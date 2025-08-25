Chine : les institutions s’activent sur Ethereum et Solana

Pour Résumer

Chine adopte Ethereum et Solana.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Institutions dopent le bull run.

La Chine pivote vers Ethereum et Solana

La Chine fait des vagues. En effet, en août 2025, des institutions financières, via des filiales à Hong Kong, investissent massivement dans Ethereum et Solana, malgré l’interdiction des échanges crypto sur le continent.

Par ailleurs, la Hong Kong SFC a approuvé 12 ETF spot sur ETH et SOL depuis juillet, attirant 1,8 milliard d’euros d’afflux. Effectivement, Ethereum, à 4 214 € ($4 586,46), gagne 2,1 %, porté par la mise à jour Pectra.

D’ailleurs, Solana, à 184 € ($200), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025.

Cependant, la Chine maintient sa répression sur les exchanges non autorisés, avec 2,3 milliards d’euros saisis en 2024. Par ailleurs, des géants comme Tencent explorent des sidechains Solana pour la tokenisation d’actifs.

Effectivement, ce pivot institutionnel, sous l’égide de Hong Kong, marque un tournant pour l’adoption crypto en Asie.

Un écosystème sous haute tension

Cet engouement secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 000 € (+0,8 %), après un rejet à 122 379 € en juillet, tandis que la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Par ailleurs, la domination BTC chute à 52,8 %, avec l’Altcoin Season Index à 79, signalant une Altseason. Effectivement, Ethereum et Solana, avec 12 milliards d’euros en smart contracts, dominent la DeFi.

D’ailleurs, Chainlink, à 18 € (+12 %), et Aave, à 220 € (+10 %), profitent de l’élan institutionnel, avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Par ailleurs, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

Effectivement, la Chine, via Hong Kong, pourrait canaliser 5 milliards d’euros vers ETH et SOL d’ici fin 2025.

Perspectives : boom ou régulation ?

Ce virage intrigue. En effet, les institutions chinoises, via Hong Kong, pourraient injecter 10 milliards d’euros dans Ethereum et Solana d’ici 2026, avec des prévisions à 6 050 € ($6 580) pour ETH et 258 € ($280) pour SOL.

Par ailleurs, des ETF memecoins, attendus pour Q3 2025, pourraient doper Pepe à 0,00001332 €. Effectivement, l’adoption institutionnelle, avec 15 licences blockchain à Hong Kong, alimente l’optimisme.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %). Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et MiCA freinent l’élan.

Ce pari institutionnel est audacieux, mais la prudence reste de mise face aux régulations chinoises et aux incertitudes macroéconomiques.

