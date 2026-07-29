Chainlink : Le LINK peut-il franchir les 10 $ ce mois-ci ?

Dans l’actualité de Chainlink aujourd’hui, le LINK s’échange à 7,98 $, affichant une légère baisse de -0,4 % en 24 heures. Le seuil des 10 $ demeure la résistance majeure à franchir avant d’espérer un véritable rallye.

Pour les investisseurs patients, la zone comprise entre 5 $ et 8 $ est actuellement considérée comme une plage d’ancrage stratégique. Ce constat est renforcé par des données on-chain qui consolident discrètement les fondamentaux du réseau d’oracles. Chainlink alimente actuellement la tarification par oracle de 95 actions tokenisées sur la Robinhood Chain, un réseau qui traite environ 7,6 millions de transactions quotidiennes.

Les bureaux institutionnels semblent partager cette analyse, les commentaires évoquant une accumulation silencieuse alors que l’attention des particuliers se porte ailleurs.

Toutefois, la résolution de cette accumulation vers le haut dépend de conditions techniques spécifiques qui ne sont pas encore réunies.

Actualités Chainlink : Le prix du LINK peut-il atteindre 10 $ ce mois-ci ?

Le LINK consolide actuellement dans une fourchette étroite, avec une variation sur 24 heures comprise entre 7,87 $ et 8,12 $ selon CoinGecko. Le volume d’échange quotidien avoisine les 151 millions de dollars, un chiffre sans éclat qui reflète la phase actuelle du cycle de sentiment du marché.

Le support immédiat se situe entre 7,64 $ et 7,65 $, un niveau testé à plusieurs reprises par les vendeurs sans être rompu. La résistance est quant à elle stratifiée : une première zone à 8,20 $-8,25 $, suivie d’une zone plus dense entre 8,80 $ et 9,20 $, que les analystes identifient comme le seuil de confirmation pour tout mouvement directionnel durable.

Les évaluations techniques automatisées de TradingView classent actuellement le LINK comme une « vente » sur les échelles de temps quotidiennes et hebdomadaires. Cet indicateur est à tempérer face au narratif haussier ; le marché n’a pas encore validé les projections des analystes.

$LINK is under short-term downward pressure.



However, if this downward pressure disappears, the rise will resume.



The next sell wall is located around $9.1. pic.twitter.com/ZeymgYLFmp — CW (@CW8900) July 12, 2026

Une clôture quotidienne au-dessus de 8,80 $ commencerait à modifier cette perspective, ouvrant la voie vers les 10 $ comme objectif à court terme. À partir de 10 $, un retour vers le sommet historique de 52,70 $ pourrait s’amorcer, bien que la tâche s’annonce ardue dans les conditions de marché actuelles.

Trois scénarios se dessinent à partir du prix actuel :

Scénario haussier : Le LINK maintient son support à 7,64 $, franchit les 8,25 $, puis dépasse les 9,20 $ avec du volume, visant les 10 $, avec 15 $-20 $ comme prochaine résistance structurelle.

Le LINK maintient son support à 7,64 $, franchit les 8,25 $, puis dépasse les 9,20 $ avec du volume, visant les 10 $, avec 15 $-20 $ comme prochaine résistance structurelle. Scénario de base : Poursuite de la compression entre 7,65 $ et 8,25 $ en l’attente d’un catalyseur ; l’accumulation institutionnelle se poursuit, créant un plancher sans provoquer de cassure.

Poursuite de la compression entre 7,65 $ et 8,25 $ en l’attente d’un catalyseur ; l’accumulation institutionnelle se poursuit, créant un plancher sans provoquer de cassure. Invalidation : Une clôture hebdomadaire sous les 7 $ signalerait une rupture de la structure de prix actuelle, avec un risque de retour vers les 5 $.

Bitcoin Hyper vise une entrée précoce alors que Chainlink stagne

Bien que la configuration du LINK soit constructive sur un horizon de plusieurs mois, le jeton évolue peu pour l’instant. Pour les investisseurs cherchant une exposition aux infrastructures sans attendre une résolution de range qui pourrait prendre des trimestres, le calcul d’allocation sur une grande capitalisation établie diffère de celui réalisé à 5 $. La thèse du catalyseur institutionnel pour le LINK est bien documentée et largement intégrée dans les attentes actuelles.

Bitcoin Hyper est une prévente de Layer 2 Bitcoin qui a levé 32 959 839,30 $ à ce jour, avec un jeton au prix de 0,013683 $. Le projet se distingue par l’intégration de la Solana Virtual Machine (SVM) sur la couche de sécurité de Bitcoin, se positionnant comme une couche de programmabilité pour une classe d’actifs historiquement réticente à la complexité des smart contracts.

Les fonctionnalités incluent un pont décentralisé (Decentralized Canonical Bridge) pour les transferts de BTC, une exécution à faible latence et du staking avec un APY élevé non communiqué. Pour ceux qui suivent les projets d’infrastructure au niveau de la couche de base plutôt que des oracles, cette prévente mérite une analyse approfondie.