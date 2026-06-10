Clarity Act : le Sénat rejette l’amendement sur l’éthique crypto

Dans l’actualité du Clarity Act aujourd’hui, la commission bancaire du Sénat a voté à 13 contre 11, le 14 mai 2026, le rejet d’un amendement d’éthique parrainé par les démocrates. Cet amendement au Digital Asset Market Clarity Act — plus connu sous le nom de Clarity Act — visait à interdire au président, au vice-président et aux membres du Congrès de posséder ou de participer à des entreprises de cryptomonnaies. Le sénateur Chris Van Hollen (D-MD), à l’origine de la mesure, a vu sa proposition défaite sous l’impulsion du sénateur Bernie Moreno (R-OH), qui a soutenu que l’amendement était irrecevable sur le plan procédural et que les allégations contre la famille Trump n’étaient pas prouvées.

Le Clarity Act lui-même a progressé au sein de la commission avec un vote de 15 contre 9. Deux démocrates, les sénateurs Ruben Gallego de l’Arizona et Angela Alsobrooks du Maryland, se sont joints aux 13 républicains pour soutenir le projet de loi de base, alors même que la disposition sur les conflits d’intérêts en avait été retirée.

Il ne s’agit pas d’une simple défaite procédurale pour un amendement démocrate dans une commission contrôlée par les républicains. C’est une lacune structurelle intégrée dans ce qui pourrait devenir la pièce législative la plus importante de l’histoire de la crypto aux États-Unis. Ce cadre législatif attribue de vastes nouveaux pouvoirs de régulation à la CFTC et à la SEC sur les marchés d’actifs numériques, tout en ne prévoyant aucun mécanisme pour limiter les intérêts financiers des responsables qui ont rédigé, promu et qui signeront finalement ce texte pour en faire une loi.

Clarity Act : Architecture de l’amendement, portée de la mesure Van Hollen et arguments sur les conflits d’intérêts

Le mécanisme fonctionnait comme suit : l’amendement Van Hollen aurait imposé deux obligations distinctes au président, au vice-président et aux membres du Congrès en exercice. Premièrement, une interdiction pure et simple de détenir des parts ou de participer à des entreprises de cryptomonnaies pendant l’exercice de leurs fonctions fédérales ; deuxièmement, une obligation de divulgation publique de tout avoir ou affiliation crypto existante. L’amendement n’était pas présenté comme une mesure générale de modernisation de l’éthique, mais visait un problème structurel spécifique : Van Hollen affirmait que l’adoption du Clarity Act aggraverait le risque que les responsables chargés d’établir le périmètre réglementaire fédéral détiennent des intérêts financiers directs dans les actifs régulés.

Les preuves avancées par Van Hollen se concentraient sur l’implication de la famille Trump dans World Liberty Financial, un projet crypto orienté DeFi dans lequel les membres de la famille Trump détiennent des parts significatives. Il a également cité les memecoins TRUMP et MELANIA, qui, selon Van Hollen, auraient généré des milliards de dollars de profits pour la famille pendant que les investisseurs particuliers subissaient des pertes massives sur ces mêmes projets.

Trump's memecoin is one of the most corrupt schemes we've seen from a U.S. president.



Foreign actors are using it to buy influence inside our White House, while at home, investors have lost billions.



My amendment would've shut this scam down. Every Republican voted against it. pic.twitter.com/XnZrYbeRk5 — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) May 18, 2026

Le statut de ces chiffres appelle à la prudence : la caractérisation de Van Hollen reflète des estimations publiques des gains crypto de la famille Trump, incluant des revenus signalés dépassant 620 millions de dollars via World Liberty Financial, les lancements de memecoins et des activités connexes. Toutefois, les montants précis restent contestés, et Moreno a explicitement qualifié ces allégations de non prouvées lors des débats.

Le vote de 13 contre 11 pour rejeter l’amendement a suivi strictement les lignes partisanes, chaque républicain présent votant contre et chaque démocrate votant pour.

Un autre amendement de Van Hollen, imposant des obligations directes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) à la DeFi et une responsabilité pour les développeurs de protocoles de finance décentralisée, a également été rejeté lors de la même session. L’industrie crypto a accueilli ce résultat comme un répit, compte tenu de l’opposition de longue date du secteur à l’imposition d’obligations de conformité de type bancaire aux infrastructures DeFi. Ce double rejet laisse la question de l’éthique crypto et le cadre AML de la DeFi comme des questions législatives ouvertes avant le vote en séance plénière, où leur résolution, ou leur absence persistante, influencera directement le chemin du projet de loi vers les 60 voix nécessaires.

Opposition républicaine : Arguments de procédure et enjeux politiques de la régulation crypto

L’objection principale de Moreno était d’ordre procédural : il a soutenu que les restrictions éthiques sur les fonctionnaires fédéraux relèvent de la compétence de la commission judiciaire du Sénat, et non de la commission bancaire. Selon lui, l’introduction d’un tel libellé lors d’un débat sur la structure du marché crypto était donc inappropriée.

Ce cadrage a permis aux membres républicains de s’opposer à l’amendement sur des bases structurelles sans avoir à se prononcer directement sur les allégations de Van Hollen concernant les avoirs crypto de Trump et les dynamiques de conflit d’intérêts. Cette distinction est cruciale pour la suite des débats lors des séances plénières.

Nous soupçonnons que la décision d’ancrer l’opposition républicaine sur le terrain procédural plutôt que sur le fond reflète un calcul stratégique délibéré. Contester les allégations sur World Liberty Financial et les opérations de memecoins sur le fond exigerait soit de défendre directement les affaires crypto de la famille Trump, soit de concéder l’existence d’un problème de conflit d’intérêts. Aucune de ces options ne sert les intérêts de la conférence républicaine, qui souhaite maintenir le Clarity Act sur la voie d’une signature à la Maison Blanche.

L’objection juridictionnelle permet au vote d’être présenté comme une question de processus interne plutôt que comme un jugement sur le droit des hauts responsables à profiter des actifs crypto qu’ils régulent. Ce cadrage protège les membres républicains d’une position politiquement coûteuse tout en préservant l’élan du projet de loi.

La composition du vote (13-11), strictement partisane, est en soi un indicateur de la manière dont la question de l’éthique crypto se superpose aux clivages politiques : aucun républicain n’a rompu les rangs pour soutenir l’obligation de divulgation, et aucun démocrate présent n’a voté contre. Cela indique que la disposition éthique est devenue une ligne de fracture partisane nette plutôt qu’une véritable question délibérative au sein de la commission, ce qui compliquera considérablement l’arithmétique lors du vote final au Sénat.