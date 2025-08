Dogecoin en pleine ascension, et si X l’adoptait pour tous les paiements

X Money fait partie intégrante de la plateforme de réseaux sociaux X, détenue et gérée par Elon Musk. Musk a publiquement exprimé son intérêt pour le Dogecoin, avec de nombreuses interviews et extraits confirmant son admiration pour le token.

Les interviews de Musk montrent clairement son admiration pour Dogecoin, renforçant sa position comme défenseur de cette cryptomonnaie.

Des spéculations continuent de circuler sur la possible intégration du DOGE dans la plateforme X, alimentant l’incertitude.

La plateforme X suscite des rumeurs selon lesquelles Dogecoin pourrait jouer un rôle majeur dans son écosystème à venir. Avec l’avènement de X money dans toute sa splendeur, le Dogecoin deviendra peut-être un élément important de l’avenir de X.

Le Dogecoin est avant tout une crypto meme de premier plan, qui attend son heure pour briller à nouveau. Le Dogecoin, lié à Elon Musk, est vu comme un token susceptible d’acquérir un prestige important dans X.

Une fois intégré à l’écosystème X, Dogecoin pourrait se transformer en un token de grande valeur, selon les experts.

Musk a toujours envisagé X comme une plateforme holistique à tous égards. En mai 2025, Elon Musk a révélé que la version bêta du mécanisme de paiement serait d’abord testée.

Le PDG de Tesla a expliqué que le test de la version bêta garantirait la synchronisation parfaite des systèmes.

This will be a very limited access beta at first. When people’s saving are involved, extreme care must be taken.

— Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2025