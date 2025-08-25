Bitcoin donne des signaux mixtes : les altcoins tirent-ils parti de la situation ?

Pour Résumer

Bitcoin reste dans une phase de consolidation avec un prix autour de 113 557 $, tandis que des altcoins comme Ethereum, XRP et Solana gagnent en dominance.

Les flux institutionnels indiquent une rotation vers les altcoins, Ethereum capturant 77 % des entrées, tandis que Bitcoin attire beaucoup moins de fonds.

Malgré cette dynamique, Bitcoin reste clé pour le marché, avec des perspectives haussières si le BTC franchit les 117 000 $, visant un objectif de 120 900 $ à court terme.

Une domination de Bitcoin en déclin

Depuis deux semaines, la domination de Bitcoin a chuté à 59 %, un signe clair de rotation des flux vers les altcoins. Cela marque souvent le début de la saison des altcoins, où Ethereum et d’autres cryptos majeures prennent l’avantage.

Certains altcoins en prévente bénéficient grandement de cette situation.

Les institutions privilégient les altcoins

Les flux institutionnels confirment cette tendance. La semaine dernière, les fonds cryptographiques ont enregistré des entrées de 3,75 milliards de dollars. 77 % de ce montant est allé vers Ethereum. En revanche, Bitcoin n’a attiré que 552 millions de dollars.

Désormais, les investisseurs institutionnels privilégient les cryptos avec des rendements potentiellement plus élevés. Au dernier symposium de Jackson Hole, Jerome Powell a annoncé des réductions possibles des taux d’intérêt. Ainsi, cela a ravivé l’appétit du risque. De ce fait, cela a propulsé Ethereum de 14 %, tandis que Bitcoin n’a progressé que de 4 %.

Bitcoin reste la clé du marché

Malgré cette dynamique altcoin, Bitcoin ne perd pas de sa pertinence. Actuellement dans une phase de consolidation après sa longue ascension, BTC pourrait bien se préparer à un nouveau breakout.

Les acheteurs institutionnels continuent d’accumuler via les ETF, tandis que les investisseurs de détail se tournent vers les altcoins. Cette divergence pourrait propulser Bitcoin à nouveau en tant que tremplin pour le marché crypto dans son ensemble.

Prédiction du prix du Bitcoin : Une rupture imminente ?

Le prix du Bitcoin évolue dans un canal descendant depuis mi-août, avec des hauts et des bas de plus en plus bas. La dernière résistance a eu lieu autour de 117, 000 $ et cela est devenu un niveau clé. Si Bitcoin parvient à tenir au-dessus de 112, 000 $, il pourrait franchir la barre des 117, 000 $. De ce fait, il pourra enclencher une nouvelle dynamique haussière.

Objectifs à court terme :

120, 900 $

124, 450 $

127, 500 $ en cas de breakout confirmé.

Si Bitcoin perd 112 000 $, la prochaine zone de soutien se situe à 108 700 $, et une chute plus profonde testerait la ligne de tendance ascendante.

Comment trader Bitcoin dans ce contexte ?

Pour les traders, un point d’entrée intéressant serait un achat au-dessus de 117, 000 $. Et ce, avec un stop sous les 112, 000 $.

Afin de conclure, ce mouvement pourrait déclencher la prochaine phase haussière. La hausse aura fort probablement un objectif à moyen terme de près de 130, 000 $.

