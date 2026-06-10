Humanity Protocol : le jeton H chute de 90 % après un hack

Le jeton H de Humanity Protocol a subi un effondrement brutal allant jusqu’à -90 % au cours de la journée, après que des attaquants ont siphonné plus de 32 millions de dollars des portefeuilles du projet. Cette faille marque l’une des chutes les plus sévères enregistrées par un projet crypto d’envergure cette année, exposant une vulnérabilité récurrente qui a déjà coûté des centaines de millions au secteur en 2026.

Le fondateur, Terence Kwok, a confirmé que les clés privées appartenant à un membre de la Humanity Foundation ont été compromises. Selon les données on-chain analysées par CoinDesk, environ 17 portefeuilles ont été vidés et les pertes continuent de s’alourdir. Le cours du jeton H est passé d’environ 0,67 $ à près de 0,13 $, avant de toucher brièvement un point bas à 0,05 $.

Humanity Protocol-Linked Wallets Drained for Over $19 Million, H Token Crashes More Than 80%



JUST IN: Onchain analyst Specter reported that wallets linked to or previously interacting with Humanity Protocol may have been compromised. More than 17 wallets holding H tokens have… pic.twitter.com/i6DSTSNDGw — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 9, 2026

L’attaquant a depuis généré 100 millions de jetons H supplémentaires sur la BNB Chain, représentant une valeur d’environ 11 millions de dollars aux cours actuels, ce qui indique que la pression vendeuse est loin d’être épuisée. Humanity a exhorté ses utilisateurs à suspendre toute activité sur les bridges et les pools de liquidité pendant qu’elle coordonne sa réponse avec des firmes de sécurité et des plateformes d’échange partenaires.

Cet incident s’inscrit dans un schéma dominant des pertes crypto en 2026 : les pirates ciblent désormais les clés plutôt que le code. Les conditions de marché globales pesaient déjà sur les altcoins à faible liquidité, et un hack de cette ampleur sur un jeton peu liquide produit un krach « trou d’air » presque académique.

Humanity Crypto : le prix du jeton H peut-il se redresser après ce crash de -90 % ?

Funny $H was actually one of the more manipulated crime coins of the last year, supply highly concentrated and pushed on perps to almost $10 Billion FDV



i have never heard of 1 single user of this protocol



The hack also comes at an interest time, as unlocks were coming. https://t.co/a8VLkrjiY1 pic.twitter.com/zOAu0Kgt0G — Wazz (@WazzCrypto) June 9, 2026

L’action du prix du jeton H ce mardi a été d’une violence rare. Après être tombé de 0,67 $ à un plus bas proche de 0,05 $, le jeton a amorcé une reprise partielle vers 0,13 $, ce qui représente toujours une perte d’environ -80 % par rapport au niveau pré-hack. Le volume a explosé presque exclusivement du côté vendeur, l’attaquant convertissant les jetons H volés en Ether, tandis que l’offre fraîchement créée sur la BNB Chain continue de peser sur le marché, selon les trackers on-chain.

Établir des niveaux techniques fiables s’avère complexe étant donné l’effondrement quasi total du carnet d’ordres. La zone des 0,13 $ constitue le premier point de stabilisation crédible, simplement parce que c’est là que les acheteurs passifs ont absorbé la première vague de vente. En dessous, le seuil de 0,05 $, point bas du jour, sert de référence pour un scénario extrêmement baissier.

Trois scénarios se dessinent désormais. Dans une perspective optimiste, la réponse sécuritaire de Humanity parvient à stopper les nouvelles émissions et les échanges gèlent les portefeuilles de l’attaquant, permettant un rebond technique vers 0,25 $ – 0,30 $. Dans le scénario de base, la pression des 100 millions de jetons déjà créés limite toute tentative de rallye, entraînant une consolidation entre 0,08 $ et 0,15 $ pendant plusieurs semaines.

Enfin, le scénario catastrophe verrait l’attaquant réussir à liquider l’intégralité de l’offre créée si les plateformes n’interviennent pas, ramenant potentiellement le H vers son plancher de 0,05 $ ou plus bas encore. Les vents contraires macroéconomiques et la faiblesse généralisée des altcoins ne favorisent pas la reprise. Les données pointent vers une consolidation prolongée comme issue la plus probable à court terme.

LiquidChain mise sur un positionnement précoce face à la perte de confiance

Les incidents comme celui de Humanity Protocol ont un effet secondaire prévisible : les capitaux qui quittent les jetons compromis ne cherchent pas systématiquement des opportunités de reprise sur ces mêmes actifs. Une partie des investisseurs se tourne vers des points d’entrée plus précoces et structurellement plus sains.

Que cette rotation soit rationnelle ou dictée par la peur, le mouvement de flux est observable. Le marché des altcoins reste sélectif, privilégiant les projets dotés de récits d’infrastructure différenciés plutôt que de simples jetons sociaux ou d’identité.

LiquidChain ($LIQUID) se présente comme un projet d’infrastructure de Couche 3 (Layer 3) visant à devenir une couche de liquidité cross-chain, fusionnant les liquidités de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique. Ses caractéristiques incluent une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape et une architecture permettant aux développeurs d’atteindre les trois écosystèmes via un déploiement unique.

La prévente est actuellement fixée à 0,01468 $, avec 832 428,34 $ levés à ce jour. Plus de détails sur le contexte d’infrastructure du projet ont été abordés dans une récente analyse de Coinspeaker.