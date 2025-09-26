Le dollar fait peur, Maxi Doge fait pump, 2,5 M$ en presale

Pour Résumer

Le dollar surprend en se renforçant malgré la baisse des taux de la Fed, poussant BTC sous les 110 000 $ et refroidissant le marché crypto global.

Maxi Doge (MAXI) résiste à la pression et lève déjà 2,5 M$ en presale, incarnant une nouvelle génération de meme coin musclé, taillé pour le pump.

Les investisseurs anticipent un retour du capital “risk-on” dès novembre, avec MAXI en tête des altcoins à fort potentiel moonshot .

Maxi Doge : le meme coin prêt à bondir dès que le dollar lâche

Bitcoin (BTC) et les principaux tokens subissent la pression. Mais un projet semble prêt à rebondir dès que le dollar se relâche : Maxi Doge (MAXI).

Maxi combine flair de chien, énergie de meme, et arrogance de Johnny Bravo. Ce token incarne l’esprit pur du meme coin : audacieux, excessif, taillé pour le pump.

En phase de presale, MAXI a déjà dépassé les 2,5 millions de dollars en achats anticipés. Les investisseurs crypto se positionnent sur ce qu’ils considèrent comme l’arbitrage altcoin ultime avant le prochain afflux de capital “risk-on”.

Quand le dollar se calme et que les flux reviennent vers la crypto, l’attention ne se portera pas uniquement sur BTC. Des tokens comme MAXI pourraient offrir les vraies opportunités de moonshot.

Ce cousin bodybuildé de Dogecoin (DOGE) reste en presale à 0,000259 $ par token, mais ce prix expire dans 15 heures, avant la prochaine hausse.

Découvrez Maxi Doge

BTC passe sous les 110 000 $ alors que le dollar grimpe

La Fed a réduit les taux de 25 points de base (à 4,00 %–4,25 %), mais le dollar a surpris en se renforçant. L’indice DXY est passé de 95,8 (17 septembre) à 98,19 (jeudi), et reste à 97,95 au moment de publier.

Source: TradingView

Un facteur derrière ce mouvement vient du discours de Jerome Powell, président de la Fed, que les traders ont interprété non pas comme un virage accommodant, mais comme une baisse de taux pour gestion du risque. Ce ton a refroidi les attentes d’un assouplissement agressif et poussé les investisseurs à se retirer des actifs risqués.

Les tensions mondiales ont aussi renforcé le rallye du dollar. Le remaniement politique au Japon, les difficultés de la dette en Argentine et la motion de censure en France ont incité les investisseurs à se réfugier dans le dollar.

Dans cet environnement risk-off, BTC est passé sous les 110 000 $, atteignant 108 623 $ vendredi. Le marché crypto dans son ensemble a suivi, glissant de 1,8 % en 24 heures, pour une capitalisation totale de 3,84 trillions de dollars.

Mais une lueur d’optimisme subsiste. Malgré le ton prudent de Powell, une nouvelle baisse des taux est largement anticipée en novembre. Les parieurs de Polymarket intègrent même la possibilité d’un nouveau mouvement de 25 points de base dès octobre, bien que ce mois ne soit pas prévu pour une réunion du FOMC.

Source : Polymarket

Cette anticipation pourrait influencer le trading dans les mois à venir. Octobre et novembre sont historiquement des périodes haussières pour BTC, et un nouvel assouplissement monétaire pourrait amplifier ce mouvement. Décembre, quant à lui, pourrait ouvrir la voie à une envolée des altcoins, notamment MAXI.

Quand les traders dépassent Bitcoin, les vrais meme coins prennent la lumière

Il est vrai qu’octobre et novembre sont souvent les mois les plus forts pour BTC. Mais dans la crypto, le capital ne reste jamais longtemps au même endroit. Une fois que Bitcoin pump, le volume se calme, et les investisseurs se tournent vers des opportunités à plus fort rendement. C’est là que les altcoins attirent l’attention, et les meme coins en profitent encore plus.

On a vu ce schéma l’an dernier, et il commence à se reproduire. Les meme coins qui captent le capital dans ces cycles sont souvent ceux qui incarnent une authenticité meme pure.

Dogecoin reste au sommet de la chaîne alimentaire des meme coins, car il n’a jamais changé , une blague sur Bitcoin devenue un mastodonte de 34 milliards de dollars. C’est aussi le cas de Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) et d’autres. Ils représentent le fun à l’état brut, l’humour crypto distillé en tokens.

Le défi pour ces anciens noms, c’est que leurs meilleures performances sont peut-être déjà derrière eux. DOGE n’a pas atteint de nouveau sommet depuis plus de quatre ans, tandis que PEPE et FARTCOIN approchent d’un an sans nouveau pic.

Ils peuvent encore grimper, mais une fois qu’un meme coin dépasse le milliard de capitalisation, franchir un nouveau seuil devient de plus en plus difficile.

Source : Coingecko

C’est pour ça que des tokens comme MAXI deviennent de plus en plus attirants. Il a une vraie chance de connaître le même type de breakout que DOGE, PEPE ou FARTCOIN, tout en apportant une authenticité fraîche qui parle à une nouvelle sous-culture de degens : les bros.

Maxi Doge transforme la mentalité muscu en énergie de marché meme coin

MAXI vient du même moule que DOGE, mais avec un pedigree différent. Il parle aux bros — ceux qui empilent les disques, enchaînent 10 canettes de Red Bull avec 5 doses de preworkout, et gardent l’affiche de Arnie en 1975 à Mr. Olympia comme source d’inspiration.

Ces mêmes bros ne veulent pas juste 1,000x ce qu’ils soulèvent, mais aussi 1,000x ce qu’ils tradent. Que ce soit à la salle ou sur les charts, l’état d’esprit est le même : tout donner, zéro excuse.

C’est exactement cette mentalité que Maxi Doge incarne. Un Shiba Inu bodybuildé, avec les yeux rouges de la rédemption, qui sort de l’ombre de DOGE pour grimper plus haut à chaque pump.

Le projet est conçu pour ça. 40 % des fonds vont au marketing, et 25 % au Maxi Fund pour alimenter les dynamiques de pump. Tout est structuré pour maximiser les gains, financiers et musculaires.

Chaque bro avec un haltère dans une main et l’app Best Wallet dans l’autre fait partie de cette culture. Et pour représenter Maxi, c’est simple : entrez avant le gros pump.

MAXI pourrait atteindre les 3 millions dès la semaine prochaine

Le prochain cap est fixé à 3 millions de dollars, ce qui pourrait faire grimper le prix de MAXI de quelques ticks.

Pour verrouiller votre position au round actuel tant que le prix reste bas, rendez-vous sur le site de presale Maxi Doge Token et connectez-vous via Best Wallet, l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin du moment.

Vous pouvez swapper en ETH, BNB, USDT ou USDC, ou payer directement par carte bancaire. Best Wallet est gratuit et disponible sur Google Play et Apple App Store.

Les acheteurs en presale peuvent staker MAXI immédiatement via le protocole natif, avec un APY dynamique de 133 %.

Pour plus de sécurité, le smart contract de Maxi Doge a été entièrement audité par Coinsult et SOLIDProof.

Rejoignez tous les bros sur les comptes X et Telegram de Maxi Doge.

Visitez le site de Maxi Doge :

Découvrez Maxi Doge

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.