CoinDCX piraté : 44 M$ volés lors d’une cyberattaque majeure

CoinDCX, l’une des plus grandes plateformes d’échange crypto Indienne, a signalé que l’un de ses portefeuilles internes avait été compromis.

Cette annonce est intervenue peu après que ZachXBT et Cyvers Alerts aient identifié des mouvements de fonds suspects. Ces transactions illégales étaients survenues environ 17 heures avant l’annonce de la bourse.

M. Gupta a assuré que les fonds des clients restaient en sécurité dans des cold wallets. Selon lui, toutes les activités de trading et les retraits en roupies indiennes continuaient à fonctionner normalement. La bourse absorbera les pertes grâce à ses réserves de trésorerie. Ainsi, elle garantira qu’il n’y aura aucun impact sur les soldes des utilisateurs.

🚨 Everything about CoinDCX wallet hack:

1⃣ One of the Internal wallets of CoinDCX got hacked for $44 Million on WazirX THEFT Anniversary.

2⃣ All customer funds & wallets are SAFE as per Sumit, CoinDCX.

3⃣ CoinDCX has treasury & Cash reserves to absorb the hack.

