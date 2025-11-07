Google affiche désormais les prédictions crypto de Polymarket et Kalshi

Pour Résumer

Google affiche désormais les probabilités crypto et financière de Polymarket et Kalshi directement dans ses résultats et sur Google Finance.

Les marchés de prédiction explosent : Polymarket dépasse 3 milliards $ de volume, Kalshi franchit 5 milliards, attirant traders et institutions.

Une avancée majeure pour la finance participative, mais qui soulève des questions sur la fiabilité et l’interprétation de ces « paris » en données prédictives.

L’avenir crypto en pourcentage

Depuis quelques jours, Google affiche en temps réel les probabilités calculées par Polymarket et Kalshi. En tapant une requête sur Google, on peut obtenir une probabilité pour des événements crypto cruciaux.

Par exemple : « Le prix du Bitcoin atteindra-t-il 100 000 $ avant la fin de l’année ? » Ou encore : « La Fed va-t-elle baisser ses taux ? » Les cotes affichées proviennent directement des transactions effectuées sur les plateformes.

Ce partenariat est une petite révolution pour le monde crypto et financier. Rappelons qu’un sondage sur un nouveau ATH du Bitcoin s’est bien concrétisé avec une probabilité de 85 % sur Polymarket.

Jusque-là, Google se contentait de montrer des données « classiques » : graphiques boursiers, actualités ou prévisions d’analystes. Aujourd’hui, l’entreprise intègre la « sagesse de la foule ». Autrement dit, elle s’appuie sur les paris réels des investisseurs crypto pour donner une vision plus vivante et souvent plus juste de l’avenir.

Par ailleurs, le déploiement a débuté progressivement. Actuellement, la fonction est disponible via Google Labs aux États-Unis. Toutefois, une expansion est déjà prévue, notamment en Inde.

Enfin, cette nouveauté s’inscrit dans une refonte plus large de Google Finance. Cette dernière intègre également des fonctionnalités d’intelligence artificielle, comme Gemini Deep Search.

Polymarket et Kalshi : les nouveaux poids lourds des prédictions

En outre, le timing de cette annonce est très significatif. En réalité, le secteur des marchés prédictifs connaît une croissance explosive.

Polymarket, c’est un peu la star montante du moment dans l’univers crypto. En octobre 2025, elle a carrément explosé tous ses records : plus de 3 milliards de dollars de volume échangés et près de 480 000 traders actifs. On y parie sur tout : l’économie, la politique, les cryptos, ou encore les événements sportifs.

Polymarket x Google We're excited to announce Polymarket odds will be integrated into Google. Coming soon. pic.twitter.com/LaKTOFkiDZ — Polymarket (@Polymarket) November 6, 2025

Et ce n’est pas tout : Polymarket a récemment obtenu un financement majeur de la maison mère du New York Stock Exchange, avec une valorisation estimée à 9 milliards de dollars. La plateforme fera même son grand retour aux États-Unis pour ce mois de novembre.

Kalshi, de son côté, joue dans la même cour, mais avec une approche plus classique. Basée aux États-Unis et régulée par la CFTC, la plateforme attire un public un peu plus institutionnel. Sur la même période, elle a enregistré 4,4 milliards de dollars de volume.

C’est la première fois qu’elle dépasse Polymarket en termes d’activité. Les deux plateformes montrent à quel point l’intérêt pour les marchés de prédiction, y compris ceux liés au secteur crypto, explose.

Kalshi, elle, atteint déjà 5 milliards de dollars après une levée de 300 millions. En clair, ces acteurs deviennent incontournables dans l’écosystème des données financières et crypto.

Une grande avancée… mais pas sans défis

Pour les utilisateurs, c’est carrément une bonne nouvelle. En un coup d’œil, ils voient ce que le marché pense d’un sujet précis. C’est un peu comme un énorme sondage en ligne, mais avec de l’argent réel derrière. Du coup, les chiffres bougent tout le temps et c’est bien plus vivant à suivre.

C’est aussi une façon plus simple d’accéder à la finance. Plus besoin d’être expert pour comprendre les tendances. Les gens peuvent juste regarder, comparer et se faire une idée. Franchement, c’est malin et super accessible.

Pour Polymarket et Kalshi, c’est une vitrine en or. Apparaître sur Google, ça veut dire plus de visibilité, plus d’utilisateurs et surtout plus de crédibilité pour le monde crypto.

Mais attention, ces marchés restent sensibles, comme témoigne le bannissement récent de Polymarket en Roumanie. Google devra éviter de faire passer ces chiffres pour des vérités. Ce sont avant tout des paris, pas des certitudes. Et c’est justement ce qui rend tout ça aussi passionnant à suivre.

