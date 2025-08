Dogecoin en baisse, mais un rallye de 200 % se profile

L’intérêt pour Dogecoin reste fragile en août, illustrant une aversion au risque sur le marché crypto. Concernant les contrats à terme DOGE, les données démontrent une baisse de 36 % des positions ouvertes.

En outre, cette baisse a atteint 3,42 milliards de dollars, contrairement à 5,35 milliards en juillet. Si cette tendance persiste, la demande spéculative de Dogecoin pourrait continuer à décliner et impactera son prix.

Les perspectives haussières du Dogecoin pourraient également rester en retrait en raison de la baisse du taux de financement pondéré par les contrats à terme.

D’après le graphique ci-dessous, cet indicateur fondamental, qui a atteint un pic de 0,0401 le 21 juillet, s’établit en moyenne autour de 0,0069. Alors, cela suggère que les traders attendent une hausse de prix pour tirer parti des positions longues sur le DOGE.

Pendant les dernières 24 heures, les liquidations ont connu une forte hausse, atteignant une moyenne de 23 millions de dollars.

Les détenteurs de positions longues ont été les plus touchés. Ces types d’investisseurs représentent près de 22 millions de dollars de liquidations. Tout cela, contre environ 1 million de dollars pour les positions courtes.

Mercredi dernier, le Dogecoin a rebondi à 0,21 $, mais n’a pas réussi à dépasser la SMA de 20 jours à 0,22 $. Cette dynamique indique que le DOGE/USDT pourrait éventuellement rester coincé dans une fourchette entre 0,14 $ et 0,29 $.

Le marché semble hésiter, et les fluctuations dans cette large plage pourraient durer encore quelques jours.

Le prochain support à la baisse se trouve à la SMA à 50 jours (0,19 $). Un rebond sur la SMA à 50 jours pourrait permettre aux haussiers de viser la SMA à 20 jours.

En revanche, une rupture sous la SMA à 50 jours pourrait entraîner une chute vers 0,14 $.

Based on similarities to previous bull runs, the likeliness of $DOGE pushing over +226% from here to reach and break above the All Time High at $0.73905 is EXTREMELY HIGH!

History also points to Dogecoin climbing above the $1.42 and $2.11 levels after, which is increase of more… pic.twitter.com/knJOk6VGfQ

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 30, 2025