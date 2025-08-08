El Salvador annonce l’arrivée prochaine de banques Bitcoin

Pour Résumer

El Salvador dévoile des banques dédiées au Bitcoin.

Le Bitcoin grimpe à 117 990 $ après l’annonce.

Un pas vers l’adoption massive du BTC s’ouvre.

Un projet pionnier pour l’économie salvadorienne

El Salvador frappe fort. En effet, le 8 août 2025, le gouvernement annonce la création de banques Bitcoin, une première mondiale.

Ces institutions, conçues pour offrir des services entièrement en BTC, permettraient des dépôts, prêts et investissements en cryptomonnaie.

Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans la vision de Nayib Bukele, qui a fait du Bitcoin une monnaie légale en 2021.

D’ailleurs, ces banques s’appuieraient sur le modèle des Banques Privées d’Investissement (BPI), proposées en 2024 avec un capital minimum de 50 millions de dollars.

Effectivement, elles opéreraient avec moins de régulations que les banques traditionnelles, facilitant les partenariats internationaux.

Ce cadre flexible pourrait attirer des investisseurs étrangers, renforçant l’ambition du Salvador de devenir le centre névralgique du Bitcoin.

Le marché réagit avec enthousiasme

L’annonce a secoué l’écosystème crypto. Le Bitcoin, qui évoluait autour de 115 000 $, a bondi de 2,6 % en 24 heures pour atteindre 117 990 $. Ethereum, bien que moins impacté, progresse de 1,8 %, à 3 850 $.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 3 950 milliards de dollars, en hausse de 1,5 %. Ces chiffres traduisent une confiance immédiate des investisseurs.

Cependant, des doutes subsistent. La volatilité du Bitcoin, bien que réduite avec un RSI à 58, reste un risque pour des services bancaires.

D’ailleurs, le Salvador, avec une économie fragile et une dette publique de 25 milliards de dollars, doit prouver la viabilité de ce modèle.

Effectivement, si ces banques attirent des flux massifs, elles pourraient doper le PIB, comme le prédit Max Keiser, conseiller de Bukele.

Perspectives : une révolution ou un pari risqué ?

Ce projet pourrait transformer l’économie salvadorienne. Avec 6 258 BTC en réserve, valorisés à 738 millions de dollars, le pays mise gros sur le Bitcoin.

Par ailleurs, les banques Bitcoin pourraient canaliser 1 à 2 milliards de dollars d’investissements d’ici 2026, selon les analystes.

Effectivement, en facilitant les prêts en BTC, elles offriraient un accès financier à une population dont 48 % n’a pas de compte bancaire.

D’ailleurs, des défis persistent. L’adoption du Bitcoin reste faible, avec seulement 14 % des entreprises salvadoriennes acceptant le BTC entre 2021 et 2022.

De plus, l’IMF, qui a négocié un prêt de 1,4 milliard de dollars avec le Salvador, insiste pour limiter les risques liés au Bitcoin. Grok conseille d’investir prudemment, avec 5 % d’exposition au BTC.

Effectivement, ce projet place El Salvador à la pointe de l’innovation, mais le succès dépendra de son exécution.

