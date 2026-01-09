Crypto.com transforme son programme de parrainage avec des récompenses boostées et un nouveau tableau de bord

L’application Crypto.com a franchi une étape majeure dans l’amélioration de ses services en dévoilant une version intégralement remaniée de son programme de parrainage. Cette mise à jour introduit un tableau de bord intuitif, des gains évolutifs et des outils de partage personnalisés, permettant désormais aux utilisateurs de gagner jusqu’à 100 dollars en jetons CRO pour chaque parrainage réussi.

Avec un plafond pouvant atteindre 100 filleuls par utilisateur, cette refonte aligne les incitations au trading avec des paiements transparents et accessibles. Pour les utilisateurs actuels comme pour leurs proches, cette mise à jour transforme radicalement la manière dont la communauté s’agrandit.

Quoi de neuf dans la refonte du parrainage Crypto.com ?

Bien que la nouvelle structure mette en avant le montant total des récompenses partagées en jetons CRO, ce n’est qu’un aspect de l’amélioration globale. Crypto.com a repensé l’infrastructure même du programme pour offrir plus de clarté. Voici les points clés de cette mise à jour :

Tableau de bord personnel : Il permet de suivre ses parrainages réussis et les gains individuels générés, tout en masquant les noms pour garantir la confidentialité des données.

Il permet de suivre ses parrainages réussis et les gains individuels générés, tout en masquant les noms pour garantir la confidentialité des données. Mises à jour en temps réel : Le système propose un suivi précis des étapes franchies par chaque ami invité et des transactions éligibles.

Le système propose un suivi précis des étapes franchies par chaque ami invité et des transactions éligibles. Récompenses basées sur le volume : Les paiements ne sont plus fixes mais indexés sur l’activité de trading du filleul, encourageant une utilisation réelle de la plateforme.

Les paiements ne sont plus fixes mais indexés sur l’activité de trading du filleul, encourageant une utilisation réelle de la plateforme. Outils de partage améliorés : La diffusion des liens et codes est simplifiée et peut être personnalisée pour une meilleure conversion auprès de vos contacts.

Chaque aspect de cette refonte a été pensé pour réduire les frictions. Auparavant, les parrains devaient souvent deviner si leur ami avait complété les étapes nécessaires. Désormais, le tableau de bord élimine toute incertitude, permettant une interaction plus fluide entre le parrain et son réseau.

Comment fonctionnent les nouvelles récompenses ?

Le principe fondamental du programme permet de gagner des jetons CRO en invitant des amis. Pour qu’un parrainage soit considéré comme réussi, le filleul doit s’inscrire via le lien ou le code, compléter la vérification d’identité (KYC) et atteindre des objectifs de volume de trading dans les trente premiers jours suivant sa vérification. Le parrain et le filleul reçoivent des bonus basés sur des paliers de trading spécifiques :

Volume de 100 $: 5$ USD chacun en jetons CRO .

. Volume de 500 $: 15$ USD chacun en jetons CRO .

. Volume de 1 000 $: 25$ USD chacun en jetons CRO .

. Volume de 5 000 $: 75$ USD chacun en jetons CRO.

Au total, il est possible de cumuler jusqu’à 100 dollars en CRO par ami. Ces paliers sont dynamiques et visibles directement dans l’application, éliminant le besoin de suivi manuel fastidieux. La page dédiée affiche un compte à rebours de trente jours pour chaque filleul, son volume actuel et la progression vers le prochain bonus. Les utilisateurs peuvent ainsi voir leur capital en CRO croître au fur et à mesure que leurs amis s’impliquent dans l’écosystème.

Le nouveau tableau de bord intégré

Conçu pour être clair et accessible, le nouveau tableau de bord fournit des données en temps réel. Les parrains peuvent voir le total de leurs gains accumulés et évaluer la performance globale de leur réseau. Bien que les noms restent confidentiels, le détail des progrès permet de savoir quels amis contribuent activement aux récompenses.

Cette visibilité accrue motive les utilisateurs à partager davantage l’application au sein de leurs communautés respectives, transformant chaque utilisateur en un véritable ambassadeur de la marque. Le design de l’interface a été optimisé pour le mobile, assurant que l’information essentielle est disponible en un coup d’œil, que ce soit pour vérifier un paiement en attente ou pour voir le nombre de jours restants à un filleul pour valider son volume.

Pourquoi cette mise à jour est-elle cruciale ?

Au-delà de l’augmentation des gains, le programme 2026 offre des incitations claires pour rester connecté. Puisque les parrains peuvent désormais suivre les progrès de leurs amis, ils peuvent les conseiller et partager des astuces pour les aider à atteindre leurs objectifs. Le système de bonus cumulables encourage une activité soutenue durant le premier mois d’utilisation. Cette dynamique crée un cercle vertueux où l’engagement mène à davantage d’invitations et de récompenses futures, s’inscrivant parfaitement dans la stratégie de croissance à long terme de Crypto.com. En période de hausse de marché, avoir un outil qui automatise la récompense pour l’éducation des nouveaux membres est un atout majeur pour la rétention des utilisateurs.

Comparaison avec les anciens programmes

Avant cette refonte, Crypto.com proposait des bonus plafonnés à 50 dollars et imposait des tâches plus contraignantes, comme le staking obligatoire immédiat de jetons CRO pour débloquer les fonds. Le programme actuel est beaucoup plus flexible :

Le plafond de gain par parrainage est passé de 50 $à 100$ .

. L’accent est mis sur le volume de trading global plutôt que sur un simple dépôt bloqué.

plutôt que sur un simple dépôt bloqué. Le déblocage des bonus est plus rapide et ne nécessite pas de mélange complexe de devises fiat et crypto.

est plus rapide et ne nécessite pas de mélange complexe de devises fiat et crypto. Le suivi était auparavant quasi inexistant pour le parrain, alors qu’il est central aujourd’hui

Conseils pour maximiser vos gains en jetons CRO

Pour tirer le meilleur parti de ce nouveau système, il est conseillé de suivre une stratégie active :

Utilisez plusieurs plateformes sociales pour diffuser vos liens de manière organique.

de manière organique. Encouragez vos filleuls à commencer à trader tôt pour profiter de la fenêtre critique de 30 jours.

tôt pour profiter de la fenêtre critique de 30 jours. Suivez régulièrement le tableau de bord pour intervenir et aider vos amis à franchir les paliers de volume supérieurs.

pour intervenir et aider vos amis à franchir les paliers de volume supérieurs. Mettez en avant les avantages de l’écosystème global comme les cartes Visa ou le staking pour susciter un intérêt réel au-delà du simple bonus.

Comment démarrer ?

La procédure est simple et se fait directement depuis votre terminal mobile :

Ouvrez l’application Crypto.com et accédez au menu Inviter un ami. Copiez votre lien ou votre code unique de parrainage. Partagez-le avec votre entourage via vos applications de messagerie ou réseaux sociaux. Suivez vos gains en temps réel sur le tableau de bord dédié au fur et à mesure des validations.

Ce que les nouveaux utilisateurs doivent savoir

Ceux qui s’inscrivent via un parrainage bénéficient des mêmes paliers de récompenses que leur parrain. Ils doivent cependant veiller à respecter la fenêtre de trente jours pour que leurs transactions soient comptabilisées dans les calculs de bonus.

Les achats par carte bancaire, les virements fiat convertis en crypto et les échanges classiques entre actifs numériques sont tous éligibles au calcul du volume de trading. Il est essentiel de s’assurer que la vérification d’identité est complétée le plus tôt possible pour ne pas perdre de temps sur le compte à rebours.

L’écosystème de récompenses en 2026

Le programme de parrainage n’est qu’une pièce du puzzle. Il s’intègre naturellement dans les plans Level Up de Crypto.com. Puisque les récompenses sont versées en jetons CRO, les nouveaux arrivants peuvent rapidement accumuler assez d’actifs pour accéder à des avantages supérieurs. Cela peut inclure des taux de cashback augmentés sur les cartes Visa, des bonus de staking plus élevés dans la section Earn ou même des accès exclusifs à certains événements.

En conclusion, la refonte du programme de Crypto.com offre un cadre beaucoup plus gratifiant pour faire grandir la communauté. Avec la possibilité de gagner jusqu’à 10 000 dollars en bonus au total, c’est l’un des outils les plus puissants actuellement disponibles pour accumuler des actifs numériques tout en partageant son expérience avec son entourage.

