555 700 via ARKF. D’ailleurs, BitMine prévoit d’investir les 177 M$ de fonds nets dans l’achat d’ETH pour sa trésorerie.

Cette stratégie s’inscrit dans l’objectif ambitieux de BitMine : détenir 5 % de l’offre circulante d’Ethereum, soit environ 6 M d’ETH. En juillet 2025, l’entreprise possède déjà 300 700 ETH, valorisés à 1,1 Md $, selon StrategicETHReserve.

Par ailleurs, des poids lourds comme Founders Fund, Pantera Capital et Galaxy Digital soutiennent ce projet, renforçant sa crédibilité. Thomas Lee, président de BitMine et de Fundstrat, salue l’expertise de Wood, déjà gagnante sur Tesla et le Bitcoin.

Un signal haussier pour Ethereum

L’investissement d’ARK a dopé le marché. Le 22 juillet, l’ETH atteint 3 660 $, en hausse de 4,9 % sur 24 heures, avec un volume de 44,5 Mds $, selon CoinMarketCap.

Effectivement, cette annonce coïncide avec une vague haussière : l’ETH a grimpé de 25 % en une semaine, dépassant les 3 800 $ brièvement. Et les posts sur X reflètent cet enthousiasme.

Cependant, des risques demeurent. L’ETH a corrigé de 4 % le 22 juillet après un pic, et sa volatilité reste un défi. En France, où les cryptos sont souvent perçues comme risquées, cet investissement pourrait légitimer l’ETH. Par ailleurs, la décision de Wood de vendre 90,6 M$ d’actions Coinbase et 11,5 M$ de Robinhood suggère un recentrage sur des stratégies axées sur Ethereum, loin des exchanges traditionnels.

Un tournant pour l’adoption institutionnelle ?

Ce pari de Wood envoie un message clair : Ethereum est un actif d’avenir. BitMine, qui a levé 250 M$ en juillet pour sa trésorerie ETH, incarne cette vision.

L’entreprise, basée à Las Vegas, combine mining et accumulation stratégique, s’appuyant sur des régions à faible coût énergétique comme le Texas. Effectivement, l’objectif de 5 % de l’offre ETH pourrait resserrer l’offre disponible, dopant le prix à long terme.

En France, où l’adoption crypto progresse lentement, ce mouvement pourrait inspirer les institutions. Avec un marché crypto à 3 890 Mds $ de capitalisation, l’ETH représente 17 % de la domination. Si BitMine atteint son but, l’ETH pourrait viser 5 000 $ d’ici 2026, selon les analystes. Ce coup de Wood redessine l’avenir d’Ethereum et de la finance décentralisée.

À lire aussi :