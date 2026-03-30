Environ 80 % des actions privilégiées perpétuelles Strategy (MSTR) Stretch (STRC) sont détenues par des investisseurs particuliers crypto, a révélé mercredi le PDG de Strategy, Phong Le, via les réseaux sociaux.

Ce chiffre place le capital des particuliers au centre du principal véhicule de financement de l’acquisition de Bitcoins de la société. L’instrument a déjà généré plus de 1,2 milliard USD d’achats de Bitcoins sur la seule année 2026.

Cette concentration de particuliers n’est pas qu’une simple note démographique. Elle lie directement la capacité de levée de fonds de STRC au sentiment des particuliers envers le Bitcoin — ce qui signifie qu’une correction prolongée du cours du BTC peut entraver la capacité de Strategy à financer une accumulation supplémentaire via cet instrument, comprimant ainsi la demande programmatique que STRC était censé soutenir.

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Composition des investisseurs crypto de Strategy (STRC) : ce que révèle la dominance de 80 % de particuliers

STRC est une action privilégiée perpétuelle à taux variable affichant actuellement un dividende annualisé de 11,50 %, payé mensuellement en espèces, avec un taux ajusté chaque mois de ±0,25 % maximum pour stabiliser la cotation autour de sa valeur nominale de 100 USD.

L’instrument s’échange à un cours proche du pair — clôturant récemment à 99,94 USD — offrant une discipline de prix qui le rend lisible pour les investisseurs particuliers en quête de rendement, peu familiers avec les mécanismes des obligations convertibles ou la dynamique des primes sur la valeur liquidative (NAV).

~ 40% of $MSTR shares are owned by retail. ~ 80% of $STRC shares are owned by retail. Retail investors prefer low-volatility, high-yield digital credit. — Phong Le (@phongle) March 26, 2026

La structure comprend une option de vente (put) pour le détenteur à la valeur nominale lors d’environnements défavorables au Bitcoin, et un mécanisme de rachat forcé par la société lorsque les conditions favorisent l’appréciation du BTC.

En effet, STRC fonctionne comme un instrument de crédit numérique : le rendement attire le capital, ce capital finance des achats de Bitcoins au prix du marché, et l’accumulation de BTC qui en résulte soutient le moteur de prime sur NAV qui sous-tend l’action MSTR. Chaque dollar levé via STRC est destiné au carnet d’ordres.

En mars 2026, Strategy a déployé environ 1,2 milliard USD levés par des ventes ATM (at-the-market) de STRC pour acheter du Bitcoin, avant de revenir à l’émission d’actions ordinaires pour sa plus récente tranche d’acquisition.

La structure de capital à deux canaux — actions ordinaires et privilégiées — offre de la flexibilité à Strategy, mais le profil d’actionnariat fortement axé sur les particuliers de STRC introduit une variable que le canal des actions ordinaires ne comporte pas.

Flux dominés par les particuliers : risque de volatilité et sorties liées au sentiment

Les détenteurs particuliers et les détenteurs institutionnels réagissent aux baisses de marché via des mécanismes structurellement différents. Les institutions opérant sous mandat — fonds souverains, produits ETF, programmes de trésorerie d’entreprise — absorbent la pression vendeuse en fonction de leur politique d’investissement, et non du sentiment.

Les particuliers sortent lorsque la narration se détériore.

Le Bitcoin s’échange actuellement à environ 45 % en dessous de son sommet historique.

Dans ce contexte, l’attrait du rendement de 11,50 % de STRC et la stabilité de son prix proche du pair sont évidents : il offre une exposition corrélée au Bitcoin sans la douleur liée à l’évaluation au prix du marché (mark-to-market) de la détention d’actions MSTR ou de BTC au comptant.

S’exprimant lors du Digital Asset Summit 2026 à New York jeudi, le président exécutif Michael Saylor a explicitement présenté STRC comme « une rampe d’accès pour les personnes qui croient que le Bitcoin sera là sur le long terme, mais qui ne peuvent pas gérer la volatilité à court terme ».

Le sentiment n’est toutefois pas un mandat. Une base de détenteurs dominée par les particuliers signifie que la liquidité du marché secondaire de STRC et la demande primaire ATM sont toutes deux exposées au même déclencheur comportemental : une forte baisse du BTC qui ébranle la confiance dans la thèse à long terme.

L’argent intelligent (smart money) absorbe ces corrections. Ce n’est souvent pas le cas des particuliers.

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