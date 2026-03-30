Davinci Jeremie, le développeur logiciel chilien devenu une légende de la crypto pour avoir exhorté ses abonnés à acheter du Bitcoin à 1 $, a changé de cap et avertit désormais les investisseurs de vendre leurs avoirs.

Ce revirement est significatif précisément en raison de sa source : Jeremie a passé plus d’une décennie comme l’un des haussiers à long terme les plus reconnaissables de cette classe d’actifs, et sa nouvelle position arrive alors que le Bitcoin consolide bien en dessous de ses sommets d’octobre 2025.

Le Crypto Fear & Greed Index se situe actuellement autour de 42/100, indiquant la Peur — une lecture cohérente avec la prudence généralisée qui s’est installée sur le marché à l’approche de la mi-2026.

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Qui est Davinci Jeremie et pourquoi son avertissement est-il important ?

Jeremie, connu en ligne sous le pseudo Davincij15, a acheté ses premiers Bitcoins à environ 1 $ l’unité et est devenu viral en mai 2013 avec une vidéo YouTube intitulée « Bitcoin Update – just buy $1 worth of bitcoin please! »

La vidéo, qui a depuis accumulé 7,4 millions de vues, reposait sur un argument de risque asymétrique simple : perdre un seul dollar était insignifiant, mais conserver ses positions pendant une décennie offrait le potentiel de générer des rendements capables de changer une vie.

Au moment de la vidéo, le Bitcoin s’échangeait aux alentours de 116,75 $. Ceux qui ont suivi ses conseils et conservé un seul jeton jusqu’au pic du cycle de 2021, proche des 61 000 $, ont vu des rendements dépassant les 52 000 %.

C’est précisément cet historique qui donne du poids à l’actuel avertissement de vente sur le Bitcoin qu’il a émis. Lorsque des figures associées à la cohorte de 2013 — des individus qui ont accompagné le Bitcoin de deux chiffres jusqu’à six chiffres — commencent à liquider publiquement leurs positions, cela représente un point de donnée psychologique majeur pour le marché.

Jeremie n’est pas un nouveau venu cherchant à attirer l’attention avec un avis à contre-courant. Sa crédibilité sur le Bitcoin est structurelle, bâtie sur plus d’une décennie de conviction documentée.

Le signal de vente de Davinci Jeremie : qu’est-ce qui a déclenché ce retournement ?

Dans une récente interview avec Sujal Jethwani de The Street, Jeremie a exposé sa lecture actuelle de la structure du marché et les forces qui, selon lui, façonnent la trajectoire à court terme du Bitcoin.

Son analyse du marché crypto ne se concentre pas uniquement sur la détérioration technique, mais sur ce qu’il qualifie d’accumulation délibérée par des acteurs aux poches profondes aux dépens des investisseurs particuliers.

Jeremie a spécifiquement pointé du doigt l’influence de la famille Trump, déclarant :

« Il est clair en ce moment que la famille Trump veut faire baisser les cryptos afin de pouvoir en obtenir autant qu’ils le souhaitent ».

Il a inscrit cela dans une observation plus large sur les horizons temporels, soulignant que les participants ultra-riches opèrent sur des cycles de cinq à dix ans, alors que la plupart des investisseurs particuliers courent après des rendements sur douze à vingt-quatre mois.

« Non, mec, ça ne marche pas comme ça », a-t-il déclaré, s’opposant à l’attente de devenir millionnaire rapidement.

Selon lui, le crash du 10 octobre 2025 — au cours duquel le Bitcoin est passé de 122 000 $ à 105 000 $ en quelques heures, liquidant plus de 19 milliards de dollars de positions à effet de levier et anéantissant plus de 1,6 million de comptes de trading — n’était pas un événement de désendettement aléatoire.

Jeremie suggère qu’il s’agissait d’un mouvement coordonné par des acteurs puissants pour évincer les particuliers et accumuler à des prix inférieurs. Il a depuis exprimé son scepticisme quant à une reprise à court terme, affirmant que le scénario le plus probable est une nouvelle baisse, le meilleur des cas étant un retour aux sommets historiques précédents plutôt qu’une extension significative au-dessus de ceux-ci.

Notamment, Jeremie a déclaré que le Bitcoin à 100 000 $ ne l’excitait pas, un aveu frappant de la part de quelqu’un qui a passé des années à prévoir exactement ce type de valorisation.

Ce manque d’émotion face à un niveau de prix historique est peut-être le signal le plus clair de l’évolution de sa conviction.

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