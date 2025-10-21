Coinbase rachète Echo pour 375M$ : un deal majeur pour la DeFi

Pour Résumer

Coinbase rachète Echo pour 375M$, en cash et actions, afin de démocratiser la levée de fonds onchain.

L’opération intègre la plateforme Sonar à son écosystème et complète sa stratégie après le deal Deribit.

Objectif : relier levée, cotation et trading dans un même flux conforme et public.

Ce que change le deal dès aujourd’hui

Pour les fondateurs, Echo apporte un guichet clair : ventes privées onchain, KYC quand il le faut, et une mécanique de levée déjà utilisée sur plus de 300 deals pour plus de 200 M$ levés. Pour les investisseurs, l’offre promet un parcours simple, de l’accès aux tours privés jusqu’aux ventes publiques, puis la cotation.

Dans l’immédiat, rien ne casse pour les utilisateurs d’Echo, la marque reste, mais l’adossement à Coinbase ouvre des canaux de distribution et une courbe d’adoption qu’une startup seule ne pouvait toucher. Le fondateur Jordan « Cobie » Fish a lui-même acté la nouvelle.

when i started building echo 2 years ago, i knew it had 95% chance of failing. to be honest, i couldnt really imagine any other outcome, but i thought at least it may be a noble failure worth attempting. i certainly didn't think echo would be sold to coinbase, but, here we are:… — Cobie (@cobie) October 21, 2025

Dans le détail, Coinbase assume la logique industrielle : assembler levée, lancement, custody, trading secondaire, et conformité. C’est une brique manquante pour Base et, plus largement, pour la promesse de transformer des communautés en cap tables vivantes.

Les faits sont là, et ils arrivent au bon moment, alors que la demande pour des fenêtres primaires onchain remonte après un été dominé par les perps.

Pourquoi Echo attire Coinbase

Echo n’est pas qu’un joli front. Le produit Sonar permet des ventes publiques auto-hébergées, et il a déjà servi à la vente XPL de Plasma.

La chaîne d’exécution est pensée pour des flux réels, pas pour des démos, avec des règles claires sur l’éligibilité, l’encadrement des investisseurs et la gestion du règlement en USDC. Sur le privé, Echo opère des tours onchain qui standardisent le process.

C’est aussi une brique de signal, car les tours se déroulent à ciel ouvert, ce qui change le jeu pour la discovery. Pour Coinbase, c’est de la plomberie qui s’emboîte avec Prime, la custody et l’order flow au listing.

Côté financement, le Wall Street Journal parle d’un montage mixte cash et actions, ce qui confirme que l’échange conserve des munitions pour d’autres cibles. Le timing n’est pas anodin.

Après une année marquée par des pannes cloud, des secousses macro et des débats réglementaires, l’option est de construire des rails plutôt que de parier sur un seul segment de marché. D’où cette pièce qui complète une stratégie de gamme, au même titre que l’achat de LiquiFi cet été pour la gestion de tokens.

Le signal stratégique : après Deribit, place à l’onchain

Coinbase a déjà sécurisé la jambe produits dérivés avec Deribit, un deal à 2,9 Md$ annoncé au printemps.

Le message envoyé aux fondateurs est limpide, et celui envoyé aux régulateurs aussi : la levée peut se faire avec des contrôles, sur des rails auditables, dans une structure qui sait tenir la conformité. Brian Armstrong l’a bien résumé.

Coinbase has acquired @echodotxyz. Onchain capital formation is a vital and unique part of the crypto ecosystem. Excited to be adding Echo and Sonar to Coinbase to give our customers new token access opportunities. pic.twitter.com/3XIjxMu8cW — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 21, 2025

Pour l’écosystème, l’impact est immédiat. Les builders gagnent un interlocuteur qui sait faire converger communauté, distribution et liquidité.

Les investisseurs, eux, obtiennent des fenêtres codifiées avec des règles stables, ce qui attire des tickets plus sérieux que le simple FOMO des memecoins. Si Coinbase déroule correctement l’intégration de Sonar, on peut voir naître un continuum où la discovery, la vente, puis la rotation vers le spot et les dérivés se font sans rupture.

Ce que cela implique pour la DeFi et la régulation

Mais l’acquisition ne tue pas la DeFi, elle la force à se positionner. Les DEX et launchpads devront choisir entre rester purs, avec plus de liberté et plus de risques, ou s’agréger à des pipelines qui offrent du reach et des garde-fous.

Mais Coinbase a l’habitude des chantiers lourds. Et Echo a prouvé qu’il pouvait exécuter, avec une base d’utilisateurs qui comprend les codes autant que les contraintes.

Il y a déjà l’ambition d’aller au-delà des tokens crypto, vers des actifs tokenisés plus classiques, ce qui ouvrirait une autre bataille, celle des frontières entre titres, dépôts tokenisés et registres publics. Là encore, tout se jouera dans l’implémentation.

Les blocs sont donc posés, le marché jugera sur pièces.

