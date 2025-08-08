Plans de retraite 401(k) : Trump autorise l’accès aux actifs numériques

Pour Résumer

Trump autorise les cryptos dans les plans 401(k).

Bitcoin grimpe à 116 710 $ après l’annonce.

Une révolution pour l’épargne-retraite débute.

Un décret qui change la donne

Donald Trump vient de lâcher une bombe. En effet, le 7 août 2025, il signe un décret exécutif permettant aux plans 401(k), représentant 8 700 milliards de dollars, d’investir dans les cryptomonnaies, l’immobilier et le capital-investissement.

Par ailleurs, ce move s’inscrit dans une stratégie pro-crypto : annulation des restrictions de l’ère Biden et promotion d’une réserve stratégique de Bitcoin.

D’ailleurs, ce décret ordonne au Département du Travail et à la SEC de revoir les régulations pour faciliter l’accès aux actifs numériques.

Les gestionnaires de fonds, comme Fidelity, pourraient bientôt proposer des ETF Bitcoin dans les 401(k).

Effectivement, cette ouverture pourrait canaliser des milliards vers les cryptos, transformant l’épargne-retraite en un moteur de l’adoption institutionnelle.

Le marché crypto s’enflamme

L’annonce a mis le feu aux poudres. Le Bitcoin, qui oscillait autour de 114 000 $, a bondi de 2,1 % en 24 heures pour atteindre 116 710 $. Ethereum suit avec une hausse de 7 %, à 3 800 $.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto grimpe à 3 900 milliards de dollars, en hausse de 1,8 %. Ces chiffres montrent un engouement immédiat des investisseurs.

Cependant, la volatilité reste un défi. Certains analystes craignent que des actifs risqués comme les cryptos menacent la sécurité des retraites.

D’ailleurs, les plans 401(k), historiquement centrés sur les actions et obligations, pourraient donc voir leur allocation bouleversée. Effectivement, cette liberté nouvelle pourrait attirer les gestionnaires, mais à quel prix pour les épargnants moins avertis ?

Perspectives : une aubaine ou un piège ?

Ce décret ouvre des perspectives explosives. Avec 12 200 milliards de dollars dans les plans de retraite à cotisations définies, dont 8 700 milliards dans les 401(k), une simple allocation de 1 % aux cryptos pourrait injecter 87 milliards de dollars dans le marché.

Par ailleurs, le Bitcoin pourrait viser les 150 000 $ d’ici 2026, porté par cette demande institutionnelle. Ethereum, avec ses fondamentaux solides, pourrait atteindre 5 000 $.

D’ailleurs, les ETF Bitcoin, comme l’iShares Bitcoin Trust de BlackRock, gérant 85 milliards de dollars, pourraient devenir des choix privilégiés pour les 401(k).

Cependant, des voix s’élèvent : les cryptos, malgré une volatilité réduite à son plus bas depuis 2023, restent risquées.

Effectivement, Grok conseille de limiter l’exposition à 5 % du portefeuille et de diversifier avec des actifs comme XRP ou Solana pour pouvoir réduire les risques. Ce décret marque un tournant, mais la prudence reste encore de mise.

