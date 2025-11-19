Coinbase prépare en secret sa plateforme de marché de prédictions

Pour Résumer

Coinbase préparerait une plateforme de marchés de prédiction bâtie sur l’infrastructure réglementée de Kalshi.

Les utilisateurs pourraient y parier en USDC sur des événements économiques ou politiques.

Objectif : diversifier ses revenus et renforcer l’usage de l’USDC au-delà du simple trading crypto.

Kalshi en coulisses, Coinbase en vitrine

Ce montage n’arrive pas de nulle part. Depuis novembre, Coinbase et Kalshi travaillent officiellement ensemble : l’exchange sert de dépositaire pour les contrats d’événements libellés en USDC sur Kalshi.

Le futur site repéré par Wong semble être une surcouche qui réutilise ce moteur réglementé, mais sous la marque Coinbase.

Les captures évoquent des dépôts en dollars ou en USDC et une palette classique de marchés de prédiction : économie, sport, science, politique, technologie.

Coinbase is working on Prediction Market pic.twitter.com/0T3HwdXmDy — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 18, 2025

L’idée est simple : permettre aux utilisateurs de parier sur des résultats d’événements mesurables, avec un habillage beaucoup plus « grand public » que les interfaces très brutes des plateformes onchain.

Le boom des marchés de prédiction, nouveau filon des exchanges

En toile de fond, le timing est loin d’être anodin. Les marchés de prédiction connaissent un regain spectaculaire depuis le début de l’année.

Polymarket enregistre des volumes records sur l’élection américaine, Kalshi multiplie les contrats autour de la macro et de la politique publique, et le grand public se familiarise peu à peu avec cette idée de « parier sur l’information » plutôt que sur un simple prix de token.

Les autres exchanges ont bien compris le signal. Crypto.com a déjà lancé sa propre offre et prévoit de l’intégrer à l’écosystème Trump Media.

Gemini, de son côté, parle d’une « super app » où les marchés de prédiction tiendraient une place importante et a déposé un dossier auprès de la CFTC. Dans ce contexte, voir Coinbase rester en retrait aurait été étonnant.

La fuite de Wong suggère simplement que le chantier est plus avancé que ce que la communication officielle laisse entendre.

Un outil d’acquisition… et de rétention

Pour Coinbase, les marchés de prédiction ne sont pas seulement un produit de plus au catalogue. C’est aussi un moyen de réduire sa dépendance au cycle pur des prix crypto.

Un bull market attire spontanément des traders au comptant, mais dans une phase plus tiède, des contrats liés à la politique, à la météo, au sport ou à la macro peuvent garder les utilisateurs actifs, même si le Bitcoin bouge moins. Le choix de l’USDC comme rail de paiement joue aussi un rôle stratégique.

En incitant les utilisateurs à tenir leur trésorerie en stablecoin plutôt qu’en fiat, Coinbase renforce la place de l’USDC dans l’écosystème, consolide ses revenus autour des flux et des intérêts, et se met en meilleure position pour d’autres cas d’usage tokenisés. Reste la question de la frontière réglementaire.

Kalshi opère déjà dans un cadre strict, surveillé de près, notamment sur les paris à caractère politique.

En s’adossant à cet acteur plutôt qu’en lançant sa propre infra de zéro, Coinbase limite une partie des risques, mais s’expose de fait à ce débat permanent : jusqu’où un marché de prédiction reste-il un outil d’information et à partir de quand devient-il du pari pur et simple ?

Coinbase, de simple exchange à plateforme « tout-en-un »

En quelques années, Coinbase est passée d’une simple rampe d’accès au Bitcoin à un ensemble de services : garde institutionnelle, produits dérivés, yield sur stablecoins, intégrations Web3, cartes de paiement.

Coinbase is becoming the everything exchange. All assets will inevitably move onchain, so we want to have everything you want to trade in one place. Incoming: DEX integration (access millions of assets) + expansion of our derivatives offerings. Next: tokenized equities + more. pic.twitter.com/56Bp6seJ9q — Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 31, 2025

Ajouter une couche de marchés de prédiction, connectée à l’USDC et à l’infra de dérivés existante, prolonge cette logique de « place de marché universelle » autour des actifs numériques. Rien ne garantit pour l’instant que la version repérée par Wong est définitive.

Coinbase peut encore modifier l’angle, retarder le lancement ou réserver l’accès à certains profils utilisateurs. Mais le message implicite est clair : les grandes plateformes ne comptent plus se contenter de lister des tokens.

