CLARITY Act : Le Congrès américain face au défi du calendrier

Dusty Johnson, président du sous-comité des actifs numériques de la commission de l’agriculture de la Chambre, a déclaré le 18 juin que la Chambre agirait avec célérité sur le CLARITY Act si le Sénat s’empare du projet de loi sur la structure du marché des actifs numériques avant la pause d’août. Ces remarques, rapportées initialement par Eleanor Terrett de CryptoAmerica, placent l’avenir de la législation crypto de 2026 entre les mains d’un vote au Sénat, qui nécessite toujours 60 voix pour contrer toute obstruction, alors que les Républicains détiennent environ 53 sièges.

Il ne s’agit pas d’un simple signal de calendrier de la part d’un président de comité. C’est un engagement de séquençage bicaméral : la Chambre est prête à réduire son propre calendrier procédural à néant si le Sénat soumet un texte acceptable. Le seul obstacle à une adoption avant les vacances parlementaires est désormais la capacité des leaders du Sénat à obtenir sept votes démocrates supplémentaires, en plus des deux — Ruben Gallego et Angela Alsobrooks — déjà enregistrés lors de l’avancée en commission le 14 mai.

🚨NEW: We sat down with @HouseAgGOP Digital Assets Subcommittee Chair @RepDustyJohnson at @SolanaInstitute Washington x Wall Street event in Chicago.



We examined the toughest fights left in crypto legislation, what has to happen before crypto market structure legislation can… pic.twitter.com/OtHY65C2dl — Crypto In America (@CryptoAmerica_) June 17, 2026

Actualités du CLARITY Act : Le cheminement du projet de loi vers le Sénat

Le Digital Asset Market Clarity Act (H.R. 3633) a été adopté par la Chambre le 17 juillet 2025 avec une majorité de 294 contre 134, recueillant plus de 70 voix démocrates et devenant ainsi le cadre de régulation crypto le plus complet jamais validé par une chambre. Le 1er juin 2026, le projet de loi a été formellement inscrit au calendrier législatif du Sénat sous le numéro 423, le rendant éligible à un vote en séance plénière sans passer par de nouvelles étapes en commission.

Le vote de la commission bancaire du Sénat, le 14 mai 2026 (15 voix contre 9), a validé le texte suivant des lignes partisanes, à deux exceptions démocrates près. Neuf démocrates, dont la sénatrice Elizabeth Warren, ont voté contre. Warren a qualifié le projet de loi de menace capable de « faire exploser l’économie » et a déposé 44 amendements, dont la plupart ont été rejetés. Son opposition principale porte sur la ligne de démarcation juridictionnelle entre la SEC et la CFTC, qu’elle juge trop floue, favorisant selon elle un arbitrage réglementaire à grande échelle.

🇺🇸 UPDATE: Polymarket bettors now give a 51% chance that the Clarity Act gets signed into law in 2026, down 14% from recent highs. pic.twitter.com/IC9xxsudX0 — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 18, 2026

SEC, CFTC et seuil de décentralisation au cœur de la loi

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : le CLARITY Act classe les actifs numériques en trois catégories réglementaires basées sur un test de maturité cryptographique ou de décentralisation. Les actifs sur des réseaux suffisamment décentralisés — incluant le Bitcoin, l’Ether et Solana selon les conditions actuelles du réseau — tombent sous la juridiction de la CFTC pour le marché au comptant (spot) et les transactions secondaires.

Les ventes de jetons à un stade précoce, structurées comme des contrats d’investissement, restent sous l’autorité de la SEC avec des obligations de divulgation adaptées. Les stablecoins de paiement autorisés bénéficient d’une surveillance conjointe SEC/CFTC et bancaire, ancrée dans le cadre du GENIUS Act signé le 18 juillet 2025.

Une complication parallèle réside dans l’écart entre la version de la commission bancaire du Sénat, qui s’appuie sur un concept d’« actif accessoire » pour définir la juridiction de la SEC, et le texte de la Chambre qui utilise une formulation de « matières premières numériques ».

Cette différence structurelle nécessitera un processus de conciliation formel même après un vote positif au Sénat. Les membres de la commission de l’agriculture du Sénat ont par ailleurs poussé pour un langage renforçant la priorité de la CFTC, ajoutant une étape supplémentaire de réconciliation avant que le texte unifié n’atteigne le bureau du Président.

Implications pour le marché en cas de fermeture de la fenêtre législative

Le conseiller crypto de la Maison Blanche, Patrick Witt, a publiquement fixé la date du 4 juillet 2026 comme objectif final pour l’adoption, la décrivant comme la dernière fenêtre viable avant que le cycle des élections de mi-mandat de 2026 ne durcisse les positions partisanes. La sénatrice Cynthia Lummis a estimé qu’un vote au Sénat avant le 4 juillet était peu probable, tout en espérant une action avant la pause estivale.

SEN. CYNTHIA LUMMIS SAYS PASSING CLARITY ACT BEFORE JULY 4 IS POSSIBLE, BUT AUGUST IS MORE REALISTIC DUE TO BILL MERGERS, ETHICS PROVISIONS, AND THE NEED FOR 60 SENATE VOTES — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) June 4, 2026

Le bureau de recherche de Galaxy Digital a décrit le CLARITY Act comme le troisième et dernier pilier d’un régime fédéral pour les actifs numériques — après le cadre sur les stablecoins de la loi GENIUS et les dispositions anti-CBDC déjà incluses dans le texte de la Chambre. Ils avertissent qu’un échec de réconciliation des versions du Sénat repousserait l’adoption de règles américaines globales au prochain Congrès.

La question n’est plus de savoir si la Chambre adoptera le CLARITY Act, car c’est déjà fait. L’interrogation porte sur la capacité des leaders du Sénat à programmer un vote de clôture dans un délai assez court pour forcer un résultat avant août, ou si le projet rejoindra la liste des mesures législatives crypto de 2026 bloquées à la chambre haute après avoir été validées par la Chambre des représentants. La date du 4 juillet avancée par l’exécutif semble être davantage un outil de pression qu’une date limite stricte.

Les fonds d’actifs numériques ont enregistré 857,9 millions de dollars d’entrées nettes lors de l’avancée en commission en mai, et le Bitcoin a dépassé les 81 000 dollars en séance à cette date, selon les données de marché suivies par le bureau de recherche de Galaxy Digital.

Si la fenêtre d’avant-récession est manquée, les analystes s’attendent globalement à ce que la période réaliste de mise en œuvre soit repoussée à la mi-2027 au plus tôt. Cela réinitialiserait les attentes structurelles concernant l’expansion des infrastructures de garde et le développement des accès institutionnels que le régime d’enregistrement provisoire du CLARITY Act visait à accélérer.